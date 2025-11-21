Profesorul Petru Ghervan, la primirea titlului de Profesor Emeritus al USV: Pot privi înapoi cu seninătatea omului mulțumit de drumul parcurs. Nu este vorba doar despre cifre, ci despre oameni, locuri și valori (Foto)

10:20

Șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, este mulțumit că este redus numărul tezelor de la simularea Evaluării Naționale organizată de Inspectorat în urmă cu o săptămînă, unde la corectură s-au înregistrat diferențe mai mari de un punct. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat care mai este stadiul corectării lucrărilor celor peste 6.000 de elevi