Orban încearcă iar să spargă unitatea UE legată de Ucraina: ”Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”

19:50

Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către naţiune preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra […]