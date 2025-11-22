VIDEO. De la ce echipă se inspiră Dinamo? „Pot să vă dau un exemplu de o echipă din Austria, LASK Linz, cu care am avut nişte contacte. Seamănă puţin construcţia noastră cu a lor”, dezvăluie Eugen Voicu, acţionar al clubului bucureştean

19:15

România are 8,4 milioane de hectare de teren arabil şi o infrastructură de irigaţii construită pe 3,1 milioane de hectare. Pe hârtie, suntem printre cel mai bine pregătiţi din Uniunea Europeană, fiind depăşiţi doar de Italia şi Spania. În realitate însă, mare parte din această reţea este nefolosită. Dacă Spania, Italia şi Franţa îşi irigă aproape tot ce se poate şi folosesc între 60% şi 99% din capacitate, România ajunge abia la 16%, arată o analiză a ZF făcută pe baza datelor de la FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite. Practic, avem infrastructura, dar apa nu ajunge în câmp.