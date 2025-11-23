Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa
Antena Sport, 23 noiembrie 2025 07:40
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei. Aceasta este a
• • •
Acum 30 minute
07:40
Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa # Antena Sport
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei. Aceasta este a
Acum 12 ore
23:50
Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!” # Antena Sport
Gigi Becali nu a spus răspicat dacă renunţă la Charalambous și Pintilii, dar a lăsat de înţeles că şi ei poartă vina rezultatelor slabe din ultima perioadă. Pe lângă criticile pentru jucători, latifundiarul a avut un mesaj şi pentru cei doi tehnicieni. „Cu siguranță au și antrenorii vină. E posibil. Nu joacă echipa. Sunt trasee
23:40
FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat și a scos doar o remiză pe Arena Națională, contra celor de la Petrolul Ploiești. Rezultatul nu este deloc unul bun pentru campioana României, care are de recuperat puncte în lupta pentru un loc de play-off. După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor a răbufnit și avut un
23:30
Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua # Antena Sport
Retras din fotbalul acum un an, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni pe terenul de fotbal. La vârsta de 36 de ani, algerianul a semnat cu o echipă din liga a treia din România. Este vorba despre CSO Băicoi, echipă clasată pe locul cinci în seria a patra. Aceștia țintesc prezența în play-off
23:20
FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu
23:10
“Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit” # Antena Sport
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB. Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate
23:10
Gigi Becali e la pământ! Și-a pus la zid jucătorii după FCSB – Petrolul 1-1: “Nu mai cred în echipa asta” # Antena Sport
Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit după remiza dintre FCSB și Petrolul, din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Patronul campioanei României a recunoscut că nu a fost niciodată atât de dezamăgit de când e în fotbal, în urma meciului de pe Arena Națională. Patronul celor de la FCSB a criticat mai mulți
23:10
FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu
22:50
Alexandru Stoian a avut o reacţie imediat după remiza cu Petrolul. A marcat, dar golul lui nu a fost suficient pentru ca bucureştenii să se impună. "Luăm meci cu meci şi să ajungem în play-off. Nu ştiu ce se întâmplă, suntem egalaţi pe final. Reuşesc să marchez, dar am foarte multe ratări. Am pierdut eu
22:30
FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după ce a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, campioana a suferit destul de mult pe plan ofensiv. Titularizat de Elias Charalambous, Alexandru Stoian a marcat unicul gol al
22:20
Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv” # Antena Sport
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB. Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate
22:10
Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu # Antena Sport
Robert Sălceanu a restabilit egalitatea în FCSB – Petrolul, la doar două minute de la reluarea jocului. Alexandru Stoian a deschis scorul pe Arena Națională, în minutul 11, iar campioana României a intrat la cabine în avantaj. Repriza a doua a început cu Petrolul în atac, iar ploieștenii au fost răsplătiți. Sălceanu și-a încercat norocul
22:10
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia. Echipa spaniei, condusă de căpitanul nejucător David Ferrer, a început bine semifinala de la Bologna, împotriva Germaniei. Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP) l-a întrecut pe Jan-Lennard
21:50
Titularizarea lui Bogdan Racoviţan a fost surpriza lui Mircea Lucescu cu Bosnia, dar jucătorul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Revenit la echipa de club, fundaşul a comis-o grav în Polonia. Bogdan Racoviţan a fost titular pentru Rakow în meciul cu Piast, pierdut cu 1-3. În minutul 70, românul a provocat un penalty, după ce
21:50
Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola # Antena Sport
Manchester City a suferit sâmbătă o nouă înfrângere în Premier League, a patra din acest sezon pentru formația antrenată de Pep Guardiola. „Cetățenii" au fost învinși în deplasare de Newcastle, scor 2-1. Deși l-a avut în teren pe Erling Haaland, multipla campioană a Angliei nu a putut să facă față echipei pregătite de Eddie Howe.
21:20
Modul inedit prin care Ionuț Radu a sărbătorit victoria cu Alaves! Portarul român a oferit imaginea zilei # Antena Sport
Ionuț Radu a fost integralist în victoria cu 1-0 a celor de la Celta Vigo, pe terenul lui Alaves, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Portarul român și-a trecut în cont un nou meci fără gol primit și continuă prestațiile bune din Spania. A fost bucurie mare în tabăra celor de la Celta
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Şansa lui Norris appeared first on Antena Sport.
20:30
Coincidenţă stranie petru Denis Drăguş la revenirea în Turcia, într-un meci oficial. Atacantul celor de la Eyupspor a văzut cartonaşul roşu la doar câteva minute de la intrarea pe teren, în meciul României cu Bosnia. El a fost introdus atunci de Mircea Lucescu, în minutul 65! Stupoare la revenirea lui în Turcia. Coincidența a făcut ca,
20:20
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după meciul pierdut etapa trecută la Sibiu, cu Hermannstadt. Patronul FCSB-ului anunța înaintea pauzei internaționale că nu va mai juca cu mijlocași la închidere. Campioana României o întâlnește pe Petrolul Ploiești sâmbătă seară, pe Arena Națională, iar echipa roș-albastră va începe partida cu mai mulți jucători ofensivi. Gigi Becali
20:00
Dennis Man a fost titular pentru PSV în victoria, din deplasare, cu NAC Breda, scor 1-0, în etapa 13 din Eredivisie. Românul a jucat 71 de minute și a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani), cel care a înscris golul de 2-1 în Bosnia – România. Dennis Man nu a avut o
19:50
Naţionala de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfăşurat pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti. "Stejarii" au reuşit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) şi Thomas Creţu (78), toate transformate de Alin
19:30
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul te top stă tot cu părinţii # Antena Sport
Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait pentru Cupa Davis de la Bologna. În timpul sferturilor Cupei Davis dintre Spania și Cehia, câștigate de spanioli cu 7-6 (8), 7-6 (8), el a postat o fotografie care s-a viralizat imediat. Carlos Alcaraz a postat pe contul său de Instagram o poză în
19:30
Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore # Antena Sport
Echipa națională de handbal feminin a României a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul Trofeului Carpați, la capătul unui meci controlat de fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă. După succesul clar contra selecționatei Portugaliei, România a trecut fără mari emoții și de naționala Cehiei, scorul final fiind 37 – 30 în favoarea tricolorelor. România –
19:20
Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final # Antena Sport
Liverpool a suferit o nouă înfrângere usturătoare. Campioana Angliei nu a avut replică în fața lui Nottingham Forest, o echipă cu mari probleme în acest sezon, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere pentru echipa lui Arne Slot la scor de neprezentare, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Crystal Palace câștiga cu acest scor
Acum 24 ore
19:10
FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort” # Antena Sport
Dinamo București va avea o absență importantă la meciul de la Botoșani, asta după ce Alexandru Musi s-a accidentat în cantonamentul naționalei sub 21 de ani a României. Situația fotbalistului a fost comentată în mass-media și s-ar fi spus că acesta ar fi adus la cunoștință staff-ului medicale problemele cu care se confruntă și totuși
18:50
Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal la Cagliari. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu # Antena Sport
Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 3-3, cu gruparea sardă Cagliari, în etapa a 12-a din Serie A. Nicolae Stanciu a fost doar rezervă la această partidă. Prima repriză a meciului de pe Unipol Domus a fost una spectaculoasă, cu patru goluri marcate. Vitinha a deschis scorul pentru Genoa,
18:50
Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute # Antena Sport
Bayern Munchen a câștigat cu 6-2 meciul de pe teren propriu cu Freiburg, din etapa cu numărul 11 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a început cu stângul duelul de pe Allianz Arena, fiind condusă cu 2-0 după numai 17 minute. Bavarezii și-au revenit însă rapid și au reușit până la finalul să înscrie de
18:30
Massimiliano Allegri, în gardă înaintea confruntării cu Cristi Chivu: „Victoria îți schimbă starea de spirit” # Antena Sport
Inter – AC Milan este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are un avans de două puncte față de marea rivală, iar o victorie ar însemna automat și menținerea pe prima poziție în clasament. La conferința de presă premergătoare partidei, Massimiliano Allegri a vorbit despre
18:30
Un nou scandal uriaș în Spania! Șeful La Liga riscă să fie demis, după plângerea Barcelonei: “Foarte grav” # Antena Sport
Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă" împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport. Plângerea a fost depusă de Miguel Ángel Galán, preşedintele Asociaţiei pentru Transparenţă şi Democraţie în Sport, care îl
18:10
Veste dramatică despre Valentin, singurul fiu rămas în viaţă al cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. Suferă de o boală gravă # Antena Sport
Valentin Ceaușescu a avut o apariție publică rară. La 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al fostului dictator, Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni. Valentin Ceaușescu are prezențe puține în spațiul public. Acesta a ținut însă să fie alături de Ladislau Boloni la lansarea filmului
18:10
Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar # Antena Sport
Campionatul din Belarus este pe cale să aibă cea mai surprinzătoare câștigătoare
17:50
Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani # Antena Sport
Robert Lewandowski a avut nevoie de doar câteva minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Barcelona și Bilbao, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a revenit pe Camp Nou, după aproximativ doi ani și jumătate. Arena celor de la Barcelona a intrat în renovări în iunie 2023, iar […] The post Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani appeared first on Antena Sport.
17:50
Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic” # Antena Sport
Pentru prima dată în calitate de antrenor, Cristian Chivu va experimenta un Derby della Madonnina. Fostul mare jucător al Interului a prefațat duelul cu marea rivală în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a decis să nu-și bage echipa în cantonament cu o zi înaintea meciului și a explicat care sunt măsurile de precauție pe […] The post Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic” appeared first on Antena Sport.
17:40
Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute” # Antena Sport
Nu e numai lapte şi miere pentru Ciprian Marica. Fostul atacant al naţionalei României a recunoscut care a fost afacerea de i-a dat mari bătăi de cap şi i-a adus o pierdere de 2 milioane de euro. Cum averea fostului atacant nu ajunge la 10 milioane de euro, pierderea a fost una substanţială. Ce s-a […] The post Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute” appeared first on Antena Sport.
17:30
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas este duminică dimineață, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris, liderul clasamentului piloților, va pleca din pole-position în cursa stradală din Nevada și își poate mări distanța față de coechipierul Oscar Piastri. Australianul va pleca de pe locul al cincilea în cursa […] The post Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position appeared first on Antena Sport.
17:10
Pierdere importantă în tabăra giuleştenilor înainte de meciul cu CFR Cluj. Clubul a anunţat oficial că Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la glezna piciorului drept și vor urma mai multe investigații medicale. Nu este însă clar cât lipseşte fundaşul central. Alexandru Pașcanu a fost om de bază pentru giuleşteni de la începutul campionatului. A […] The post Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
17:00
Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român # Antena Sport
Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo în deplasarea de pe terenul celor de la Deportivo Alaves, din etapa cu numărul 13 a primei ligi din Spanie. Echipa românului s-a impus cu scorul de 1-0, rezultat care îi aduce o clasare pe poziția a zecea. Portarul echipei naționale de fotbal a României a avut […] The post Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român appeared first on Antena Sport.
16:40
Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român # Antena Sport
Împrumutat din vară de Trabzonspor la Eyupspor, Denis Drăguș ar putea face pasul către un alt campionat, încă din această iarnă. Internaționalul român a bifat doar 7 apariții în acest sezon, dar nu a marcat niciodată până acum. Presa din Turcia anunță o destinație neașteptată pentru jucătorul evaluat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro. […] The post Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român appeared first on Antena Sport.
16:40
Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: “Puteai să mori la 31 de ani” # Antena Sport
Scandal în toată regula între Marcel Puşcaş şi Ion Crăciunescu. Conflictul a plecat între cei doi grei din fotbalul românesc de la Mircea Lucescu. Crăciunescu i-a certut demisia lui Lucescu, iar declaraţia lui l-a enervat la culme pe Marcel Puşcaş. “După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Să […] The post Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: “Puteai să mori la 31 de ani” appeared first on Antena Sport.
16:30
Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile # Antena Sport
Giovanni Becali spune că pregăteşte un nou transfer de top pentru fotbalul românesc. Impresarul a anunţat că este posibil ca Ștefan Baiaram să plece în Serie A chiar din această iarnă. Impresarul îl aseamănă pe fotbalistul din Bănie cu Dennis Man, iar preţul de transfer este de 7 milioane de euro. “(n.r. Cine e următorul […] The post Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile appeared first on Antena Sport.
16:30
Vinicius mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2027, dar viitorul său la echipa de pe Bernabeu a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă. Starul brazilian a avut mai multe răbufniri, una chiar în timpul El Clasico, iar spaniolii au scris despre dorința sa de a pleca de la echipă, după […] The post Vinicius și-a decis viitorul! Anunțul spaniolilor despre starul lui Real Madrid appeared first on Antena Sport.
16:20
Daniel Oprița, atac la conducerea Stelei după egalul de la Buzău: „Să facă echipă, să antreneze ei” # Antena Sport
Steaua București a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Metalul Buzău, în etapa cu numărul 14 a ligii a doua. Formația roș-albastră a rămas pe locul trei în clasament, la un punct peste adversarul direct de sâmbătă. După fluierul final, Daniel Oprița a analizat evoluția echipei sale, dar a avut […] The post Daniel Oprița, atac la conducerea Stelei după egalul de la Buzău: „Să facă echipă, să antreneze ei” appeared first on Antena Sport.
16:00
Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii “câinilor” în legătură cu “perla” lui Dinamo, Adrian Mazilu! # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) le-a dat o veste excelentă fanilor “câinilor” în legătură cu Adrian Mazilu (20 de ani), jucător în care suporterii din Ştefan cel Mare îşi pun mari speranţe. Kopic a anunţat că Adrian Mazilu s-a antrenat prima oară cu echipa de la transferul la Dinamo. Cotat […] The post Zeljko Kopic, veste mare pentru fanii “câinilor” în legătură cu “perla” lui Dinamo, Adrian Mazilu! appeared first on Antena Sport.
15:30
Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare # Antena Sport
Alex Maxim (35 de ani) a deschis scorul, din penalty, în partida Kayserispor – Gaziantep 0-3, din prima ligă turcă. Maxim a marcat de la punctul cu var în minutul 39. Mohamed Bayo a stabilit scorul final al partidei, 3-0 pentru Gaziantep, acesta reuşind o “dublă”. Mohamed Bayo a marcat în minutele 45 şi 64. […] The post Alex Maxim a marcat pentru Gaziantep! Nota românului după o victorie mare în deplasare appeared first on Antena Sport.
15:10
Atacantul francez al lui Dinamo, Mamoudou Karamoko (26 de ani), l-a lăudat pe vârful unei rivale la conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani. Karamoko s-a arătat impresionat de compatriotul său, Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universităţii Craiova. Karamoko l-a remarcat pe Steven Nsimba: “E genul de jucător care-mi place” „Îmi place Nsimba, […] The post Karamoko, impresionat de jucătorul unei rivale a lui Dinamo: “E foarte bun” appeared first on Antena Sport.
14:50
Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului # Antena Sport
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare meciului “câinilor” cu Botoşani dacă Alex Musi (21 de ani) a fost forţat să se antreneze la naţionala U21, deşi se ştia că este accidentat. Kopic a răspuns tranşant că nu vrea să se gândească la aşa ceva. El […] The post Kopic, întrebat dacă Musi a fost forţat să se antreneze accidentat la naţionala U21! Răspunsul antrenorului appeared first on Antena Sport.
14:20
Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz # Antena Sport
Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, a obţinut o victorie zdrobitoare, cu 144-112, în faţa lui Utah Jazz, vineri în deplasare, şi şi-a trecut în cont a 16-a victorie din 17 meciuri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet. Liderul Conferinţei de Vest a mizat din nou pe MVP-ul (cel mai […] The post Oklahoma City Thunder, a 16-a victorie a sezonului în NBA. Succes categoric pentru campioană cu Utah Jazz appeared first on Antena Sport.
14:10
Steaua şi CS Dinamo şi-au încheiat meciurile disputate în etapa a 14-a din Liga 2 la egalitate, cu acelaşi scor, 1-1. Steaua a jucat în deplasare cu Metalul Buzău, iar CS Dinamo a jucat acasă, cu Reşiţa. Rezultate înregistrate în partidele disputate, în etapa a 14-a, a Ligii a II-a: Metalul Buzău – Steaua Bucureşti […] The post Steaua şi CS Dinamo, remize cu acelaşi scor. Rezultate din Liga 2 appeared first on Antena Sport.
14:00
Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! # Antena Sport
O crimă şocantă a avut loc în faţa stadionului Da Luz, pe care evoluează Benfica Lisabona. Unul dintre liderii ultraşilor Benficăi, Sergio Caetano, a fost găsit împuşcat în cap. Un alt membru al facţiunii “Diabos Vermelhos” (Diavolii Roșii), conduse de Sergio Caetano, a fost dat dispărut. Poliţia portugheză a deschis o anchetă pentru a stabili […] The post Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali, reacție categorică după ce a fost suspendat de UEFA: „Nu am făcut nimic!” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a aflat că a fost sancționat de UEFA. Patronul campioanei și Mihai Stoica au fost suspendați pentru un meci, după returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, câștigat cu 3-0. Inițial, FCSB a primit o amendă de 30.000 de euro și a fost închisă o parte din Arena […] The post Gigi Becali, reacție categorică după ce a fost suspendat de UEFA: „Nu am făcut nimic!” appeared first on Antena Sport.
