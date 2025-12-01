Trump îndeamnă Israelul să mențină dialogul cu Siria pe fondul tensiunilor regionale

20:10

Ești gata să-ți întâlnești sufletul pereche? Poate că ai căutat ani de zile să-l găsești. De la multe prime întâlniri discutabile, până la parcurgerea opțiunilor mai puțin ideale de pe aplicațiile de dating, s-ar putea să simți că ai încercat totul pentru a-ți întâlni partenerul.