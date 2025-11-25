Percheziții într-un dosar privind acte de identitate cu domicilii fictive

07:40

Bucureștenii se pregătesc să-și aleagă un nou edil după ce Nicușor Dan a schimbat fotoliul de primar general cu cel de președinte. Una dintre cele mai presante probleme ale acestui oraș este traficul infernal. Deși Capitala și județul Ilfov au Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) încă de acum 10 ani, rezultatele sunt aproape imperceptibile, pentru că măsurile aplicate de cei care au gestionat dezvoltarea celui mai mare oraș al țării au fost decuplate, în general, de realitate. Efectul a fost că acum congestiile din trafic au devenit un lucru cotidian aproape la orice oră. Măsurile luate în ultimii ani pentru descurajarea traficului auto au vizat, de obicei, impunerea unor taxe aberante pentru parcări, iar de la anul, și de majorarea consistentă a impozitelor pe mașini. În timp ce șoferii sunt taxați tot mai mult, numărul proiectelor realizate pentru fluidizarea traficului în Capitală au fost prea puține și s-au realizat cu mari întârzieri față de termenele contractuale. Dacă actualul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a fost un mare rateu, acum Primăria Generală a Capitalei a lansat proiectul unui nou plan care la nivel declarativ ar trebui să transforme radical traficul din oraș până în 2040.