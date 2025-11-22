Ce spun reprezentanţii One United Properties în urma incendiul care a avut loc blocul din One Cotroceni Park

Ziarul Financiar, 22 noiembrie 2025 18:15

Ce spun reprezentanţii One United Properties în urma incendiul care a avut loc blocul din One Cotroceni Park

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
18:15
Ce spun reprezentanţii One United Properties în urma incendiul care a avut loc blocul din One Cotroceni Park Ziarul Financiar
Acum o oră
17:30
Oana Ionită, Ziarul Financiar: Redevin finanţele cool pentru generaţia ta? Ce spune CEO-ul Robinhood, platforma americană de investiţii, despre tinerii GenZ: Vor conturi de pensie încă de la 19 ani, stabilitate şi control Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:00
BREAKING. Presa kazahă: Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol ar urma să fie scoase la vânzare. KazMunayGas s-ar pregăti să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România Ziarul Financiar
16:45
BREAKING. Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol sunt scoase la vânzare. KazMunayGas se pregăteşte să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România - presa kazahă Ziarul Financiar
16:30
BREAKING. KazMunayGas se pregăteşte să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv Petromidia şi Vega, cele două rafinării pe care le deţine în România prin Rompetrol Rafinare. KMG International mai are în România reţeaua de 1.400 de benzinării Rompetrol - presa kazahă Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:30
Secret Santa cu dosar penal: MAI a găsit arme letale şi droguri în colete de Crăciun Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce şi surprize periculoase în colete. Poliţiştii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare şi droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
Acum 6 ore
14:15
VIDEO. Dinamo la Bursa de Valori Bucureşti? „Este una dintre opţiuni pe care le avem în vedere şi chiar ne gândim”, spune Eugen Voicu, acţionar al clubului” Ziarul Financiar
14:00
Europarlamentarul Victor Negrescu: Planul de pace al SUA pentru Ucraina trebuie să includă garanţii reale de securitate Ziarul Financiar
14:00
Trump, criticat în comentariile unei postări virale ale Ambasadei SUA la Bucureşti Ziarul Financiar
14:00
MAI demontează clipul viral cu o femeie care distruge maşina de poliţie Ziarul Financiar
14:00
Ucraina doboară rachetele hipersonice Kinjal ale Rusiei cu o melodie patriotică Ziarul Financiar
14:00
Cum au devenit americanii din tehnologie noii grei din energia verde europeană, inclusiv în România. După utilităţi şi petrolişti, a venit rândul coloşilor tech să pună bani în eoliene şi solare, iar un fond de investiţii american a luat 50% din cel mai mare proiect eolian din lume Ziarul Financiar
Când toată lumea vorbeşte des­pre data centere ca fiind următoarea specie de consu­matori de energie, în realita­te piaţa de contracte de fur­nizare de energie pe termen lung arată că sunt multiple posibilităţi privind conectarea producţiei de energie verde cu consu­matori.
13:45
Google vă spionează e-mailurile pentru a-şi antrena modelele AI. Cum puteţi dezactiva funcţia Ziarul Financiar
13:45
O sabie cu două tăişuri: Inflaţia s-a transformat spre fericirea guvernului într-un instrument pentru corectarea deficitului bugetar, însă oamenii nu ştiu cum să îşi mai protejeze economiile VIDEO Ziarul Financiar
13:45
Lux în urmă cu zeci de ani, standard în ziua de astăzi. Influenţa europeană îşi face loc în mentalitatea românească? Ziarul Financiar
13:15
Afaceri în 2025: Cât trebuie să investeşti ca să nu dispari de pe internet? Care este platforma ignorată de mulţi care poate asigura succesul mai ales pentru firmele care nu au bugete de milioane VIDEO Ziarul Financiar
12:45
România importă masiv în timp ce vecinii produc şi exportă: „Trebuie să producem, trebuie un parteneriat între stat şi privat. Statul să vină cu garanţii pentru sectoarele prioritare” VIDEO Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:15
Cod galben de inundaţii în şase judeţe. Viituri rapide pe râurile mici şi scurgeri importante Ziarul Financiar
12:15
Aşii din mâneca economiei româneşti. Care sunt cele două sectoare care pot schimba faţa economiei VIDEO Ziarul Financiar
11:30
Strategia Naţională de Apărare a Ţării: Administraţia Prezidenţială a primit comentarii Ziarul Financiar
11:15
Ploi abundente, ninsori şi vânt puternic în întreaga ţară până luni dimineaţă Ziarul Financiar
10:30
COP30 se apropie de final. Riscă să se încheie fără un acord major Ziarul Financiar
10:30
Statul, cel mai mare acţionar al Fondului Proprietatea, a ratat din nou intrarea în Comitetul Reprezentanţilor Ziarul Financiar
Acum 12 ore
09:45
Agenţia americană de sănătate acuzată că se aliniază poziţiilor antivaccin Ziarul Financiar
09:45
Alertă la graniţa cu România: Avioane F-16 au decolat după ce Rusia a atacat cu drone zona Ismail Ziarul Financiar
Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat în noaptea de vineri spre sâmbătă de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Rusia a lansat atacuri cu drone în apropierea frontierei fluviale cu România.
09:45
Zelenski, pus la zid de Trump: Are şase zile să accepte planul de pace sau pierde sprijinul SUA Ziarul Financiar
Preşedintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are şase zile să accepte planul de pace propus de Washington sau riscă să rămână fără armele SUA.
09:45
Trump şi primarul ales al New York-ului cer scăderea facturilor la energie Ziarul Financiar
09:30
ANM a emis cod galben de vânt în trei judeţe: Rafale de până la 120 km/h în zona montană Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. De ce nu au succes fotbaliştii români în alte ţări? „Cred că e vorba de mentalitatea pe care o au de mici. Ei nu sunt educaţi aşa cum trebuie pe partea de ambiţie şi de profesionalism, de a avea grijă ce faci nu numai pe teren, ci şi în afara lui. Ei sunt obişnuiţi să performeze dacă cineva strigă la ei”, spune Eugen Voicu, acţionar al Dinamo Ziarul Financiar
08:30
Motorină versus benzină – cine câştigă „războiul” carburanţilor? Atenţie, şoferi: Cum se poate afla unde este cel mai mic preţ la carburanţi Ziarul Financiar
07:45
ANAF pregăteşte Declaraţia Unică 212 precompletată. Contribuabilii pot trimite propuneri până la 29 noiembrie Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Profitul net al producătorului belgian de sisteme de gips-carton, gleturi şi tencuieli Etex Building Performance, aproape s-a dublat în 2024, la afaceri de 360,5 mil. lei Ziarul Financiar
Producătorul belgian de sisteme de gips-carton, gleturi şi tencuieli Etex Building Performance, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 360,5 mil. lei (aproximativ 72,5 mil. euro), în creştere cu 4,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 345,3 mil. lei (69,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
Afacerile producatorului de ciment Romcim, deţinut de irlandezii de la CRH, au crescut cu 17,5% în 2024, ajungând la peste 2,1 mld. lei Ziarul Financiar
Producătorul de ciment Romcim, deţinut de irlandezii de la CRH, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 2,159 mld. lei (434 mil. euro), în creştere cu 17,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,836 mld. lei (371,3 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Bogdan Ciubotaru, Aliant: Implementarea AI în administraţia publică ar putea îmbunătăţi semnificativ calitatea serviciilor şi timpii de aşteptare Ziarul Financiar
Tranziţia de la roboţii software clasici (RPA) la agenţi AI autonomi redefineşte deja modelul de business al companiilor româneşti. Bogdan Ciubotaru, managing partner la Aliant, compară potenţialul de transformare al inteligenţei artificiale cu saltul tehnologic făcut de ţările africane, care au trecut direct la plăţi mobile, trecând peste infrastructura tradiţională.
00:15
Pariu pe România: Grupul polonez Zabka, prezent local cu brandul Froo, apasă pedala de acceleraţie: În 2026 vom deschide 1.300 de noi magazine în Polonia şi România. Compania are prezenţă momentan în Bucureşti, Piteşti şi Constanţa Ziarul Financiar
Grupul Zabka, unul dintre cei mai mari retaileri din Polonia, ce are în spate fon­dul de investiţii CVC şi care e prezent pe plan local cu brandul Froo, apasă pedala de accele­raţie şi anunţă 1.300 de noi magazine în 2026 pe cele două pieţe pe care activează - piaţa-mamă şi România.
00:15
ZF Live. George Mucibabici, senior advisor, Alvarez & Marsal România: Marea problemă a întregii economii este inflaţia. Principalele motoare de creştere economică sunt fondurile europene, PNRR-ul şi avantajul competitiv la export Ziarul Financiar
ZF Live. George Mucibabici, senior advisor, Alvarez & Marsal România: Marea problemă a întregii economii este inflaţia. Principalele motoare de creştere economică sunt fondurile europene, PNRR-ul şi avantajul competitiv la export
00:15
ZF Live. Georgiana Georgescu, Facultatea de Finanţe-Bănci, ASE: Studenţii nu se mai duc în aceeaşI măsură ca generaţiile trecute către bănci. Unii dintre ei vor să lucreze în finanţe publice, în inspecţii fiscale, poate în ANAF sau în Ministerul de Finanţe. Majoritatea tinerilor absolvenţi aspiră la un salariu de pornire de 1.000 de euro Ziarul Financiar
Studenţii din ziua de azi nu caută doar un job bine plătit, şi oportunităţi de dezvoltare şi nu mai vor să asculte cursuri statice la facultate, a căror teorie nu se reflectă în viaţa de zi cu zi într-un mod aplicat.
21 noiembrie 2025
23:45
Cum va fi vremea până la Crăciun? Meteorologii ANM au actualizat prognoza Ziarul Financiar
22:00
Vom avea în sfârşit pace? Ce propun americanii Ucrainei în schimbul cedărilor de teritorii către Rusia şi limitarea armatei? Garanţii de securitate solide şi reconstrucţia economică. Vedeţi planul de pace integral în cele 28 de puncte Ziarul Financiar
22:00
Zelenski avertizează: Ucraina se confruntă cu alegerea dintre a-şi pierde demnitatea sau sprijinul american. Donald Trump cere Kievul să accepte planul de pace americano-rus până joi Ziarul Financiar
21:45
Vom avea pace? Ce propun americanii Ucrainei în schimbul cedărilor de teritorii către Rusia şi limitarea armatei? Garanţii de securitate solide şi reconstrucţia economică. Vedeţi planul de pace integral în cele 28 de puncte Ziarul Financiar
20:00
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre rafinăria Lukoil şi sancţiunile americanilor? „România va fi solidară cu Statele Unite şi Uniunea Europeană în aplicarea sancţiunilor. Am pregătit un act normativ prin care România îşi stabileşte propriul mecanism de sancţiuni” Ziarul Financiar
19:30
Eli Lilly, prima companie farmaceutică din lume care atinge o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari. Celebrele tratamente de slăbit ale companiei au atras atenţia investitorilor şi consumatorilor Ziarul Financiar
19:15
Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birocraţiei europene, dar şi mai buna integrare a pieţei unice Ziarul Financiar
19:15
Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţii Băncii Mondiale, care i-au transmis că vor continua să sprijine România dacă ţara noastră face reforme. „Suntem gata să oferim nu doar finanţare, ci şi expertiză, pentru ca România să-şi valorifice potenţialul în sectoarele esenţiale şi să asigure un stat mai eficient şi responsabil faţă de cetăţeni” Ziarul Financiar
19:15
România are una dintre cele mai mari infrastructuri de irigaţii din UE, dar foloseşte doar 16%, faţă de Spania, Italia şi Franţa, care folosesc 60-99% din infrastructura disponibilă Ziarul Financiar
România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cel mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania. În realitate însă, mare parte din această reţea este nefolosită. Dacă Spania, Italia şi Franţa îşi irigă aproape tot ce se poate şi folosesc între 60% şi 99% din capacitate, România ajunge abia la 16%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite. Practic, avem infrastructura, dar apa nu ajunge în câmp.
19:15
Retorica socialistă şi comunistă cu care a câştigat Zohran Mamdani alegerile pentru New York va câştiga cât de curând teren şi la noi Ziarul Financiar
19:00
Confederaţia Patronală Concordia anunţă că susţine priorităţile BusinessEurope pentru viitoarea preşedinţie a UE. Organizaţia BusinessEurope a cerut reducerea birto Ziarul Financiar
18:45
Roxana Mînzatu, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene: În cei 18 ani de la aderarea la UE, PIB-ul României s-a triplat, salariu mediu s-a triplat. Trebuie să lucrăm la politica de coeziune ca să reducem decalajele între regiuni, în Bucureşti avem un PIB aproape dublu faţă de media UE şi în regiunea Nord-Est nu este nici jumătate din medie Ziarul Financiar
18:45
Cum investesc fondatorii unei platforme care îi conectează pe cei care vor să investească cu cei care au făcut deja acest pas? Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.