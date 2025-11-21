Ilie Bolojan: Pachetul fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor. Adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul fiscal, care a fost contestat din nou la CCR, stă la baza bugetului pe anul viitor, el precizând că adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro.

