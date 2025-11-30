Judoka Ioan Dzitac, locul 7 la Abu Dhabi Grand Slam 2025: rezultat important pentru sportivul bihorean în circuitul mondial
Bihoreanul, 30 noiembrie 2025 09:50
Ioan Dzitac, judoka de 22 de ani legitimat la CSM Oradea, a încheiat pe locul 7 puternicul Abu Dhabi Grand Slam 2025, una dintre cele mai competitive etape din circuitul mondial de judo și esențială pentru calificarea olimpică.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
09:50
Judoka Ioan Dzitac, locul 7 la Abu Dhabi Grand Slam 2025: rezultat important pentru sportivul bihorean în circuitul mondial # Bihoreanul
Ioan Dzitac, judoka de 22 de ani legitimat la CSM Oradea, a încheiat pe locul 7 puternicul Abu Dhabi Grand Slam 2025, una dintre cele mai competitive etape din circuitul mondial de judo și esențială pentru calificarea olimpică.
Acum 2 ore
09:10
Șoferul unui autoturism a fost grav rănit și este resuscitat de echipajele medicale pe strada Suișului din Oradea, în urma unui accident rutier produs duminică dimineață. Traficul este îngreunat.
08:30
Apa care ajunge în rețelele din Oradea va fi captată din Barajul Oșorhei. Primarul Florin Birta: „Este o apă mai curată” (VIDEO) # Bihoreanul
Consiliul Local a aprobat vineri indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru o nouă aducțiune de apă menită să alimenteze uzinele de apă nr. 1, 4 și 5 ale Companiei de Apă Oradea. Investiția va însemna o schimbare majoră în sistemul local de alimentare cu apă: captarea acesteia va fi mutată din prizele actuale din Crișul Repede în barajul Hidroelectrica din Oșorhei, care are o apă mai curată, a explicat primarul Florin Birta, provenită tot din Crișul Repede, dar decantată.
Acum 6 ore
05:40
Mai bine ocoliți! Restricții în lanț pe una dintre cele mai aglomerate căi de acces în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Comisia de circulație din cadrul Primăriei a hotărât vineri noi restricții asupra traficului auto din Oradea pe fondul lucrărilor de infrastructură. Începând de sâmbătă constructorii au instituit pentru șapte luni de zile restricții de circulație înainte de intrarea în Oradea dinspre Biharia, în zona premergătoare sensului giratoriu de la intrarea la supermarket-ul Remarkt. La fel, începând de marți, accesul în oraș pe sub podul feroviar din dreptul magazinului Lidl din strada Matei Corvin va fi limitat la o bandă începând de marți, iar în weekendul următor va fi închis de tot.
Acum 12 ore
23:40
Mai bine ocoliți! Restricții în lanț pe una dintre cele mai aglomerate căi de acces în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Comisia de circulație din cadrul Primăriei a hotărât vineri noi restricții asupra traficului auto din Oradea pe fondul lucrărilor de infrastructură. Începând de sâmbătă constructorii au instituit pentru șapte luni de zile restricții de circulație înainte de intrarea în Oradea dinspre Biharia, în zona premergătoare sensului giratoriu de la intrarea la supermarket-ul Remarkt. La fel, începând de marți, accesul în oraș pe sub podul feroviar din dreptul magazinului Lidl din strada Matei Corvin va fi limitat la o bandă începând de marți, iar în weekendul următor va fi închis de tot.
Acum 24 ore
19:30
Se blochează piaţa rezidenţială? Prețuri stabile, ofertă tot mai mică și taxe în creștere pentru proprietari (STUDIU) # Bihoreanul
Piața locuințelor intră în 2026 într-un blocaj controlat, cu ofertă în scădere, costuri ridicate de creditare și taxe tot mai mari pentru proprietari și dezvoltatori. Prețurile apartamentelor rămân în mare parte stabile, însă diferențele dintre locuințele noi și cele vechi se accentuează, iar o revenire a pieței este așteptată abia în 2027.
19:20
CSM Oradea spulberă Politehnica Cluj-Napoca cu 33–2 și încheie anul 2025 pe primul loc în Superliga de polo # Bihoreanul
CSM Oradea a închis anul competițional 2025 în Superliga Națională de polo cu o victorie uriașă, 33–2 împotriva Politehnicii Cluj-Napoca, într-un meci disputat la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”. Orădenii au câștigat toate cele patru perioade și își mențin parcursul perfect, consolidându-și statutul de lider autoritar al campionatului.
18:00
Săptămâna trecută, intrarea la spectacolul Il Volo s-a făcut pe ușa din dos a sălii sporturilor Oradea Arena. Organizatorii au explicat că n-au vrut să-i urce pe spectatori, în mare parte oameni în vârstă, pe scări, unde sunt mai multe uși suficient de largi ca să intre tot poporul în cinci minute.
17:40
FC Bihor – CS Dinamo 5–0: Spectacol total pe un teren greu, într-o după-amiază rece. Roș-albaștrii urcă în forță în clasament # Bihoreanul
Vreme rece, tribune rarefiate și un teren înmuiat de ploile ultimelor zile. În acest decor de final de toamnă, FC Bihor a reușit sâmbătă una dintre cele mai convingătoare evoluții din actualul sezon, impunându-se cu 5–0 în fața celor de la CS Dinamo, într-un meci disputat pe Stadionul „Iuliu Bodola”, în etapa a 15-a din Liga 2 Casa Pariurilor.
16:50
Accident pe Calea Borșului din Oradea: Pieton acroșat pe trecere și transportat la spital. Trafic restricționat temporar # Bihoreanul
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost acroșat de un autoturism sâmbătă după-amiază pe o trecere de pietoni de pe Calea Borșului din Oradea. Traficul în direcția Borș a fost restricţionat temporar pe o singură bandă.
16:10
Mamă de 18 ani și bebelușul ei de 11 luni, dispăruți în Bihor: Poliția cere ajutor pentru găsirea lor # Bihoreanul
O tânără de 18 ani din Bihor și fiul ei de 11 luni sunt dați dispăruți după ce au plecat de la domiciliul din Cociuba Mare și nu s-au mai întors, potrivit datelor transmise de poliție. Autoritățile au declanșat căutările și solicită sprijinul populației pentru găsirea celor doi.
15:50
Trei călugărițe „rebele”, mutate într-un azil de bătrâni, au fugit şi s-au întors în mănăstire. Biserica a cedat, dar le cere să renunţe la... Instagram # Bihoreanul
Trei măicuțe octagenare din Austria au declanșat un fenomen viral, după ce au fugit din azilul în care fuseseră mutate fără voia lor și s-au întors în fosta lor mănăstire din Alpi. După luni de tensiuni, Biserica le permite să rămână, cu o condiție surprinzătoare: să renunţe la postările pe rețelele sociale, unde au peste 100.000 de urmăritori.
15:00
Fostul primar PNL din Girișu de Criș, Ioan Pașca, condamnat cu amânare pentru că și-a favorizat fiul # Bihoreanul
Fostul primar liberal al comunei Girișu de Criș, Ioan Pașca, trimis în judecată pentru că şi-ar fi favorizat fiul în perioada în care a condus primăria comunală, a primit o pedeapsă de un an de închisoare, a cărei aplicare a fost amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.
13:40
Indemnizațiile membrilor CA ale societăților orașului Oradea, majorate cu 55,3%. Vezi cât vor câștiga directorii acestora! # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, întrunit vineri, în şedinţă ordinară, a hotărât majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliilor de administraţie ale societăţilor oraşului cu 55,3%. Membrii consiliilor de conducere ale societăţilor Termoficare, Compania de Apă Oradea, Oradea Transport Local, Administraţia Domeniului Public şi Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea vor primi pe viitor 1.250 de lei lunar. Află cât vor câştiga directorii societăţilor!
13:10
Gestul contează! Cum aruncăm corect ambalajele mari de carton și plastic? Ne învață RER Vest # Bihoreanul
Efectele valului de cumpărături de Black Friday încep să se vadă în cartierele orădene: cutii de carton sau folii de plastic de mari dimensiuni sunt abandonate ilegal lângă țarcuri sau insulele ecologice. Iar faptul că intrăm în luna cadourilor va contribui, cel mai probabil, la amplificarea acestui fenomen.
11:30
Prietenul la nevoie: Cine trage sfori ca Daniel Coraş să fie instalat la șefia Direcției Silvice Bihor # Bihoreanul
În timp ce majoritatea senatorilor se luptă cu legi, comisii şi amendamente, liberalul Gheorghe Bota pare să lupte cu… organigrama silvică. Fost primar al comunei Rieni vreme de patru mandate şi cu o avere cât un mic municipiu, Bota are acum o nouă misiune: să-l cocoţeze pe prietenul său, Daniel Coraş, cu care împarte hotelul Apuseni Park din Padiş, în scaunul de şef al viitoarei direcţii silvice rezultate după reorganizare...
Ieri
10:00
Proiect cu bani europeni finalizat la Aleșd, pentru eficientizarea energetică a vechiului corp de clădire al Spitalului Orășenesc (FOTO) # Bihoreanul
Corpul C1 al Spitalului Orășenesc din Aleșd, care funcționează într-o clădire monument istoric de la finele secolului XIX, a fost reabilitat energetic în urma unor lucrări finanțate integral prin PNRR. De noile condiții vor beneficia pacienții și angajații care lucrează în patru secții ale spitalului.
09:00
Deși trebuia să o preia gratuit, Primăria Oradea cumpără cu 120.000 euro clădirea fostului restaurant din Parcul Bălcescu… ca s-o demoleze! # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri cumpărarea la un preţ de 120.000 euro a clădirii fostului restaurant Moroşanu din Parcul Nicolae Bălcescu, pentru a comanda demolarea ei. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru şi doar 4 abţineri şi a fost urgentată de faptul că parcul urmează să intre în reabilitare. Municipalitatea va plăti despăgubirile firmei Murray Press, către care a concesionat gratuit parcul în anul 1997, deşi aceasta s-a obligat atunci ca la expirarea contractului să predea oraşului, tot gratuit, toate amenajările.
28 noiembrie 2025
23:40
CSM Oradea a câştigat derby-ul cu Steaua, după un final dramatic, şi încheie turul Superligii Naţionale la polo pe primul loc! # Bihoreanul
CSM Oradea a obţinut, vineri seara, una dintre cele mai spectaculoase şi tensionate victorii ale sezonului, impunându-se cu 9–8 în derby-ul cu Steaua Bucureşti, disputat în faţa propriilor suporteri, în Bazinul „Ioan Alexandrescu”. După un început excelent, un avantaj de patru goluri și un meci ce părea controlat, bihorenii au fost nevoiţi să treacă printr-un final dramatic, în care bucureştenii au revenit de la 5–8 la 8–8. Decisiv a fost un penalty acordat pe final, în urma unei erori de schimb a oaspeților, transformat cu sânge rece de Filip Gardasevic.
20:10
Acasă de sărbători: Romi Neguş a ieşit din arest, dar i s-a pus brățară de supraveghere # Bihoreanul
Romi Neguş s-a întors acasă. A fost pus în libertate, vineri, de Tribunalul Arad, care a decis ca, după două luni petrecute după gratii, atât interlopul orădean, cât şi doi dintre apropiaţii săi, Titi Remus şi Dudoma Sándor, să fie plasaţi pentru următoarele 60 de zile sub control judiciar, cu brăţară de supraveghere.
19:10
Se deschide un nou drum în Bihor. Face legătura între centura Sânmartin și Inelul Metropolitan # Bihoreanul
Inelul Rutier Metropolitan și centura Sânmartin vor fi direct conectate, începând din acest weekend, printr-un drum de aproape un kilometru. Circulația pe șoseaua de legătură se va deschide sâmbătă, de la ora 09, au anunțat vineri seara reprezentanții Consiliului Județean Bihor.
18:10
S-a deschis Târgul de Crăciun Oradea! Primarul, Moș Crăciun și o mulțime de copii, la aprinderea luminilor de sărbătoare (VIDEO) # Bihoreanul
Noua ediție a Târgului de Crăciun Oradea s-a deschis vineri seara, iar ceremonialul anual de aprindere a luminilor festive nu doar în târg, ci în tot centrul orașului a fost îndeplinit și de data aceasta de primarul Florin Birta, alături de o mulțime de copii, care s-au înghesuit să apese pe butonul care a dat startul festivităților. Totul s-a petrecut sub atenta supraveghere a lui însuși Moș Crăciun, sosit pentru o primă întâlnire în acest sezon cu micuții orădeni.
17:20
Episcopia Ortodoxă pregătește, în luna decembrie, o serie de evenimente cu intrare gratuită în Oradea și în județ, printre care și două conferințe ale cunoscutului preot și conferențiar Constantin Necula.
17:10
Federația Internațională de Judo îi primește din nou pe ruși la competiții sub propriul drapel. Ucraina cere CIO să intervină # Bihoreanul
Federația Internațională de Judo (IJF), condusă bihoreanul Marius Vizer, a decis reintegrarea completă a sportivilor ruși, care vor putea concura din nou la competițiile internaționale sub propriul drapel. Decizia este o premieră și intră în vigoare odată cu Grand Slam-ul de la Abu Dhabi din 2025, programat să se desfășoare în perioada 28-30 noiembrie, și a stârnit deja reacția negativă a Comitetului Olimpic Național al Ucrainei.
15:40
Visit Oradea promovează orașul la Belgrad, la recepția de Ziua Națională a României (FOTO) # Bihoreanul
Echipa Visit Oradea a marcat o prezență importantă ieri, 27 noiembrie, răspunzând invitației onorante a Ambasadei României în Republica Serbia la Belgrad. Reprezentanții orașului au participat la recepția oficială dedicată Zilei Naționale a României, un eveniment de mare prestigiu desfășurat în decorul impresionant al reședinței regale sârbe, Beli Dvor.
14:50
Crește prețul gigacaloriei în Oradea: Primăria mărește subvenția, dar facturile tot vor fi mai mari. Vezi cu cât! # Bihoreanul
Orădenii vor plăti cu 14,5% mai mult pentru energie termică în iarna 2025-2026, a anunțat vineri într-o conferință de presă primarul Florin Birta. Tariful crește după o indexare a prețurilor de transport și distribuție practicate de Termoficare Oradea, în urma unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Primăria a decis să crească subvenția pe care o acordă consumatorilor, dar prețurile tot vor crește cu 14,5%.
13:50
Comunicat începere proiect „Achiziție și instalare sistem fotovoltaic la AGRIVITA PROD SRL” # Bihoreanul
Beneficiarul AGRIVITA PROD SRL implementează proiectul cu titlul „ACHIZIȚIE ȘI INSTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC LA AGRIVITA PROD S.R.L.”, cod proiect CFMSES011011460500829, în perioada 31/10/2025 - 30/10/2027, finanțat prin FONDUL PENTRU MODERNIZARE - Tranziția către neutralitate climatică, Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
13:40
Oradea a fost mereu un oraș multicultural și multietnic în care sportul a reprezentat un pilon de rezistență. Ne mândrim cu faptul că sportivii Clubului Sportiv Crișul Oradea au contribuit la consolidarea acestuia. În calitate de director al acestui club de tradiţie, îmi revine sarcina de a continua drumul început de predecesorii mei, dar şi de a consolida prin sport zidurile acestei urbe medievale, care să se mândrească şi în viitor cu victoriile obţinute de cei care aleg să atingă performanţa.
12:30
Pentru iubitorii de cafea, nimic nu se compară cu aroma unei băuturi proaspăt preparate chiar în confortul propriei case. În ultimii ani, tot mai mulți pasionați au investit în aparatură și accesorii care le permit să recreeze experiența cafenelei acasă. Alegerea cafelei boabe, măcinarea corectă, spumarea laptelui și întreținerea echipamentului sunt pași esențiali pentru a obține rezultate perfecte. Totuși, procesul nu este doar tehnic, ci și o artă care implică atenție la detalii și dorința de a experimenta.
12:30
Se deschide patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea, cu gheață naturală: tarife speciale pentru copii și spectacole de gală! (FOTO) # Bihoreanul
Patinoarul cu gheață naturală din Piața Ferdinand din Oradea este, în sfârșit, gata să primească publicul, începând de vineri după amiază. Amenajat pe o suprafață de 525 mp, acesta oferă orădenilor ocazia rară de a patina pe gheață „adevărată”, menținută la standarde profesioniste.
12:10
Începând cu data de 02.12.2025, orele 12.00, DISTRIGAZ VEST SA anunță deschiderea Centrului de Relații cu Clienții în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix, nr. 105 (incinta Primăriei Sânmartin), unde invită consumatorii să acceseze serviciile și produsele adaptate nevoilor lor, într-un mediu primitor și modern, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 15.30.
12:10
La poalele Munților Pădurea Craiului, acolo unde Crișul Repede își croiește drum prin dealuri împădurite și sate cu case vechi de sute de ani, comuna Bratca trece printr-un proces constant de transformare. Este vorba despre o comunitate care a înțeles că dezvoltarea nu înseamnă abandonarea trecutului, ci construirea unei legături firești între ceea ce a fost și ceea ce poate deveni.
12:10
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia după scandalul studiilor din CV-ul său # Bihoreanul
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat vineri la prânz că și-a depus demisia din funcție, în contextul scandalului izbucnit după ce publicația Libertatea a dezvăluit că, într-un CV al politicianului din 2016, acesta și-a trecut studii superioare pe care nu le făcuse.
11:20
Concert de colinde Tronos și o conferință cu preotul Constantin Necula, la Oradea, cu intrare liberă # Bihoreanul
Episcopia Ortodoxă pregătește, în luna decembrie, o serie de evenimente cu intrare gratuită în Oradea și în județ, printre care un concert de colinde susținut de Corul „Tronos” al Patriarhiei Române și două conferințe ale cunoscutului preot și conferențiar Constantin Necula.
11:10
Începând cu data de 02.12.2025, orele 12.00, DISTRIGAZ VEST SA anunță deschiderea Centrului de Relații cu Clienții în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix, nr. 105 (incinta Primăriei Sânmartin), unde invită consumatorii să acceseze serviciile și produsele adaptate nevoilor lor, într-un mediu primitor și modern, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 15.30.
10:50
În perioada 1 – 21 decembrie 2025, ERA Park Oradea dă startul Campaniei de Iarnă, menită să aducă bucurie și surprize tuturor vizitatorilor.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Teatrele și Filarmonica orădeană contribuie cu bani, alături de CJ Bihor, la construirea Centrului Cultural Multifuncțional # Bihoreanul
După ce conducerile Teatrului Regina Maria, Teatrului Szigligeti și Filarmonicii din Oradea și-au dat acordul în acest sens, aleșii bihorenilor au aprobat încheierea unui act adițional la parteneriatul pe care Consiliul Județean Bihor l-a încheiat cu cele trei instituții de spectacole așa încât acestea să contribuie la finanțarea construirii Centrului Cultural Multifuncțional. Mai exact, teatrele și Filarmonica vor ceda, la nevoie, alocațiile primite de la bugetul de stat prin Hotărâre de Guvern.
09:30
În minivacanța de 1 Decembrie 2025, Aquaparkul Nymphaea Oradea, Ștrandul Ioșia, Grădina Zoologică și piețele agroalimentare vor avea program normal de funcționare, după cum urmează:
09:00
Un orădean a câştigat marele premiu al unui concurs din SUA la care au participat peste 2.400 de scenarii # Bihoreanul
Un tânăr orădean a câştigat marele premiu al unui concurs de film din SUA la care au fost înscrise peste 2.400 de scenarii din toată lumea. Absolvent al Liceului Teoretic Aurel Lazăr din Oradea şi specializat în scriere creativă la Universitatea din Essex (Marea Britanie), Eduard Mitra, stabilit în Londra, a câştigat la începutul acestei săptămâni premiul de 8.000 dolari la concursul de scenarii pentru scurt-metraj organizat de platforma Kinolime.
08:10
Deschiși cu forța! Magazinele online din Oradea sunt obligate să aibă... program cu publicul # Bihoreanul
O glumă deja veche spune că în instituțiile din România actele completate online se înregistrează la etajul 2. Primăria Oradea duce bancul mai departe: obligă magazinele online să deschidă și ușile fizice!
07:30
De 1 Decembrie, RER Vest colectează deșeurile după programul normal, dar birourile și Centrele de Aport Voluntar vor fi închise # Bihoreanul
De Ziua Națională a României, colectarea deșeurilor se va desfășura conform programului obișnuit, atât în Oradea, cât și în Zona Metropolitană, a anunțat RER Vest. Totuși, birourile de Relații cu Clienții și Centrele pentru Aport Voluntar vor fi închise în această zi.
27 noiembrie 2025
23:10
Premierul Ilie Bolojan arată că deficitul bugetar a scăzut, iar încasările din TVA au crescut: „Nu putem avea comportamente balcanice în gestionarea banilor” (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a publicat joi seara date și grafice privind scăderea deficitului bugetar cu 0,5% în luna octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, în paralel cu creșterea încasărilor din TVA. În aceeași seară, într-un interviu la Digi24, șeful Executivului a reiterat - în contextul în care Sorin Grindeanu a spus că creșterea TVA pare să fi fost „o greșeală” - că această măsură a fost „o necesitate”.
20:10
FC Bihor revine sâmbătă pe teren propriu și își așteaptă fanii să-i fie alături la meciul cu CS Dinamo # Bihoreanul
FC Bihor se pregătește pentru un meci important acasă, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11:30, împotriva celor de la CS Dinamo București, într-o partidă din etapa a 15-a a Ligii 2 Casa Pariurilor. Roș-albaștrii își propun să revină pe drumul victoriilor și să urce în clasament, după câteva etape mai dificile.
19:30
Şofer din Cluj, reţinut după un accident în Băile 1 Mai. Avea alcoolemie 1,00 în aer şi a doborât mai mulţi stâlpişori de protecţie # Bihoreanul
Şoferul unei autoutilitare a încheiat noaptea de marţi spre miercuri în Arestul Poliţiei Bihor, după ce, beat la volanul unei dubiţe, a pierdut controlul direcţiei și a acroșat mai mulți stâlpișori de protecție pe o şosea din Staţiunea Băile 1 Mai.
18:40
Șerban Sere, directorul CSM Oradea: „Căutăm un jucător care să-l înlocuiască pe Jaizec Lottie. Este dificil de găsit…” # Bihoreanul
Directorul Clubului Sportiv Municipal Oradea, Șerban Sere, a confirmat joi pentru BIHOREANUL că se caută un jucător care să-l înlocuiască temporar pe conducătorul de joc al echipei de baschet a orașului, Jaizec Lottie (27 ani), care s-a accidentat din nou, de data aceasta la coapsă în meciul disputat la Arena Antonio Alexe cu echipa din Timișoara.
18:00
Cardiologa şefă a Spitalului „Avram Iancu” din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Printre „clienți”, pompieri și jandarmi care voiau pensionarea anticipată # Bihoreanul
Alina Ștefanovici, cardiolog-șef la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. Printre cei care ar fi plătit se numără pompieri şi jandarmi care aveau nevoie de documente medicale pentru procedurile de pensionare anticipată, susțin anchetatorii.
17:50
Cardioloaga şefă a Spitalului „Avram Iancu” din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită. Printre „clienți”, pompieri și jandarmi care voiau pensionarea anticipată # Bihoreanul
Alina Ștefanovici, cardioloaga-șefă a Spitalului Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. Printre cei care ar fi plătit se numără pompieri şi jandarmi care aveau nevoie de documente medicale pentru procedurile de pensionare anticipată, susțin anchetatorii.
17:30
Atenție, părinți! Compartimentul Primiri Urgențe pediatrice din fostul Spital Municipal Oradea se mută temporar. Cum se va face accesul (FOTO) # Bihoreanul
Compartimentul pentru Primirea Urgențelor pediatrice care funcționează în Staționarul II al Spitalului Județean, pe strada Corneliu Coposu, se mută de la finele acestei săptămâni, pentru o perioadă de aproximativ patru luni. Inclusiv accesul la CPU se va face pe alte căi decât în prezent, din parcarea clădirii.
17:20
Ministrul Ionuț Moșteanu, prins că și-a trecut într-un CV o facultate pe care n-a frecventat-o: „O greșeală care mă jenează” # Bihoreanul
Parcursul academic al ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, este subiect de controverse, după ce publicația Libertatea a dezvăluit că acesta și-a trecut, într-un CV mai vechi, pe când era consilier la Ministerul Transporturilor, o facultate pe care nici măcar n-a frecventat-o, cea de Management la Universitatea Athenaeum.
17:00
Se pregătește încă un drum între Oradea și centura metropolitană. Consiliul Județean Bihor a aprobat exproprierile # Bihoreanul
Noua legătură între centura Oradea și Inelul Metropolitan, proiect lansat de Ilie Bolojan când era președinte al CJ Bihor și de primarul Florin Birta, face un pas înainte. Aleșii bihorenilor au aprobat declanșarea procedurilor de expropriere și sumele cu care vor fi despăgubiți proprietarii din oraș și din comunele Sânmartin și Nojorid ai terenurilor pe care va trece noul drum, care va porni din dreptul pieței West Market și va ajunge la centura metropolitană prin strada Apateului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.