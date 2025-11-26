Doi alpinişti au murit în urma unei căderi de pe cel mai înalt vârf din Noua Zeelandă / Unul dintre ei era ghid montan calificat la nivel internaţional

21:40

Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis o figură neaşteptată să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA şi un apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, scriu BBC şi The Guardian.