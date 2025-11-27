85 de ani de la asasinarea de către legionari a lui Virgil Madgearu

12:50

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 14.00, pe agdendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, ”suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele care vir fi abordate. De asemenea, se va discuta despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE.