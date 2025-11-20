Primele magazine Bipa se deschid, la anul, în București, la Mega Mall, și în Chiajna Shopping Center. Cu cine concurează noul lanț de drogherii

17:10

Compania LPP Logistics a anunțat că a deschis lângă București un depozit e-commerce automatizat. Locația are o suprafață de 65.000 mp. Un depozit cu roboți este deschis lângă București Are o flotă de aproape 1.100 […] Articolul Depozitul de lângă București care s-a făcut scrum în vară s-a redeschis și e plin de roboți. Sunt aproape 1.100 și pot procesa peste 80.000 de comenzi pe zi apare prima dată în B365.