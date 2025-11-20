Când vor fi interzise prin București, la orele de vârf, mașinile care aprovizionează magazinele cu marfă, cele de gunoi și de curierat. Următorul pas în proiect

16:50

Compania Romprest anunță că nu va mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1. Firma de salubrizare transmite că primăria are datorii restante de circa 116 milioane de lei. Cum va fi afectată colectarea deșeurilor […] Articolul Romprest nu va mai face curățenie pe străzile din Sectorul 1. Reclamă datorii de peste 110 milioane de lei. Ce se întâmplă cu gunoiul din casele bucureștenilor apare prima dată în B365.