Papa Leon a rnecesitatea unui stat palestinian

Populaţia ţării noastre ar urma să scadă cu 3,403 milioane de persoane până în anul 2080, echivalentul unei diminuări de 17,9% faţă de nivelul din 2025, potrivit Institutului Naţional de Statistică, de la care transmitem cele ce urmează. Lucrarea and #8222;Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080 and #8221; arată că declinul demografic este cert în toate scenariile analizate, diferenţele apărând doar la ritmul şi amploarea scăderii.