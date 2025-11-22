Bucureștiul a dat startul campaniei electorale cu atacuri între candidați: „Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu”

13:15

O șoferiță care a lovit un pui de căprioară pe DJ 282F din judeţul Iaşi a obținut despăgubiri de 8.332,75 de la administratorul drumurilor județene, după ce instanța au decis că accidentul s-a produs din vina acestuia, deşi tânăra circula peste viteza legală.