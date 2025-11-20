Oferta de turistică a județului Suceava, prezentată Tîrgul de Turism al României. Standul Sucevei are 40 de metri pătrați (Foto)

20:30

Primăria Vatra Dornei îi consultă pe cetățeni în legătură cu focul de artificii din noaptea de Revelion: să se mai organizeze sau nu? Primarul Marius Rîpan a scris: ”În contextul în care mai multe municipii/orașe au renunțat la acestea pentru protejarea animalelor și pentru reducerea cheltuielilor bugetare, ne interesează ce consideră cetățenii că ar fi […] Articolul Primăria Vatra Dornei întreabă, cetățenii sînt așteptați să răspundă: Să facem sau să nu facem foc de artificii de Revelion? apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.