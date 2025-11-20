10:10

Pe măsură ce traficul de pe Strada Brățării este închis din cauza riscurilor majore asociate magistralei de gaz peste care a fost construit drumul, primarul Robert Negoiță postează pe Facebook ce alte „realizări” majore face […] Articolul Ce face dl. Negoiță în vreme ce zona Brățării, o „mare realizare” a sa, e închisă traficului pentru că e pericol public. Și ce se întâmplă azi cu străzile construite pe conducte de gaze apare prima dată în B365.