MAI: Sistemul E-Sigur se află în etapa de integrare şi omogenizare tehnică

Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a fost blocată după ce după ce cofrajul unui picior de pasaj de pe lotul 4 Ronaț Triaj – Arad a căzut în gabaritul căii ferate, între Băile Calacea și Orțișoara. Mai multe trenuri sunt blocate sau întârziate, relatează Timiș Online. Problema a apărut pe șantierul lotului 4 Ronaț … Articolul Circulația trenurilor între Timișoara și Arad a dată peste cap după ce un cofraj a căzut pe calea ferată apare prima dată în Main News.