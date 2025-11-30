Cresc tensiunile în Caraibe. Donald Trump a anunțat închiderea spațiului aerian al Venezuelei

19:40

Lupta împotriva „mafiei imobiliare” devine condiția esențială pentru viitorul primar al Capitalei în viziunea președintelui Nicușor Dan. Într-o declarație dată miercuri la Parlament, șeful statului a schițat portretul robot al edilului ideal pe care îl descrie ca pe un bun administrator al banului public ce refuză orice compromis cu grupurile de interese. Prezent la Parlament, … Articolul Nicuşor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „ Mi-aş dori să câştige un om care să nu facă compromis cu mafia imobiliară” apare prima dată în Main News.