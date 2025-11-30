Mai bine ocoliți! Restricții în lanț pe una dintre cele mai aglomerate căi de acces în Oradea (FOTO)

Comisia de circulație din cadrul Primăriei a hotărât vineri noi restricții asupra traficului auto din Oradea pe fondul lucrărilor de infrastructură. Începând de sâmbătă constructorii au instituit pentru șapte luni de zile restricții de circulație înainte de intrarea în Oradea dinspre Biharia, în zona premergătoare sensului giratoriu de la intrarea la supermarket-ul Remarkt. La fel, începând de marți, accesul în oraș pe sub podul feroviar din dreptul magazinului Lidl din strada Matei Corvin va fi limitat la o bandă începând de marți, iar în weekendul următor va fi închis de tot.

