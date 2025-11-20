13:20

Jandarmii din București și din țară nu vor mai păzi clădirile publice și vor merge în patrulare și la intervenții mobile, a anunțat Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Acum, Jandarmeria păzește peste 1.400 de obiective, […] Articolul Jandarmii nu vor mai păzi clădirile publice din București și din țară. Acum, mai mult de jumătate dintre ei au acest serviciu: santinele la Guvern, Parlament ori ministere apare prima dată în B365.