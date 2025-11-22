Administrația Trump confirmă că fanilor haitieni nu li se va permite accesul în SUA la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026
22 noiembrie 2025
Haiti, care s-a calificat la a doua sa Cupă Mondială din istorie, ce va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american, întrucât administraţia Trump a confirmat că aceştia nu vor fi autorizaţi să intre în ţară, informează cotidianul L'Equipe, transmite Agerpres.
DNSC avertizează cu privire la apariția unor noi tentative de fraudă, care folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interporl, Europol, Poliția Română sau ANAF # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra faptului atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate în tentativele de fraudă online.
Aliații occidentali ai Kievului au respins la summitul G20 din Africa de Sud planul de pace pentru Ucraina porpus de SUA. Soluția prezentată de Trump este o bază de discuție, dar mai sunt necesare eforturi # Economica.net
Aliaţii occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, subliniind într-o declaraţie comună, publicată după o reuniune sâmbătă în marja summitului G20 de la Johannesburg, că proiectul reprezintă o "bază" pentru discuţii, dar necesită "eforturi suplimentare", relatează DPA, AFP şi Reuters.
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a declarat vineri vicepreşedintele american JD Vance, relatează dpa.
Interviu cu ministrul adjunct al Economiei şi Finanţelor din Grecia – Cum au reuşit elenii să combată evaziunea fiscală prin digitalizare # Economica.net
Europa funcţionează pe baza pieţei unice, iar o piaţă unică, ca să funcţioneze, are nevoie de coeziune pentru a avea convergenţă regională şi a oferi cetăţenilor acelaşi mod de viaţă, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, Nikos Papathanasis, ministru adjunct al Economiei şi Finanţelor din Grecia.
Patronii Rompetrol, KazMunayGas, vând active din Europa, inclusiv din România – presă # Economica.net
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenţionând să vândă până la 50% din deţinerile sale, a anunţat presa din Kazahstan, informează site-ul caliber.az.
Compania care deține tabloidul britanic Daily Mail cumpără ziarul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline. Este așteptat accordul autorităților pentru finalizarea tranzacției # Economica.net
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a cumpăra ziarul The Telegraph, o achiziţie care, dacă va fi finalizată, va da naştere unuia dintre cele mai puternice grupuri media de dreapta din Regatul Unit, relatează sâmbătă AFP, transmite Agerpres.
VIDEO Autostrada Transilvania: Se pregătește montarea grinzilor pe lotul Chiribiș – Biharia, realizat 25% # Economica.net
Grupul Selina a prezentat vineri imagini cu lotul Chiribiș - Biharia din Autostrada A3 Transilvania, unde se pregătește pentru montarea grinzilor la structuri. Stadiul lucrărilor pe lotul constructorului bihorean a ajuns la 25%, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).
Sindicatul Reparaţii Navale "Navrom" Galaţi va organiza luni, 24 noiembrie, începând cu ora 7:00, o grevă de avertisment, timp de două ore, în incinta Navrom Shipyard SRL Galaţi, a anunţat sâmbătă Blocul Naţional Sindical.
Ministerul Muncii va începe un program de promovare a plății pensiilor pe card. Florin Manole: „Comisioanele pe care le plătim la Poştă sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă” # Economica.net
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică, relatează Agerpres.
Situație fără precedent în ultimele decenii în Franța. Deputații au respins aproape în unanimitate în prima lectură propunerea de buget de stat pentru 2026 # Economica.net
Deputații francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, un vot fără precedent în ultimele decenii care este un semn rău pentru adoptarea acestuia înainte de sfârșitul anului, notează AFP, citată de Agerpres.
Deschiderea summitului G20 din Africa de Sud, dominată de planul de pace pentru Ucraina propus de SUA # Economica.net
Planul SUA pentru Ucraina a perturbat agenda summitului G20 al principalelor economii, care a început sâmbătă la Johannesburg, în Africa de Sud, unde liderii europeni organizează numeroase consultări pentru a adopta o contrapropunere, potrivit unor surse europene, relatează AFP, transmite Agerpres.
Schimbare majoră în sistemul de sănătate. Ministrul Rogobete a anunțat ce se va întâmpla cu spitalele # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificare a spitalelor, care presupune o reaşezare a serviciilor pe care unităţile sanitare le pot oferi pacienţilor, dar acest lucru nu înseamnă că vor fi închise unităţi medicale.
Emmanuel Macron: G20 are mari dificultăți în a rezolva crizele internaționale. Grupul este în pericol dacă nu ne mobilizăm în jurul unor priorități cheie # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, "are mari probleme în rezolvarea" crizelor internaţionale actuale şi este "în pericol" de declin dacă nu va exista o remobilizare colectivă în jurul "câtorva priorităţi cheie", relatează AFP, transmite Agerpres.
Ucraina va începe în curând negocieri cu SUA în Elveția pentru a discuta planul de pace propus de președintele Trump # Economica.net
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveția pentru a discuta planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP și Reuters, transmite Agerpres.
Declarația comună transmisă de liderii G20 la summitul din Africa de Sud cere o pace justă și durabilă în Ucraina, Sudan, RD Congo și Palestina # Economica.net
Liderii din G20 reuniţi la Johannesburg, în Africa de Sud, au cerut o pace "justă" şi "durabilă" în Ucraina, precum şi în Sudan, Republica Democrată Congo şi "teritoriile palestiniene ocupate", într-o declaraţie publicată sâmbătă de Guvernul sud-african, relatează AFP, transmite Agerpres.
Belarusul a grațiat 31 de cetățeni ucraineni aflați în închisorile sale, în baza unui acord între Trump și Lukașenko # Economica.net
Belarusul a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat sâmbătă televiziunea de stat, ca parte a unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP, transmite Agerpres.
A șaptea ramă produsă de Alstom pentru România, Coradia Stream 007, a fost surprinsă în teste în zona gării Băneasa, potrivit unor imagini postate de pasionații de trenuri.
Administraţia Prezidenţială a efectuat modificări în proiectul Strategiei Naționale de Apărare în urma observațiilor primite. Propunerile de revizuire au venit de la cetățeni, societate civilă și instituții # Economica.net
Administraţia Prezidenţială informează, sâmbătă, că a primit observaţii cu privire la proiectul Strategiei Naţionale de Apărare aflat în dezbatere publică atât din partea societăţii civile, cât şi a simplilor cetăţeni, dar şi a instituţiilor cu atribuţii în zona apărării, securităţii naţionale şi politicii externe, fiind operate mai multe modificări pentru clarificarea unor prevederi ale documentului.
Anunț pentru învățători și profesorii de școală. Cursuri gratuite, cu 10 puncte de formare profesională # Economica.net
Institutul de Studii Financiare (ISF) anunță că organizează cursuri de educație financiară gratuite, acreditate de Ministerul Educației și Cercetarării, pentru învățători și profesorii din ciclul primar. Participanții vor beneficia de 10 puncte de formare profesională, precizează sursa citată.
Moody’s a revizuit pentru prima dată în ultimii 23 de ani în sus ratingul Italiei, pe baza stabilității politice din țară, care permite reforme economice și fiscale # Economica.net
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani, o victorie pentru premierul Giorgia Meloni, care încheie o eră în care ţara se afla aproape de limita categoriei "junk" (nerecomandat pentru investiţii), transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Poliția de Frontieră a confiscat peste 160 de autovehicule şi utilaje furate în primele 10 luni din 2025 # Economica.net
Peste 160 de autovehicule şi utilaje, furate din ţară sau străinătate, au fost descoperite şi confiscate de poliţiştii de frontieră, ca urmare a verificărilor şi controalelor efectuate în primele zece luni ale anului.
Curtea Supremă a SUA a suspendat decizia de a bloca redistribuirea circumscripțiilor de vot în Texas, după ce republicanii care controlează statul au cerut admiterea noii hărți electorale # Economica.net
Curtea Supremă a SUA a suspendat vineri blocarea redistribuirii circumscripţiilor electorale din Texas, oferindu-le republicanilor un impuls în încercarea lor de a obţine locuri în Congresul de la Washington la alegerile intermediare din 2026, relatează AFP, transmite Agerpres.
ONRC: 126.756 de persoane fizice și juridice s-au înmatriculat în primele zece luni din 2025, semnificativ în creștere față de aceeași perioadă din 2024 # Economica.net
Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice a crescut, în primele zece luni din 2025, cu 21,01%, comparativ cu perioada similară din 2024, totalizând 126.756 de înmatriculări, din care 83.183 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), consultate de Agerpres.
Punctele de trecere a frontierei dintre Isaccea și Orlovka (Ucraina) au fost închise în urma atacurilor cu drone de noaptea trecută # Economica.net
Garda de Coastă anunţă că trecerea cu bacul, între punctele de trecere a frontierei Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina) a fost sistată temporar în urma unor incidente petrecute noaptea trecută pe partea ucraineană a frontierei, transmite Agerpres.
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a lui Trump, anunță că demisionează din Congresul SUA după ce a intrat în conflict cu președintele american pe subiectul afacerii Epstein # Economica.net
Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a preşedintelui american Donald Trump şi figură proeminentă a dreptei radicale, a anunţat vineri că demisionează din funcţia sa în Camera Reprezentanţilor, după ce a criticat deschis modul în care liderul de la Casa Albă a gestionat afacerea Epstein, relatează AFP, transmite Agerpres.
FOTO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: WeBuild avansează cu lucrările la viaductele celui mai lung lot # Economica.net
Constructorul WeBuild înregistrează progrese în execuția infrastructurii viaductelor secțiunii 3 Cornetu - Tigveni (37,4 km) din Autostrada A1 Sibiu - Pitești, potrivit unor imagini postate de un site manager și preluate de pasionații de infrastructură pe forumul PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură (API).
România ridică avioanele de război după un atac cu drone în zona Ismail. Mesaj Ro-Alert pentru Tulcea # Economica.net
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, fiind transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
Pompierii intervin, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti. Sunt degajări mari de fum. S-au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse.
Planul în 28 de puncte al președintelui Donald Trump pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, recunoscut în final de autoritățile americane, a ajuns în presă. Iată ce scrie integral în planul cu 28 de măsuri pe care Ucraina este presată să îl accepte până joia viitoare.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina va trebui să îi convină omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, care l-a respins, notează AFP.
Ursula von der Leyen, referitor la planul SUA de pace: Nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina # Economica.net
"Nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina", a declarat vineri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, după ce un plan american în 28 de puncte a fost transmis Kievului, dar la elaborarea căruia nu au participat nici ucrainenii, nici europenii.
VIDEO Umbrărescu readuce treptat la viață combinatul Oțelu Roșu, una dintre cele mai vechi fabrici din România. Cum evoluează reconstrucția căii ferate industriale # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată industrială de la fostul combinat Oțelu Roșu, cumpărat de grupul UMB.
Zelenski: Ne aflăm într-unul dintre cele mai dificile momente ale istoriei noastre. Este unul din momentele de mare presiune asupra Ucrainei # Economica.net
Ucraina riscă să piardă sprijinul american dacă respinge planul avansat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a avertizat vineri într-un mesaj către naţiune preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că Ucraina trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale istoriei sale, dar a promis că va colabora constructiv cu SUA asupra respectivului plan, fără a trăda interesele naţionale, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
FOTO Kaufland continuă expansiunea în Capitală: deschiderea oficială a unui nou magazin a fost anunțată # Economica.net
Kaufland România va inaugura pe 18 decembrie un nou hipermarket în București, în cartierul Pantelimon, acesta fiind ce de-al 26-lea magazin din Capitală al retailerului german. Campania de recrutare a început deja.
Bursa de la București a închis în scădere ultima ședință de tranzacționare a săptămânii # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis vineri în scădere pe toţi indicii, cu un rulaj total de 112,75 de milioane de lei (22,15 milioane de euro), din care tranzacţiile cu acţiuni au reprezentat 93,92 de milioane de lei (18,45 de milioane de euro).
Putin confirmă că a primit planul de pace pentru Ucraina propus de americani și spune că ar putea servi drept bază pentru soluționarea definitivă a conflictului # Economica.net
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri că a primit planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite şi a declarat că documentul ar putea servi drept bază pentru o soluţionare paşnică "definitivă", informează EFE, relatează Agerpres.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu radiofonic, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, transmit agenţiile Reuters şi EFE, relatează Agerpres.
Radu Miruţă: La Fabrica de pulberi Făgăraș avem un munte de gunoi lângă depozitele de explozibil. Nu putem să avem pretenţii la chestiuni performante, câtă vreme la câteva sute de metri de substanţă explozivă, arde gunoi # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, vineri, la Braşov, că nu se poate discuta despre revitalizarea Fabricii de pulberi de la Făgăraş atâta vreme cât acolo, la câteva sute de metri de locul în care se fabrică explozivi, arde gunoi în condiţii "care nu sunt conforme cu legea" şi a precizat că rezultatele unor verificări efectuate, acolo, de Corpul de control din minister au fost transmise instituţiilor responsabile.
Vlad Oprea, despre chemarea sa la Parchet: O plângere absurdă şi lipsită de bun-simţ, semnată de aceiaşi trei indivizi care mă acuză că uzurp calitatea de primar # Economica.net
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, spune că a fost chemat, vineri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti din cauza unei plângeri "absurde şi lipsite de bun-simţ" formulată de trei persoane care îl acuză de uzurparea calităţii de primar.
Ce se întâmplă cu perimetrul gazier Trident din Marea Neagră, unde Lukoil este operator și Romgaz partener minoritar # Economica.net
Guvernul României a anunțat că firma românească Romgaz nu va fi afectată de sancțiunile americane asupra Lukoil, partener al Romgaz în proiectul offshore Trident, unde este și operator.
BCE și Banca Centrală a Indiei își vor conecta sistemele de plăți, pentru a facilita plățile transfrontaliere dintre zona euro și statul asiatic # Economica.net
Banca Centrală Europeană și Banca Centrală a Indiei (RBI) au convenit să înceapă faza iniţială de conectare a sistemelor interne de plăţi, pentru a facilita remitenţele transfrontaliere dintre statul asiatic şi zona euro, a anunţat vineri instituția asiatică, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Dragoș Pîslaru (MIPE): România îşi propune să aibă o poziţie proactivă în ceea ce priveşte politica europeană. Ţara noastră poate să se ridice foarte uşor la nu a fi reactivă și să aibă un cuvânt de spus # Economica.net
România îşi propune să joace un rol proactiv în politica europeană, având capacitatea de a influenţa direct deciziile de la Bruxelles, a declarat, vineri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
Eli Lilly devine primul producător de medicamente care atinge o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari # Economica.net
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un trilion de dolari, fiind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat din giganţii tehnologici, subliniind astfel poziţia sa de vârf în tratamentele împotriva obezităţii, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Ilie Bolojan: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a pledat, vineri, pentru adoptarea pachetului care vizează reducerea cheltuielilor în administraţie, menţionând că nu crede că "se întâmplă nimic" dacă suma forfetară pentru parlamentari s-ar reduce cu 10
Banca Transilvania a finalizat cu succes prima sa emisiune de obligațiuni AT1 și a reușit să strângă 500 de milioane de euro. Un record pentru întreaga zonă a Europei Centrale și de Est # Economica.net
Banca Transilvania a finalizat cu succes a prima sa emisiune de obligaţiuni AT1 (Additional Tier 1) la Bursa de Valori din Dublin, reuşind să atragă 500 de milioane de euro de pe pieţele internaţionale de capital, informează instituția prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
VIDEO A doua locomotivă electrică modernizată la Brașov prin PNRR a fost predată vineri CFR Călători. Câte va mai livra anul acesta # Economica.net
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov a livrat vineri operatorului CFR Călători a doua locomotivă electrică modernizată prin PNRR. Până la finalul anului, de pe porțile uzinei de la Brașov ar urma să iasă în total 13 locomotive modernizate prin PNRR (electrice și pe baterii), potrivit estimărilor reprezentanților societății.
ONRC: 5.318 persoane fizice și juridice au intrat în insolvență în primele zece luni din 2025 # Economica.net
Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele zece luni din 2025 a fost de 5.318, în scădere cu 9,8% faţă de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 5.896 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) ar putea fi eliminat, va fi o discuție în luna decembrie. Ce a spus Bolojan # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-au avut cu mari investitori români, dar şi străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat că înhibă investiţiile, iar cel mai târziu în decembrie, vor lua decizii pentru acest aspect, potrivit agenției de presă News.ro.
ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1.690 de operatori economici din toată țara. Instituția a dat amenzi de 5,63 de milioane de lei # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat în ultimele zile peste 1.690 de operatori economici din toată ţara, în cadrul acţiunilor sale permanente de supraveghere a respectării legislaţiei în domeniu, şi a aplicat amenzi totale de 5,63 de milioane de lei ca urmare a neconformităţilor constatate.
