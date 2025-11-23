Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul
Antena Sport, 23 noiembrie 2025 10:20
Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, riscă să fie descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4. La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașina celor […] The post Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum o oră
10:20
Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul # Antena Sport
Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, riscă să fie descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4. La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașina celor […] The post Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul appeared first on Antena Sport.
10:00
Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley # Antena Sport
Edmonton Oilers, finalista ultimelor două ediții de Cupa Stanley, a câștigat pe terenul lui Florida Panthers, campioana ultimelor două sezoane din NHL, într-o reeditare a finalelor din 2024 și 2025. Oilers a câștigart cu 6-3 meciul care a avut loc în Amerant Bank Arena din Sunrise. Acesta a fost primul meci dintre cele două de […] The post Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:50
A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea după parcursul slab al celor de la FCSB din acest sezon de Liga 1. Sâmbătă, pe Arena Naţională, a fost doar 1-1 cu Petrolul şi încă două puncte importante pierdute în lupta pentru play-off. Marius Avram susţine că problemele cu indisciplina de la club au adus echipa pe locul 10 […] The post A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament” appeared first on Antena Sport.
09:30
Reacţie incredibilă după întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo şi Donald Trump: “Sunteţi cu toţii ipocriţi” # Antena Sport
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez. Într-un videoclip publicat pe Instagram, ea a denunţat „ipocriţii” care s-au indignat de această întâlnire: „Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie […] The post Reacţie incredibilă după întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo şi Donald Trump: “Sunteţi cu toţii ipocriţi” appeared first on Antena Sport.
09:20
“Nu e normal!” Basarab Panduru, șocat de ce a văzut în FCSB – Petrolul 1-1: “Nici nu știu de unde să încep” # Antena Sport
Basarab Panduru a fost surprins neplăcut de evenimentele care au avut loc în FCSB – Petrolul, partidă din etapa cu numărul 17 a Ligii 1, care s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Stoian a deschis scorul pentru campioana României, dar șutul lui Sălceanu, deviat de Ngezana, a restabilit egalitatea. Încă de când a văzut echipa […] The post “Nu e normal!” Basarab Panduru, șocat de ce a văzut în FCSB – Petrolul 1-1: “Nici nu știu de unde să încep” appeared first on Antena Sport.
09:20
Dramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121 # Antena Sport
Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din play-off-ul MLS a avut loc între Vancouver Whitecaps şi Los Angeles FC. Gazdele au obţinut calificarea în finala Conferinţei de Vest. La oaspeţi, Son Heung-Min a evoluat incredibil, în timp ce Alexandru Băluţă a rămas pe bancă. Condusă cu 2-0 pe un stadion cu peste 50.000 de oameni […] The post Dramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121 appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:50
Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat evoluţia avută de Dennis Politic, jucător care a fost introdus pe teren în minutul 74 al meciului FCSB – Petrolul 1-1, fără să influenţeze cu nimic soarta partidei. Jucătorul despre care Gigi Becali susţine că l-a costat în total 2 milioane de euro nu l-a impresionat deloc pe Dumitrescu, care susţine […] The post Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” appeared first on Antena Sport.
08:40
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a lui AS Monaco în faţa lui Rennes. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost introdus în minutul 85 pe Roazhon Park din Rennes, deşi echipa sa era deja […] The post Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile appeared first on Antena Sport.
08:40
Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” # Antena Sport
Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit după remiza înregistrată de FCSB în etapa cu numărul 17 din Liga 1, cu Petrolul Ploiești. Meciul de pe Arena Națională s-a încheiat 1-1, iar formația roș-albastră continuă să aibă emoții în ceea ce privește calificarea în play-off. La finalul partidei, Gigi Becali nu și-a menajat jucătorii. Mai […] The post Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul” # Antena Sport
Gigi Becali a suportat cu greu încă un semieşec al echipei sale, FCSB – Petrolul 1-1, unul care îl ţine încă departe de play-off. Patronul roş-albaştrilor i-a criticat după meci pe Darius Olaru şi David Miculescu. Darius Olaru, jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro, nu mai are aceleaşi cifre după accidentare. Mijlocaşul de 27 […] The post Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul” appeared first on Antena Sport.
08:20
“L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start # Antena Sport
Lando Norris a fost cu zâmbetul pe buze după Marele Premiu din Las Vegas. Chiar dacă Max Verstappen a fost câștigătorul cursei de pe străzile din “Sin City”, pilotul celor de la McLaren a încheiat pe locul 2 și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului piloților, cu două Grand Prix-uri înaintea finalului sezonului. Lando Norris […] The post “L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start appeared first on Antena Sport.
07:40
Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa # Antena Sport
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei. Aceasta este a […] The post Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
23:50
Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!” # Antena Sport
Gigi Becali nu a spus răspicat dacă renunţă la Charalambous și Pintilii, dar a lăsat de înţeles că şi ei poartă vina rezultatelor slabe din ultima perioadă. Pe lângă criticile pentru jucători, latifundiarul a avut un mesaj şi pentru cei doi tehnicieni. „Cu siguranță au și antrenorii vină. E posibil. Nu joacă echipa. Sunt trasee […] The post Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!” appeared first on Antena Sport.
23:40
FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat și a scos doar o remiză pe Arena Națională, contra celor de la Petrolul Ploiești. Rezultatul nu este deloc unul bun pentru campioana României, care are de recuperat puncte în lupta pentru un loc de play-off. După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor a răbufnit și avut un […] The post Elias Charalambous a răbufnit după remiza cu Petrolul: „Cum să nu fiu îngrijorat?” appeared first on Antena Sport.
23:30
Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua # Antena Sport
Retras din fotbalul acum un an, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni pe terenul de fotbal. La vârsta de 36 de ani, algerianul a semnat cu o echipă din liga a treia din România. Este vorba despre CSO Băicoi, echipă clasată pe locul cinci în seria a patra. Aceștia țintesc prezența în play-off […] The post Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua appeared first on Antena Sport.
23:20
FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu […] The post Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete” appeared first on Antena Sport.
23:10
“Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit” # Antena Sport
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB. Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate […] The post “Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit” appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali e la pământ! Și-a pus la zid jucătorii după FCSB – Petrolul 1-1: “Nu mai cred în echipa asta” # Antena Sport
Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit după remiza dintre FCSB și Petrolul, din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Patronul campioanei României a recunoscut că nu a fost niciodată atât de dezamăgit de când e în fotbal, în urma meciului de pe Arena Națională. Patronul celor de la FCSB a criticat mai mulți […] The post Gigi Becali e la pământ! Și-a pus la zid jucătorii după FCSB – Petrolul 1-1: “Nu mai cred în echipa asta” appeared first on Antena Sport.
23:10
FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu […] The post Gigi Becali i-a făcut praf după remiza cu Petrolul: „A dormit în ghete” appeared first on Antena Sport.
22:50
Alexandru Stoian a avut o reacţie imediat după remiza cu Petrolul. A marcat, dar golul lui nu a fost suficient pentru ca bucureştenii să se impună. “Luăm meci cu meci şi să ajungem în play-off. Nu ştiu ce se întâmplă, suntem egalaţi pe final. Reuşesc să marhez, dar am foarte multe ratări. Am pierdut eu […] The post Alexandru Stoian, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul: “Ne îngrijorează ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
22:30
FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după ce a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, campioana a suferit destul de mult pe plan ofensiv. Titularizat de Elias Charalambous, Alexandru Stoian a marcat unicul gol al […] The post FCSB – Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
22:20
Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv” # Antena Sport
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB. Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate […] The post Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv” appeared first on Antena Sport.
22:10
Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu # Antena Sport
Robert Sălceanu a restabilit egalitatea în FCSB – Petrolul, la doar două minute de la reluarea jocului. Alexandru Stoian a deschis scorul pe Arena Națională, în minutul 11, iar campioana României a intrat la cabine în avantaj. Repriza a doua a început cu Petrolul în atac, iar ploieștenii au fost răsplătiți. Sălceanu și-a încercat norocul […] The post Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu appeared first on Antena Sport.
22:10
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia. Echipa spaniei, condusă de căpitanul nejucător David Ferrer, a început bine semifinala de la Bologna, împotriva Germaniei. Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP) l-a întrecut pe Jan-Lennard […] The post Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:50
Titularizarea lui Bogdan Racoviţan a fost surpriza lui Mircea Lucescu cu Bosnia, dar jucătorul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Revenit la echipa de club, fundaşul a comis-o grav în Polonia. Bogdan Racoviţan a fost titular pentru Rakow în meciul cu Piast, pierdut cu 1-3. În minutul 70, românul a provocat un penalty, după ce […] The post Racoviţan, cel mai slab de pe teren pentru Rakow. A provocat un penalty appeared first on Antena Sport.
21:50
Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola # Antena Sport
Manchester City a suferit sâmbătă o nouă înfrângere în Premier League, a patra din acest sezon pentru formația antrenată de Pep Guardiola. „Cetățenii” au fost învinși în deplasare de Newcastle, scor 2-1. Deși l-a avut în teren pe Erling Haaland, multipla campioană a Angliei nu a putut să facă față echipei pregătite de Eddie Howe. […] The post Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola appeared first on Antena Sport.
21:20
Modul inedit prin care Ionuț Radu a sărbătorit victoria cu Alaves! Portarul român a oferit imaginea zilei # Antena Sport
Ionuț Radu a fost integralist în victoria cu 1-0 a celor de la Celta Vigo, pe terenul lui Alaves, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Portarul român și-a trecut în cont un nou meci fără gol primit și continuă prestațiile bune din Spania. A fost bucurie mare în tabăra celor de la Celta […] The post Modul inedit prin care Ionuț Radu a sărbătorit victoria cu Alaves! Portarul român a oferit imaginea zilei appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Şansa lui Norris appeared first on Antena Sport.
20:30
Coincidenţă stranie petru Denis Drăguş la revenirea în Turcia, într-un meci oficial. Atacantul celor de la Eyupspor a văzut cartonaşul roşu la doar câteva minute de la intrarea pe teren, în meciul României cu Bosnia. El a fost introdus atunci de Mircea Lucescu, în minutul 65! Stupoare la revenirea lui în Turcia. Coincidența a făcut ca, […] The post Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk appeared first on Antena Sport.
20:20
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după meciul pierdut etapa trecută la Sibiu, cu Hermannstadt. Patronul FCSB-ului anunța înaintea pauzei internaționale că nu va mai juca cu mijlocași la închidere. Campioana României o întâlnește pe Petrolul Ploiești sâmbătă seară, pe Arena Națională, iar echipa roș-albastră va începe partida cu mai mulți jucători ofensivi. Gigi Becali […] The post Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Surpriza pregătită în FCSB – Petrolul appeared first on Antena Sport.
20:00
Dennis Man a fost titular pentru PSV în victoria, din deplasare, cu NAC Breda, scor 1-0, în etapa 13 din Eredivisie. Românul a jucat 71 de minute și a fost înlocuit cu bosniacul Esmir Bajraktarevic (20 de ani), cel care a înscris golul de 2-1 în Bosnia – România. Dennis Man nu a avut o […] The post Ce a făcut Dennis Man în meciul PSV-NAC Breda. Ce notă a luat appeared first on Antena Sport.
19:50
Naţionala de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfăşurat pe Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf din Bucureşti. ”Stejarii” au reuşit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) şi Thomas Creţu (78), toate transformate de Alin […] The post România – Uruguay 21-31. Înfrângere pentru ”Stejari” într-un meci test appeared first on Antena Sport.
19:30
Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul te top stă tot cu părinţii # Antena Sport
Liderul mondial Carlos Alcaraz, accidentat la piciorul drept, a declarat forfait pentru Cupa Davis de la Bologna. În timpul sferturilor Cupei Davis dintre Spania și Cehia, câștigate de spanioli cu 7-6 (8), 7-6 (8), el a postat o fotografie care s-a viralizat imediat. Carlos Alcaraz a postat pe contul său de Instagram o poză în […] The post Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul te top stă tot cu părinţii appeared first on Antena Sport.
19:30
Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore # Antena Sport
Echipa națională de handbal feminin a României a obținut a doua victorie consecutivă în cadrul Trofeului Carpați, la capătul unui meci controlat de fetele pregătite de Ovidiu Mihăilă. După succesul clar contra selecționatei Portugaliei, România a trecut fără mari emoții și de naționala Cehiei, scorul final fiind 37 – 30 în favoarea tricolorelor. România – […] The post Naționala de handbal feminin a României, a doua victorie la Trofeul Carpați. Ce urmează pentru tricolore appeared first on Antena Sport.
19:20
Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final # Antena Sport
Liverpool a suferit o nouă înfrângere usturătoare. Campioana Angliei nu a avut replică în fața lui Nottingham Forest, o echipă cu mari probleme în acest sezon, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere pentru echipa lui Arne Slot la scor de neprezentare, după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Crystal Palace câștiga cu acest scor […] The post Liverpool – Nottingham Forest 0-3. Dezastru pentru campioana Angliei! Fanii nu au mai suportat și au plecat înainte de final appeared first on Antena Sport.
19:10
FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort” # Antena Sport
Dinamo București va avea o absență importantă la meciul de la Botoșani, asta după ce Alexandru Musi s-a accidentat în cantonamentul naționalei sub 21 de ani a României. Situația fotbalistului a fost comentată în mass-media și s-ar fi spus că acesta ar fi adus la cunoștință staff-ului medicale problemele cu care se confruntă și totuși […] The post FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort” appeared first on Antena Sport.
18:50
Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal la Cagliari. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu # Antena Sport
Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate în deplasare, scor 3-3, cu gruparea sardă Cagliari, în etapa a 12-a din Serie A. Nicolae Stanciu a fost doar rezervă la această partidă. Prima repriză a meciului de pe Unipol Domus a fost una spectaculoasă, cu patru goluri marcate. Vitinha a deschis scorul pentru Genoa, […] The post Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal la Cagliari. Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu appeared first on Antena Sport.
18:50
Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute # Antena Sport
Bayern Munchen a câștigat cu 6-2 meciul de pe teren propriu cu Freiburg, din etapa cu numărul 11 din Bundesliga. Echipa lui Vincent Kompany a început cu stângul duelul de pe Allianz Arena, fiind condusă cu 2-0 după numai 17 minute. Bavarezii și-au revenit însă rapid și au reușit până la finalul să înscrie de […] The post Bayern Munchen, revenire spectaculoasă! A câștigat cu scor de tenis după ce a avut emoții în primele 17 minute appeared first on Antena Sport.
18:30
Massimiliano Allegri, în gardă înaintea confruntării cu Cristi Chivu: „Victoria îți schimbă starea de spirit” # Antena Sport
Inter – AC Milan este capul de afiș al etapei cu numărul 12 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are un avans de două puncte față de marea rivală, iar o victorie ar însemna automat și menținerea pe prima poziție în clasament. La conferința de presă premergătoare partidei, Massimiliano Allegri a vorbit despre […] The post Massimiliano Allegri, în gardă înaintea confruntării cu Cristi Chivu: „Victoria îți schimbă starea de spirit” appeared first on Antena Sport.
18:30
Un nou scandal uriaș în Spania! Șeful La Liga riscă să fie demis, după plângerea Barcelonei: “Foarte grav” # Antena Sport
Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport. Plângerea a fost depusă de Miguel Ángel Galán, preşedintele Asociaţiei pentru Transparenţă şi Democraţie în Sport, care îl […] The post Un nou scandal uriaș în Spania! Șeful La Liga riscă să fie demis, după plângerea Barcelonei: “Foarte grav” appeared first on Antena Sport.
18:10
Veste dramatică despre Valentin, singurul fiu rămas în viaţă al cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. Suferă de o boală gravă # Antena Sport
Valentin Ceaușescu a avut o apariție publică rară. La 77 de ani, singurul fiu rămas în viață al fostului dictator, Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la lansarea filmului documentar despre viața lui Ladislau Boloni. Valentin Ceaușescu are prezențe puține în spațiul public. Acesta a ținut însă să fie alături de Ladislau Boloni la lansarea filmului […] The post Veste dramatică despre Valentin, singurul fiu rămas în viaţă al cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. Suferă de o boală gravă appeared first on Antena Sport.
18:10
Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar # Antena Sport
Campionatul din Belarus este pe cale să aibă cea mai surprinzătoare câștigătoare din Europa. Cu două runde înainte de final, ML Vitebsk are cinci puncte avans față de Dinamo Minsk, campioana la zi. Dacă duminică o bate pe Gomel, pe propriul teren, ML Vitebsk va deveni campioana Belarusului. Ar face-o chiar în anul promovării din […] The post Campioana surpriză din Europa? Nou-promovata care și-a demis antrenorul pentru că nu punea muzică în autocar appeared first on Antena Sport.
17:50
Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani # Antena Sport
Robert Lewandowski a avut nevoie de doar câteva minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Barcelona și Bilbao, din etapa cu numărul 13 din La Liga. Echipa lui Hansi Flick a revenit pe Camp Nou, după aproximativ doi ani și jumătate. Arena celor de la Barcelona a intrat în renovări în iunie 2023, iar […] The post Robert Lewandowski a intrat în istoria Barcelonei! Polonezul a marcat primul gol pe noul Camp Nou. Messi nu a fost uitat de fani appeared first on Antena Sport.
17:50
Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic” # Antena Sport
Pentru prima dată în calitate de antrenor, Cristian Chivu va experimenta un Derby della Madonnina. Fostul mare jucător al Interului a prefațat duelul cu marea rivală în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a decis să nu-și bage echipa în cantonament cu o zi înaintea meciului și a explicat care sunt măsurile de precauție pe […] The post Cristi Chivu, laude la adresa rivalului, înaintea derby-ului cu Milan: „Știe să fie pragmatic” appeared first on Antena Sport.
17:40
Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute” # Antena Sport
Nu e numai lapte şi miere pentru Ciprian Marica. Fostul atacant al naţionalei României a recunoscut care a fost afacerea de i-a dat mari bătăi de cap şi i-a adus o pierdere de 2 milioane de euro. Cum averea fostului atacant nu ajunge la 10 milioane de euro, pierderea a fost una substanţială. Ce s-a […] The post Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute” appeared first on Antena Sport.
17:30
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu din Las Vegas este duminică dimineață, de la ora 06:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Lando Norris, liderul clasamentului piloților, va pleca din pole-position în cursa stradală din Nevada și își poate mări distanța față de coechipierul Oscar Piastri. Australianul va pleca de pe locul al cincilea în cursa […] The post Cursa Marelui Premiu din Las Vegas LIVE VIDEO (06:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Lando Norris, în pole-position appeared first on Antena Sport.
17:10
Pierdere importantă în tabăra giuleştenilor înainte de meciul cu CFR Cluj. Clubul a anunţat oficial că Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la glezna piciorului drept și vor urma mai multe investigații medicale. Nu este însă clar cât lipseşte fundaşul central. Alexandru Pașcanu a fost om de bază pentru giuleşteni de la începutul campionatului. A […] The post Pierdere mare pentru Rapid înainte de CFR Cluj. Un titular s-a accidentat appeared first on Antena Sport.
17:00
Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român # Antena Sport
Ionuț Radu a fost titular pentru Celta Vigo în deplasarea de pe terenul celor de la Deportivo Alaves, din etapa cu numărul 13 a primei ligi din Spanie. Echipa românului s-a impus cu scorul de 1-0, rezultat care îi aduce o clasare pe poziția a zecea. Portarul echipei naționale de fotbal a României a avut […] The post Ionuț Radu a închis poarta în ultimul meci jucat de Celta Vigo. Nota primită de portarul român appeared first on Antena Sport.
16:40
Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român # Antena Sport
Împrumutat din vară de Trabzonspor la Eyupspor, Denis Drăguș ar putea face pasul către un alt campionat, încă din această iarnă. Internaționalul român a bifat doar 7 apariții în acest sezon, dar nu a marcat niciodată până acum. Presa din Turcia anunță o destinație neașteptată pentru jucătorul evaluat de Transfermarkt la 3,5 milioane de euro. […] The post Denis Drăguș, transfer surprinzător în afara Turciei! Ce antrenor a pus ochii pe român appeared first on Antena Sport.
16:40
Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: “Puteai să mori la 31 de ani” # Antena Sport
Scandal în toată regula între Marcel Puşcaş şi Ion Crăciunescu. Conflictul a plecat între cei doi grei din fotbalul românesc de la Mircea Lucescu. Crăciunescu i-a certut demisia lui Lucescu, iar declaraţia lui l-a enervat la culme pe Marcel Puşcaş. “După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Să […] The post Atacuri suburbane între doi grei din fotbalul românesc din cauza lui Lucescu: “Puteai să mori la 31 de ani” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.