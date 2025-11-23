Business Magazin. Unde să fugi de Everest?
Ziarul Financiar, 23 noiembrie 2025 18:30
România încheie pe locul 5 la Campionatul European de rugby U20 după o victorie cu Germania # Ziarul Financiar
Echipa naţională de rugby U20 a României a încheiat Campionatul European pe locul 5, după ce a învins clar Germania în meciul de clasament, scor 46-10 (29-3), duminică seară, pe Stadionul Marketa din Praga (Cehia).
Zelenski, la începutul discuţiilor de la Geneva: Vărsarea de sânge trebuie oprită # Ziarul Financiar
Oficialii din Ucraina şi aliaţii săi occidentali au început duminică discuţiile la Geneva, Elveţia, cu privire la planul de pace al SUA.
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, astfel că va începe o campanie de înrolare voluntară, bazată pe măriri de salarii şi alte stimulente materiale, însă, dacă tinerii germani nu vor răspunde pozitiv, se va trece la recrutarea obligatorie.
Când studiile nu mai sunt doar teorie. Georgiana Camelia Georgescu, decanul Facultăţii de Finanţe-Bănci, ASE: Absolvenţii noştri nu vor lucra neapărat în domeniul financiar-bancar, dar pot ajunge CFO sau directori în alte industrii pentru că oricine îşi doreşte un profesionist în finanţe VIDEO # Ziarul Financiar
Business Magazin. Cum a ajuns Oliver Dlouhý să facă, dintr-o frustrare, platforma Kiwi.com, un motor global de căutare şi rezervare de zboruri, care a ajuns la o valoare totală a rezervărilor de 2 miliarde de EUR. Pe site-ul kiwi.com sunt efectuate zilnic 100 de milioane de căutări de zoruri # Ziarul Financiar
BREAKING. Presa kazahă: Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol ar urma să fie scoase la vânzare. KazMunayGas s-ar pregăti să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România # Ziarul Financiar
Secret Santa cu dosar penal: MAI a găsit arme letale şi droguri în colete de Crăciun # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce şi surprize periculoase în colete. Poliţiştii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare şi droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
