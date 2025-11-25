Andreea Răsuceanu: „Literatura te trage cu totul în interiorul ei, te acaparează, nu mai poți și nici nu mai vrei să faci altceva”

07:10

Omul contemporan devine conștient de paradoxurile vieții în capitalism: mai multe opțiuni, mai mult control, dar și mai multe capcane subtile. Înțelege că anumite produse de pe piață îi pot afecta sănătatea pe termen lung, îi pot răpi timpul sau îl pot face dependent. Alte bunuri, menite să ușureze sarcini, îl amorțesc, dezactivează abilitățile cognitive naturale și diminuează autonomia decizională. Henri Bergson observa că ființele vii se transformă prin evoluție pentru a se adapta mediului. Omul, în schimb, adaptează mediul la el: construiește, inventează, sapă, vaccinează. Dar ce se întâmplă cu evoluția naturală dacă mediul devine din ce în ce mai puțin stimulant?