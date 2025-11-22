Pax Americana - o glumă geopolitică!?
Adevarul.ro, 22 noiembrie 2025 21:15
Planul de pace în 28 de puncte nu este, de fapt, un plan de pace. E mai degrabă un test de stres pentru întregul sistem internațional.
• • •
Planul de pace în 28 de puncte nu este, de fapt, un plan de pace. E mai degrabă un test de stres pentru întregul sistem internațional.
Gest inconștient pe A3: un șofer de 57 de ani, filmat conducând pe contrasens. Cum l-a sancționat poliția # Adevarul.ro
Planul de pace în 28 de puncte ar fi rezultatul unei întâlniri la Miami între Witkoff și Dmitriev. Îngrijorări în rândul oficialilor americani # Adevarul.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA ar fi rezultatul unei întâlniri care a avut loc la Miami la sfârșitul lunii trecute și la care au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner şi Kirill Dmitriev, şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF).
Poker geopolitic. Trump este convins că „Putin are toate cărțile”, iar Zelenski blufează pentru o înțelegere mai bună. Analiză The Times # Adevarul.ro
Donald Trump consideră că „Putin are toate cărțile” în negocierile de pace, în timp ce Volodimir Zelenski încearcă să obțină condiții mai bune doar printr-un „bluf” şi îi aminteşte că are la dispoziţie doar câteva zile pentru a lua o decizie.
De remarcat faptul că ultimatumul nu se adresează şi Rusiei, doar Ucrainei, somată să accepte planul până în data de 27 noiembrie.
SUA au efectuat o demonstrație de atac cu bombardiere B-52 în apropiere de Venezuela. Mesajul pentru Nicolas Maduro # Adevarul.ro
Statele Unite au emis un nou avertisment pentru spațiul aerian din preajma Venezuelei, după ce Donald Trump a trimis un bombardier cu capacitate nucleară B-52 pentru o „demonstrație de atac”, relatează Daily Mail.
