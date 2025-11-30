Papa Leon a rnecesitatea unui stat palestinian
Bursa, 30 noiembrie 2025 21:50
Papa Leon a declarat, în timpul zborului spre Liban, că singura soluţie viabilă pentru conflictul de lungă durată dintre Israel şi palestinieni trebuie să includă înfiinţarea unui stat palestinian, reafirmând poziţia oficială a Vaticanului, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 30 minute
21:50
Acum 2 ore
21:10
Premierul Ilie Bolojan a anunţat trimiterea a peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, din rezerva de stat, către zonele din Prahova şi Dâmboviţa afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă.
21:00
Rogobete şi Ivan au urcat în topul vizibilităţii miniştrilor. Premierul Bolojan rămâne lider detaşat # Bursa
Miniştrii Sănătăţii şi Energiei, Alexandru Rogobete şi Bogdan Ivan, avansează semnificativ în clasamentul vizibilităţii publice din luna octombrie, potrivit Barometrului vizibilităţii miniştrilor, realizat de News.ro şi Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza presei scrise şi online.
20:50
Poliţişti din Paris, anchetaţi după ce au pozat cu un banner feminist confiscat şi întors cu susul în jos # Bursa
Poliţia din Paris a anunţat deschiderea unei anchete interne, după apariţia unei fotografii în care mai mulţi ofiţeri - cu feţele acoperite - ţin un banner feminist şi antifascist întors cu susul în jos, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 4 ore
20:10
Iranul şi Turcia au convenit să demareze lucrările pentru construirea unei linii feroviare transfrontaliere care ar urma să devină un coridor strategic al comerţului mondial între Europa şi Asia, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Rogobete: and #8222;Investiţiile în sănătate se văd, se simt şi avansează în ritm rapid and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că sistemul medical a intrat în ultimul an într-o etapă în care proiectele nu mai rămân pe hârtie, ci sunt implementate efectiv, cu o execuţie bugetară de 4,27 miliarde lei realizată prin PNRR, potrivit unei postări pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
19:40
Negociator ucrainean: and #8222;Mici schimbări pot duce la rezultate mari and #8221; în discuţiile de pace # Bursa
Un membru al delegaţiei ucrainene prezente la negocierile de pace din Miami avertizează că rezultatul discuţiilor este greu de anticipat, întrucât and #8222;mici schimbări pot duce la rezultate mari and #8221;, potrivit unei postări publicate de Sergiy Kyslytsya pe platforma X, de la care transmitem cele ce urmează.
19:10
George Simion a fost reales în funcţia de preşedinte al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR). Dintre cele 1.008 voturi exprimate în cadrul Congresului formaţiunii, 991 au fost and #8222;pentru and #8221;, iar 17 and #8222;împotrivă and #8221;.
19:00
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a prezentat duminică imagini live de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeş, anunţând finalizarea turnării betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia şi apropierea începerii lucrărilor similare pe cea de-a doua.
18:30
Simion a acuzat guvernarea de jaf şi se proclamă and #8222;viitorul and #8221; politic al ţării noastre # Bursa
Preşedintele AUR, George Simion, a susţinut, la Congresul formaţiunii desfăşurat la Alba Iulia, un discurs puternic critic la adresa actualei guvernări, pe care a acuzat-o că and #8222;jefuieşte and #8221; România şi că a transformat statul într-un sistem controlat de impostură şi corupţie.
18:30
Ministrul francez: and #8222;Putin are motive să ia în serios planul de pace american and #8221; # Bursa
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, are un interes real în analizarea celei mai recente propuneri americane de pace, având în vedere dificultăţile militare ale armatei ruse, afirmă ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, într-un interviu acordat publicaţiei La Tribune Dimanche, transmite Reuters, de la care relatăm.
Acum 6 ore
18:20
Europa a decis să se retragă din actualele discuţii de pace privind Ucraina, după ce a subminat acordurile diplomatice anterioare, afirmă ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agenţia oficială rusă Tass, de la care transmitem cele ce urmează.
18:00
Tribunalul Prahova a menţinut sechestrul instituit asupra acţiunilor, conturilor şi altor active ale rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploieşti, în cadrul verificării anuale a legalităţii măsurilor preventive din dosarul Lukoil, aflat pe rol de aproape un deceniu.
18:00
declarat secretarul de stat adjunct american Marco Rubio la debutul negocierilor de pace din Florida, potrivit Sky News, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul american a subliniat că discuţiile nu vizează doar încheierea războiului, ci stabilirea unui cadru durabil care să împiedice repetarea agresiunii ruse.
18:00
Ucraina şi Norvegia au convenit să înfiinţeze, din 2026, o linie comună de producţie a dronelor, a anunţat premierul ucrainean Denîs Şmîhal, într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:50
17:20
Dronele ucrainene au lovit două petroliere ruseşti din and #8222;flota-fantomă and #8221; din Marea Neagră # Bursa
Două petroliere ruseşti aparţinând aşa-numitei and #8222;flote-fantomă and #8221;, utilizată pentru transportul petrolului către pieţele externe în pofida sancţiunilor occidentale, au fost lovite de drone navale ucrainene în Marea Neagră, potrivit imaginilor şi informaţiilor obţinute de Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Elveţienii au respins categoric, duminică, două iniţiative populare care vizau transformări majore în societate: introducerea unui serviciu civil obligatoriu pentru toţi cetăţenii, indiferent de sex, şi instituirea unei taxe climatice pe moştenirile foarte mari, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:10
Premierul britanic Keir Starmer a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre etapele pregătitoare ale unui posibil armistiţiu în Ucraina, pe fondul accelerării negocierilor privind planul de pace promovat de Statele Unite, potrivit Sky News, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că săptămâna viitoare va fi luată and #8222;decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport and #8221; care vor intra în procesul de reformă, precizând că and #8222;începem lucrul concret cu ele and #8221;, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 8 ore
16:20
Vicepreşedintele USR Clotilde Armand a lansat, duminică, două provocări publice la adresa liderilor PSD Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu, solicitând publicarea diplomei de bacalaureat a lui Ciolacu şi depunerea unei cărţi semnate de Grindeanu la Biblioteca Naţională, conform unei postări pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
16:10
Papa Leon al XIV-lea a părăsit duminică Istanbulul cu destinaţia Beirut, unde urmează să efectueze o vizită de două zile menită să transmită un mesaj de pace într-un Liban destabilizat de criza economică profundă şi de confruntările armate cu Israelul, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Autorităţile din Japonia au solicitat intervenţia trupelor militare în prefectura Akita, după ce numărul atacurilor de urşi a depăşit capacitatea de reacţie a administraţiilor locale, potrivit CNN, de la care transmitem cele ce urmează.
15:40
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că se pregăteşte să revină and #8222;la matca and #8221; sa profesională de avocat, profesor şi om neimplicat politic, afirmând că influenţa asupra vieţii publice ar trebui exercitată and #8222;prin vot sau presiune social-economică and #8221;, de la care transmitem cele ce urmează.
15:40
Unităţi ale forţelor armate germane dislocate în Polonia au fost activate, după ce radarele au detectat avioane de vânătoare ruseşti în apropierea spaţiului aerian polonez.
15:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu - trimis în judecată pentru corupţie în mai multe dosare - i-a adresat preşedintelui Isaac Herzog o cerere oficială de graţiere, a anunţat duminică preşedinţia israeliană, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
14:50
Volodimir Zelenski a spus că s-a consultat cu Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, înaintea discuţiilor cu SUA, conform Sky News, de unde urmează să relatăm.
14:30
Populaţia ţării noastre ar urma să scadă cu 3,403 milioane de persoane până în anul 2080, echivalentul unei diminuări de 17,9% faţă de nivelul din 2025, potrivit Institutului Naţional de Statistică, de la care transmitem cele ce urmează. Lucrarea and #8222;Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080 and #8221; arată că declinul demografic este cert în toate scenariile analizate, diferenţele apărând doar la ritmul şi amploarea scăderii.
14:30
Volodimir Zelenski a anunţat că fostul ambasador al Ucrainei în SUA, Oksana Markarova, va deveni consilierul său de reconstrucţie, conform Sky News, de unde urmează să relatăm.
Acum 12 ore
14:10
Călin Georgescu a transmis pe Facebook că va participa, pe 1 Decembrie, la manifestările dedicate Zilei Naţionale de la Alba Iulia, potrivit unei postări publicate pe reţeaua socială, de la care transmitem cele ce urmează.
13:40
George Simion a transmis, la finalul evenimentului de la Alba-Iulia, câteva mesaje, printre care a precizat că va urma un congres organizat de AUR în fiecare an.
13:20
and #8222;Trăiască şi să înflorească Moldova, Ardealul şi Ţara Românească and #8221;, a scandat mulţimea din Alba Iulia, în timp ce aplauda, în momentul depunerii coroanei din partea formaţiunii AUR, realizată în prezenţa lui George Simion.
13:10
Depunerile de coroane organizate astăzi la Alba Iulia, în ajunul Zilei Naţionale, au adus în faţa publicului reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, oficiali militari, parlamentari şi lideri politici, între care şi George Simion şi Nicuşor Dan, în cadrul manifestărilor dedicate făuritorilor României Mari.
12:40
Rusia va sesiza organizaţiile internaţionale în legătură cu atacul ucrainean asupra conductei de petrol # Bursa
Rusia va notifica toate organismele internaţionale în legătură cu atacul asupra terminalului Consorţiului Conductei Caspice (CPC), a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit agenţiei RIA, de la care transmitem cele ce urmează.
12:30
Comisia Europeană va analiza dacă serviciile Apple Ads şi Apple Maps ar trebui încadrate în categoria and #8221;gatekeeper and #8221;, ceea ce le-ar supune obligaţiilor severe prevăzute de Digital Markets Act (DMA), după ce ambele au îndeplinit pragurile tehnice stabilite de legislaţie, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
12:20
Trecerea ciclonului Ditwah peste Asia a provocat cel puţin 159 de morţi şi 203 dispăruţi în Sri Lanka, potrivit agenţiei de gestionare a dezastrelor, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
12:10
Investitorii instituţionali anticipează că preţul aurului ar putea atinge un nou record de 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026, pe fondul unui raliu accelerat al metalului preţios, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
12:00
Cinci persoane au murit într-un incendiu izbucnit duminică într-o clădire din localitatea Neuves-Maisons, departamentul Meurthe-et-Moselle, în nord-estul Franţei, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
11:50
Daniel Nicodim, Prefectul din Prahova, a făcut acuzaţii dure la adresa Apelor Române, cu privire la lipsa de alimentare cu apă a 12 localităţi, conform Digi24, de unde urmează să relatăm.
11:40
Banca Populară a Chinei (PBOC) şi-a reafirmat poziţia strictă împotriva monedelor virtuale şi a avertizat asupra revenirii speculaţiilor pe piaţa cripto, promiţând intensificarea acţiunilor împotriva activităţilor ilegale care implică stablecoinuri, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
11:40
Argintul, supranumit and #8222;Metalul Diavolului and #8221; pentru volatilitatea sa ridicată, a atins maxime record în 2025 şi continuă să atragă predicţii de apreciere accelerată, în ciuda unui deficit global sever de ofertă, potrivit CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
11:30
Kazahstan i-a transmis Ucrainei să oprească atacurile asupra Caspian Pipeline Consortium (CPC), conform Sky News, de unde urmează să relatăm.
11:20
Dronele ucrainene au lovit două petroliere ruseşti din and #8222;flota-fantomă and #8221; din Marea Neagră # Bursa
10:20
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui SUA, Steve Witkoff, se vor întâlni duminică, în Florida, cu o delegaţie ucraineană trimisă pentru discuţii privind planul de pace propus de administraţia Trump, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
10:20
Un nou atac cu drone lângă Kiev a fost soldat cu cel puţin un deces şi 11 răniţi, conform AFP, de unde urmează să relatăm.
10:10
Volodimir Zelenski a fost criticat după ce l-a înlocuit pe Andrii Iermak, fostul secretar al Consiliului Naţional de Securitate, de către redactorul-şef al publicaţiei Kiev Post, Bogdan Nahaylo, conform Kiev Post, de unde urmează să relatăm.
10:00
Deputatul George Simion este singurul candidat înscris pentru un nou mandat la conducerea AUR, congresul care urmează să îi confirme poziţia fiind programat astăzi, la Alba Iulia.
09:50
Venezuela a reacţionat la ameninţările preşedintelui Donald Trump în legătură cu închiderea spaţiului aerian, conform BBC, de unde urmează să relatăm.
09:50
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi acuză Moscova de încălcarea spaţiului aerian al Moldovei prin utilizarea dronelor, potrivit unei postări publicate pe platforma X, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, ministerul sănătăţii din teritoriu anunţând sâmbătă un total de 70.100 de morţi, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
