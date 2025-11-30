Rogobete şi Ivan au urcat în topul vizibilităţii miniştrilor. Premierul Bolojan rămâne lider detaşat

21:50

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă o şedinţă de urgenţă, după ce a aflat de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor efectuate la acumularea Paltinu, deşi autorităţile de resort garantaseră că populaţia nu va fi afectată.