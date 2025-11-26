Doi alpinişti au murit în urma unei căderi de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă / Unul dintre ei era ghid montan calificat la nivel internaţional
News.ro, 26 noiembrie 2025 07:20
Cadavrele a doi alpinişti, dintre care unul era originar din Statele Unite, au fost găsite după ce au căzut de pecel mai înalt vârf din Noua Zeelandă, transmite Le Figaro.
• • •
Acum 5 minute
07:40
Inundaţii record în Thailanda, unde s-au înregistrat precipitaţii care apar ”o dată la 300 de ani” / Cel puţin 18 persoane au murit / Multe persoane sunt blocate în mijlocul apelor în creştere / Armata coordonează eforturile de salvare - FOTO # News.ro
Anumite regiuni din Thailanda se confruntă cu inundaţii record, care au provocat moartea a cel puţin 18 persoane şi au determinat autorităţile să trimită nave militare şi elicoptere pentru a sprijini eforturile de salvare, transmite BBC.
07:40
Novo Nordisk avansează medicamentul de nouă generaţie amycretin în studii clinice finale pentru diabet, după rezultate promiţătoare # News.ro
Novo Nordisk a raportat marţi rezultate pozitive în studiile intermediare pentru medicamentul experimental amycretin, destinat pacienţilor cu diabet de tip 2, trimiţând acţiunile companiei în creştere cu aproape 4%, pe fondul aşteptărilor că firma daneză îşi poate recâştiga avansul în piaţa tratamentelor pentru slăbit, relatează CNBC.
Acum 30 minute
07:20
Doi alpinişti au murit în urma unei căderi de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă / Unul dintre ei era ghid montan calificat la nivel internaţional
Cadavrele a doi alpinişti, dintre care unul era originar din Statele Unite, au fost găsite după ce au căzut de pecel mai înalt vârf din Noua Zeelandă, transmite Le Figaro.
Acum o oră
07:10
Accident rutier grav în Bucureşti - O tânără de 20 de ani a murit, iar o alta de 21 de ani a fost rănită # News.ro
O tânără de 20 de ani a murit, iar o alta de 21 de ani a fost rănită după ce maşina în care se aflau, condusă de femeia de 21 de ani, a lovit un stâlp de iluminat, pe Calea Ferentari din Bucureşti.
07:00
Bangladesh: Incendiu în una dintre cele mai mari mahalale din capitală, unde locuiesc aproximativ 80.000 de oameni / Deocamdată nu există infirmaţii cu privire la victime / UNICEF coordonează acordarea de sprijin - FOTO # News.ro
Un incendiu de proporţii a cuprins, marţi seară, una dintre cele mai mari mahalale din Dhaka, lăsând mii de oameni fără adăpost şi transformând rânduri de barăci cu acoperişuri de tablă în ruine carbonizate, au declarat oficialii, potrivit Reuters.
07:00
Acţiunile Nvidia au scăzut marţi cu 4% după informaţii că Meta ar putea folosi cipuri AI de la Google # News.ro
Acţiunile Nvidia au scăzut marţi cu aproximativ 4%, după ce The Information a relatat că Meta analizează posibilitatea de a utiliza cipurile AI dezvoltate de Google, relatează CNBC.
06:50
Protest în Turcia faţă de violenţa împotriva femeilor / Aproape 500 de femei au fost ucise de bărbaţi sau au murit în circumstanţe suspecte în acest an / Erdogan: Violenţa, în special împotriva femeilor şi copiilor, este o crimă împotriva umanităţii # News.ro
Aproximativ două mii de protestatari s-au adunat, marţi, la Istanbul pentru adenunţa violenţa de gen în Turcia, unde aproximativ jumătate din crimele împotriva femeilor rămân nerezolvate, transmite AFP.
Acum 2 ore
06:30
China a avertizat, miercuri, că va ”zdrobi” orice încercare străină de a interveni în Taiwan, după ce Japonia a anunţat planuri de a amplasa rachete pe o insulă situată în apropierea Taiwanului, guvernat democratic, relatează Reuters.
06:30
Încrederea consumatorilor americani scade la cel mai redus nivel din aprilie, pe fondul temerilor legate de piaţa muncii # News.ro
Încrederea consumatorilor din Statele Unite s-a deteriorat puternic în noiembrie, atât în ceea ce priveşte percepţia asupra economiei actuale, cât şi aşteptările pentru anul viitor, potrivit sondajului publicat marţi de Conference Board, citat de CNBC.
06:00
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, prezentată miercuri de preşedintele Nicuşor Dan în plenul comun al Parlamentului # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030, adoptată luni de CSAT. Şeful statului a transmis Legislativului că proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparenţă publică, fiind prima Strategie Naţională de Apărare a Ţării care a parcurs şi această etapă iar o bună parte a recomandărilor primite au fost integrate în forma finală a documentului.
06:00
Ceremonia de aprindere a flăcării olimpice are loc miercuri. Se deschide perioada Jocurilor Olimpice de iarnă: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!” # News.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va avea loc în Archaia Olympia, sanctuarul în care au avut loc Jocurile Olimpice Antice. Comitetul Olimpic Elen (HOC) a trebuit să modifice ceremonia, care nu va putea avea loc în aer liber în faţa ruinelor vechi de 2.600 de ani ale templului zeiţei Hera, aşa cum prevede tradiţia. Ceremonia va avea loc în interiorul Muzeului Olimpic, de la ora 10.30.
Acum 4 ore
05:40
Franţa şi Germania intensifică presiunile asupra industriei de apărare pentru a salva proiectul avionului de generaţia următoare # News.ro
Franţa şi Germania cresc presiunea asupra producătorilor lor de apărare pentru a debloca programul Future Combat Air System (FCAS), un proiect de 100 de miliarde de euro aflat în pericol real de a se prăbuşi, au declarat surse apropiate situaţiei pentru Reuters.
05:10
Acţiunile europene au avansat marţi, consolidând începutul pozitiv al săptămânii, pe fondul revenirii pieţelor americane şi al optimismului privind o posibilă reducere a dobânzilor de către Rezerva Federală, relatează Reuters.
Acum 6 ore
02:00
Bloomberg: Steve Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace pentru Ucraina # News.ro
Trimisul prezidenţial american Steve Witkoff, proaspăt ieşit triumfător cu acordului de pace din Gaza, a purtat luna trecută o convorbire telefonică cu un oficial de rang înalt al Kremlinului pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina şi pentru a da sfaturi despre cum ar trebui Vladimir Putin să-i prezinte acest plan lui Donald Trump, scrie Bloomberg care a avut acces la conţinutul acestei convorbiri.
Acum 8 ore
01:10
Trump îi trimite pe Steve Witkoff la Moscova şi pe Dan Driscoll la Kiev să obţină aprobarea pentru planul de pace # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că l-a însărcinat pe trimisul său special Steve Witkoff să se întâlnească la Moscova cu Vladimir Putin, pentru a-i prezenta planul de pace, în timp ce Dan Driscoll, secretarul armatei SUA, devenit mai nou unul dintre emisarii administraţiei Trump în problema războiului din Ucraina, este aşteptat la Kiev după ce luni şi marţi a purtat discuţii cu oficiali ruşi la Abu Dhabi.
00:20
Devenit favorit în sondajele pentru prezidenţiale, liderul francez de extremă dreapta Jordan Bardella a fost atacat cu făină la un târg agricol. Un minor a fost reţinut - VIDEO # News.ro
Un adolescent de 17 ani a fost reţinut şi plasat în arest preventiv marţi, la Vesoul, localitate din estul Franţei, fiind suspectat că ar fi aruncat cu făină în preşedintele Rassemblement National (RN, de extremă dreapta), Jordan Bardella, venit să viziteze un târg agricol, a aflat AFP de la parchet şi din surse poliţieneşti.
00:10
Liga Campionilor: FC Barcelona a pierdut la scor de neprezentare la Londra, 0-3 cu Chelsea # News.ro
Echipa engleză Chelsea a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea spaniolă FC Barcelona, în etapa a cincea din Liga Campionilor.
25 noiembrie 2025
23:50
Înotătoarea canadiană Penny Oleksiak, de şapte ori medaliată olimpică, a fost suspendată pentru doi ani din cauza încălcării regulilor antidoping, a anunţat marţi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA).
Acum 12 ore
23:40
Roxana Mînzatu: România, rezultate mai bune în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă / Risc de sărăcie şi excluziune socială peste media europeană / În educaţie, provocări semnificative / Pachetul de măsuri fiscale a început să producă efect # News.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că România a înregistrat rezultate mai bune, faţă de anul precedent, în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă, dar tot se clasează sub media europeană. Când vine vorba despre riscul de sărăcie şi excluziune socială, România este, însă, peste media europeană. În plus, în educaţie, provocările sunt semnificative. ”În total, 7 indicatori sociali sunt în situaţie critică, motiv pentru care Comisia Europeană va analiza în detaliu cauzele şi va formula recomandări specifice, dacă reformele nu avansează suficient”, avertizează comisarul european.
23:40
Trei persoane suspectate de spionaj economic şi de ingerinţă în favoarea Rusiei au fost arestate la Paris # News.ro
Trei persoane au fost arestate şi au fost puse sub acuzare la Paris în cadrul unei duble anchete, pentru spionaj economic în beneficiul Moscovei şi ingerinţă, declanşată după descoperirea unor afişe pro-ruse pe Arcul de Triumf din capitala franceză, relatează AFP.
23:30
Intervievat de canalul spaniol Movistar, legenda tenisului Rafael Nadal i-a oferit câteva sfaturi lui Lamine Yamal, vedeta în ascensiune a fotbalului iberic.
23:30
Handbal masculin: Bidasoa Irun – Potaissa Turda, scor 35-30, în grupa A din European League # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, în deplasare, a cincea înfrângere consecutivă din grupa A a European League, cu formaţia spaniolă Bidasoa Irun, scor 35-30 (17-16).
23:10
Volei feminin: CSO Voluntari, victorie în Spania, în primul tur din CEV Cup; Dinamo Bucureşti a pierdut în Germania # News.ro
Echipele CSO Voluntari şi Dinamo Bucureşti au evoluat, marţi, în manşa tur din turul I al CEV Cup, ambele în deplasare. Doar CSO Voluntari a fost victorioasă.
23:10
Fostul preşedinte al Braziliei Jair Bolsonaro trebuie să înceapă ispăşirea pedepsei de 27 de ani de închisoare. A epuizat, fără succes, toate căile de recurs # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a epuizat toate căile de atac împotriva condamnării sale la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă, şi va trebui să-şi ispăşească pedeapsa, relatează AFP şi Reuters.
22:50
Managerul Spitalului Victor Gomoiu din Bucureşti: Dorim să dezvoltăm un centru de chirurgie neonatală, într-un consorţiu cu cele 3 maternităţi Giuleşti, Filantropia şi Malaxa # News.ro
Managerul Spitalului de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, Mariana Enescu, a anunţat că se doreşte dezvoltarea unui centru de chirurgie neonatală pentru micii pacienţi, în cadrul unui consorţiu, alături de maternităţile Giuleşti, Filantropia şi Malaxa.
22:50
Turiştii străini vor trebui să plătească mai mult decât triplu pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Administraţia Trump vrea să acorde prioritate americanilor # News.ro
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”, relatează AFP.
22:30
Managerul Spitalului Victor Gomoiu Bucureşti: Totul se rezumă la bani / Ce realizăm noi ca servicii medicale, 42-47% acoperă fondul de salariu / Nu avem datorii, în momentul de faţă, dar nu e foarte uşor să supravieţuieşti pe toată linia # News.ro
Managerul Spitalului de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, Mariana Enescu, a declarat, marţi seară, unitatea nu are datorii, dar că supravieţuirea este grea. Unitatea sanitară consumă foarte mult, iar serviciile medicale acoperă aproape jumătate din fondul de salarii.
22:20
„Femeile nu pot ieşi fără un bărbat şi trebuie să rămână acoperite”: Un jucător polonez a părăsit Arabia Saudită imediat după semnarea contractului # News.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zile după ce a semnat cu clubul Al Hazem. Viaţa de acolo şi restricţiile impuse femeilor l-au obligat să renunţe la contractul său avantajos.
22:20
Bătaie între doi elevi, într-o şcoală din judeţul Suceava / A fost emis ordin de protecţie # News.ro
Doi elevi de la o şcoală din judeţul Suceava s-au bătut într-una dintre pauze, iar directorul unităţii de învăţământ a fost cel care a sunat la Poliţie pentru a raporta incidentul. Poliţiştii l-au identificat imediat pe agresor, un băiat de 16 ani, care l-a lovit pe un altul de 14 ani. Victima a fost convinsă să accepte examinarea medico-legală, iar poliţiştii au emis ordin de protecţie provizoriu.
22:20
Donald Trump profită de tradiţia graţierii curcanilor de Ziua Recunoştinţei pentru a-şi ataca adversarii politici - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a profitat marţi de tradiţia de a graţia curcanii înainte de Ziua Recunoştinţei pentru a-şi ataca adversarii politici democraţi, pe un ton uneori insultător, relatează AFP.
22:10
Bistriţa-Năsăud: Primarul din Livezile, acuzat de viol şi alte infracţiuni, plasat în arest la domiciliu # News.ro
Primarul din Livezile, judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, reţinut pentru viol şi alte infracţiuni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu el şi cu o angajată în ipostaze intime, a fost plasat în arest la domiciliu.
22:00
Echipa turcă Galatasaray a pierdut marţi, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise, în etapa a cincea din Liga Campionilor. Portughezii de la Benfica au dispus de Ajax, la Amsterdam, cu 2-0.
22:00
Managerul Spitalului Victor Gomoiu: Cea mai mare provocare este să pot să asigur siguranţa pacienţilor care sunt internaţi / Deficit de asistente şi personal auxiliar # News.ro
Managerul Spitalului de Copii ”Dr. Victor Gomoiu” din Capitală, Mariana Enescu, a declarat, marţi seară, că cea mai mare provocare este asigurarea siguranţei pacienţilor, lucru care implică bani, materiale sanitare şi forţă umană, care, din păcate, este în scădere. Managerul a explicat că din unitatea medicală au plecat mai mulţi angajaţi, astfel că este un necesar de 92 de posturi doar de asistente.
21:50
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului, iluminate în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor / 57 de femei au murit în România în primele zece luni ale anului # News.ro
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor. În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei. ”Un bilanţ cutremurător care arată că nu este vorba de întâmplări izolate, ci de un eşec al autorităţilor”, a transmis Administraţia Prezidenţială. La rândul său, preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, apreciază că violenţa nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă.
21:40
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina # News.ro
Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis o figură neaşteptată să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA şi un apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, scriu BBC şi The Guardian.
21:30
Opt persoane au fost rănite pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia / Victimele au între 2 luni şi 59 de ani # News.ro
IPJ Ialomiţa anunţă că, marţi, varianta ocolitoare a municipiului s-a produs un accident de circulaţie soldat cu victime.
21:20
Echipa Minaur Baia Mare a obţinut marţi, pe teren propriu, prima victorie din grupa C a European League, cu formaţia slovenă Rukometno Slovan, scor 28-22 (13-9), în etapa a V-a.
21:10
Echipa de volei feminin Corona Braşov a fost învinsă marţi, în deplasare, de formaţia elenă GS Panionios, scor 3-0, în prima manşă din 16-le Challenge Cup.
21:10
Ministrul Sănătăţii anunţă că s-a încheiat procesul de pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi / Nu au fost ocupate toate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat. Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi şi au rămas neocupate 38 de locuri şi 1 post.
21:00
Ilie Bolojan: Am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană / Am luat decizii dificile, dar necesare / România îşi recâştigă credibilitatea / Trebuie să continuăm pe acest drum # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, marţi seară, că România a primit ”un semnal foarte important de la Comisia Europeană”, care nu va propune suspendarea fondurilor europene pentru România, apreciind că decizia confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. În plus, decizia arată că România îşi recâştigă credibilitatea, dar trebuie să continue cu implementarea măsurilor.
20:50
Salariul minim din Regatul Unit va creşte cu 4,1%, ajungând la 12,71 lire pe oră începând din aprilie 2026, a anunţat marţi guvernul britanic, relatează Reuters.
20:50
Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, vinde companiei participaţia sa de 7 miliarde de dolari - surse # News.ro
Leonid Fedun, cofondator al gigantului petrolier rus Lukoil, a vândut companiei participaţia sa de aproximativ 10%, au declarat trei surse apropiate tranzacţiei, completând astfel o retragere discretă din Rusia după trei decenii în care Lukoil a devenit un jucător global, dar care în ultimii ani s-a contractat puternic sub presiunea sancţiunilor occidentale, relatează Reuters.
20:40
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie. România află pe cine poate întâlni dacă îşi câştigă play-off-ul! # News.ro
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026, eveniment ce va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul ar urma să aibă loc de la ora 19.00.
20:30
UPDATE - Explozie în Buftea - Ministerul Sănătăţii: A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore / Un pacient în stare critică / Un pacient cu arsuei ar putea fi transferat / Celula de criză şi-a încheiat activitatea # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi seară, că în total cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după explozia din Bugtea, însă un pacient de 51 de ani a refuzat transportul la spital.
20:30
Preşedintele italian-elveţian al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a primit cetăţenia libaneză prin decret, relatează AFP, citând Federaţia din această ţară din Orientul Mijlociu (LFA).
20:20
Ministrul Agriculturii: Am închis plăţile pentru unul dintre cele mai importante programe pentru legumicultură - 271,2 milioane de lei pentru legumele româneşti cultivate în sere şi solarii / Înseamnă legume româneşti pe masa oamenilor # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, marţi seară, că au fost închise plăţile pentru programul de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, fiind virată fermierilor, în total în acest an, suma de 271,2 milioane de lei.
20:00
Explozie în Buftea - Ministerul Sănătăţii: A mai fost identificat un pacient în vârstă de 51 de ani cu arsuri minore / Refuză transportul la spital / Starea celorlalte victime # News.ro
Ministerul Sănătăţii anunţă, marţi seară, că în total cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după explozia din Bugtea, însă un pacient de 51 de ani a refuzat transportul la spital.
19:50
Soţia lui Sir Richard Branson, Joan, a murit. Magnatul britanic se declară „cu inima frântă” şi îi aduce un omagiu „celei mai bune prietene” # News.ro
Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.
19:40
Lucian Judele, publicând imagini din zona retrocedată a Parcului IOR: Tăierile ilegale par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70 / Parlamentul trebuie să decidă: este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţeni # News.ro
City Managerul Capitalei, Lucian Judele (USR), afirmă, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă ”este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El publică imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând ”tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.
19:40
Echipa Poli Iaşi a învins marţi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Chindia Târgovişte, din etapa a 14-a a Ligii secunde. A fost meciul de debut al antrenorului Tibor Selymes la conducerea ieşenilor.
