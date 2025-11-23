Business Magazin. Irina Cristescu, general manager al platformei de tranzacţionare XTB România cântă la tobe, la pian şi la chitară
Ziarul Financiar, 23 noiembrie 2025 17:00
Business Magazin. Irina Cristescu, general manager al platformei de tranzacţionare XTB România cântă la tobe, la pian şi la chitară
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:30
16:30
Acum 2 ore
16:15
15:30
Acum 4 ore
15:15
14:45
14:45
Zelenski, la începutul discuţiilor de la Geneva: Vărsarea de sânge trebuie oprită # Ziarul Financiar
Oficialii din Ucraina şi aliaţii săi occidentali au început duminică discuţiile la Geneva, Elveţia, cu privire la planul de pace al SUA.
14:45
14:45
Germania vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa, astfel că va începe o campanie de înrolare voluntară, bazată pe măriri de salarii şi alte stimulente materiale, însă, dacă tinerii germani nu vor răspunde pozitiv, se va trece la recrutarea obligatorie.
14:00
14:00
Când studiile nu mai sunt doar teorie. Georgiana Camelia Georgescu, decanul Facultăţii de Finanţe-Bănci, ASE: Absolvenţii noştri nu vor lucra neapărat în domeniul financiar-bancar, dar pot ajunge CFO sau directori în alte industrii pentru că oricine îşi doreşte un profesionist în finanţe VIDEO # Ziarul Financiar
13:45
13:30
13:30
Acum 6 ore
13:15
13:15
12:45
12:30
12:15
11:45
Business Magazin. Cum a ajuns Oliver Dlouhý să facă, dintr-o frustrare, platforma Kiwi.com, un motor global de căutare şi rezervare de zboruri, care a ajuns la o valoare totală a rezervărilor de 2 miliarde de EUR. Pe site-ul kiwi.com sunt efectuate zilnic 100 de milioane de căutări de zoruri # Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:15
10:15
09:45
09:45
09:45
Acum 12 ore
08:45
08:45
08:30
08:30
Acum 24 ore
22:45
22:45
22:45
22:45
19:15
18:15
17:30
Ieri
17:00
BREAKING. Presa kazahă: Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol ar urma să fie scoase la vânzare. KazMunayGas s-ar pregăti să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România # Ziarul Financiar
16:45
BREAKING. Cea mai mare rafinărie din România şi cele 1.400 de benzinării Rompetrol sunt scoase la vânzare. KazMunayGas se pregăteşte să vândă 50% din activele din Europa, inclusiv rafinăriile Petromidia şi Vega, precum şi toate benzinăriile Rompetrol deţinute în România - presa kazahă # Ziarul Financiar
16:30
15:30
Secret Santa cu dosar penal: MAI a găsit arme letale şi droguri în colete de Crăciun # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce şi surprize periculoase în colete. Poliţiştii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare şi droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
14:15
14:00
14:00
14:00
14:00
Cum au devenit americanii din tehnologie noii grei din energia verde europeană, inclusiv în România. După utilităţi şi petrolişti, a venit rândul coloşilor tech să pună bani în eoliene şi solare, iar un fond de investiţii american a luat 50% din cel mai mare proiect eolian din lume # Ziarul Financiar
Când toată lumea vorbeşte despre data centere ca fiind următoarea specie de consumatori de energie, în realitate piaţa de contracte de furnizare de energie pe termen lung arată că sunt multiple posibilităţi privind conectarea producţiei de energie verde cu consumatori.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.