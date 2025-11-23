Business Magazin. Cine este Mesut Güler, un antreprenor turc, care a pus bazele Enexus, o companie din domeniul energiei regenerabile care are proiecte mari în România
Ziarul Financiar, 23 noiembrie 2025 12:30
Business Magazin. Cine este Mesut Güler, un antreprenor turc, care a pus bazele Enexus, o companie din domeniul energiei regenerabile care are proiecte mari în România
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
12:45
Acum 15 minute
12:30
Acum 30 minute
12:15
Acum 2 ore
11:45
Business Magazin. Cum a ajuns Oliver Dlouhý să facă, dintr-o frustrare, platforma Kiwi.com, un motor global de căutare şi rezervare de zboruri, care a ajuns la o valoare totală a rezervărilor de 2 miliarde de EUR. Pe site-ul kiwi.com sunt efectuate zilnic 100 de milioane de căutări de zoruri # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
10:15
10:15
09:45
09:45
09:45
Acum 6 ore
08:45
08:45
08:30
08:30
Acum 24 ore
22:45
22:45
22:45
22:45
19:15
18:15
17:30
17:00
BREAKING. Presa kazahă: Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol ar urma să fie scoase la vânzare. KazMunayGas s-ar pregăti să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România # Ziarul Financiar
16:45
BREAKING. Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol sunt scoase la vânzare. KazMunayGas se pregăteşte să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România - presa kazahă # Ziarul Financiar
16:30
15:30
Secret Santa cu dosar penal: MAI a găsit arme letale şi droguri în colete de Crăciun # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce şi surprize periculoase în colete. Poliţiştii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare şi droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
14:15
14:00
14:00
14:00
14:00
Cum au devenit americanii din tehnologie noii grei din energia verde europeană, inclusiv în România. După utilităţi şi petrolişti, a venit rândul coloşilor tech să pună bani în eoliene şi solare, iar un fond de investiţii american a luat 50% din cel mai mare proiect eolian din lume # Ziarul Financiar
Când toată lumea vorbeşte despre data centere ca fiind următoarea specie de consumatori de energie, în realitate piaţa de contracte de furnizare de energie pe termen lung arată că sunt multiple posibilităţi privind conectarea producţiei de energie verde cu consumatori.
13:45
13:45
13:45
13:15
Ieri
12:45
12:15
12:15
11:30
11:15
10:30
09:45
Alertă la graniţa cu România: Avioane F-16 au decolat după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail # Ziarul Financiar
Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale cu România.
09:45
Zelenski, pus la zid de Trump: Are şase zile să accepte planul de pace sau pierde sprijinul SUA # Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are şase zile să accepte planul de pace propus de Washington sau riscă să rămână fără armele SUA.
09:30
09:15
VIDEO. De ce nu au succes fotbaliştii români în alte ţări? „Cred că e vorba de mentalitatea pe care o au de mici. Ei nu sunt educaţi aşa cum trebuie pe partea de ambiţie şi de profesionalism, de a avea grijă ce faci nu numai pe teren, ci şi în afara lui. Ei sunt obişnuiţi să performeze dacă cineva strigă la ei”, spune Eugen Voicu, acţionar al Dinamo # Ziarul Financiar
08:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.