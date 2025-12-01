Erdogan, revoltat de atacurile cu drone în Marea Neagră: „amenință siguranța navigației”
Jurnalul.ro, 1 decembrie 2025 21:20
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat luni atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor petroliere care se îndreptau spre Rusia, în apropierea coastei turcești de la Marea Neagră, numindu-le „o escaladare îngrijorătoare”.
• • •
Acum 5 minute
21:50
6 zodii chinezești renuță la tiparele emoționale care le-au blocat evoluția, pe 2 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul pe 2 decembrie 2025. Marți este Ziua Distrugerii Șarpelui de Lemn, o combinație care se simte mai ascuțită, mai clară și mai intuitivă decât orice s-a întâmplat în ultima săptămână.
Acum 15 minute
21:40
Mbappé lansează un mesaj critic către Real Madrid după egalul cu Girona: Trebuie să schimbăm ritmul # Jurnalul.ro
Atacantul francez Kylian Mbappé a transmis un mesaj critic către echipa sa, Real Madrid, după meciul disputat duminică seară, pe terenul echipei Girona, încheiat 1-1, în etapa a 14-a din La Liga.
Acum o oră
21:20
21:20
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a avertizat Israelul că este esențial să mențină dialogul cu autoritățile siriene, în timp ce a lăudat eforturile președintelui sirian Ahmad al-Sharaa de a stabiliza Siria, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.
21:10
Uniunea Artiștilor Plastici din România, recomandări ale evenimentelor vizuale în săptămâna 01-05 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Uniunea Artiștilor Plastici din România face noi recomandări ale evenimentelor vizuale care vor debuta în săptămâna 01-05 decembrie 2025
21:00
România, printre țările care vor primi cei mai mulți bani împrumut prin programul SAFE # Jurnalul.ro
Comisia Europeană (CE) a confirmat luni că a primit planurile de investiții de la cele 19 state membre care și-au exprimat interesul de a participa la programul de împrumuturi menit să permită achiziții militare comune, cunoscut sub numele de SAFE.
Acum 2 ore
20:50
Psihologul Sunita Sah vrea ca părinții de pretutindeni să înțeleagă că un copil sfidător nu este întotdeauna un copil rău.
20:40
Zelenski despre întâlnirea cu președintele Macron: Substanțială și importantă, mai presus de toate, concentrată pe pașii care aduc mai aproape o pace justă # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni că întâlnirea cu omologul său francez, Emmanuel Macron a fost „substanțială și importantă”, subliniind rolul Franței în sprijinirea Ucrainei.
20:40
Iarna este perioada în care moda se întâlnește cu funcționalitatea.
20:20
Starul argentinian Lionel Messi a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria fotbalului, după ce a oferit al 405-lea assist din cariera sa, duminică, în finala Conferinţei de Est a Ligii profesioniste nord-americane (MLS), informează The Sun.
20:10
Ești gata să-ți întâlnești sufletul pereche? Poate că ai căutat ani de zile să-l găsești. De la multe prime întâlniri discutabile, până la parcurgerea opțiunilor mai puțin ideale de pe aplicațiile de dating, s-ar putea să simți că ai încercat totul pentru a-ți întâlni partenerul.
20:10
Criza apei menajere în Prahova: 35.000 de litri de apă, distribuiți luni cu cisternele ISU # Jurnalul.ro
Peste 35.000 de litri de apă au fost distribuiți luni cu cisternele ISU Prahova în trei localități din județ, afectate de criza apei menajere.
Acum 4 ore
19:50
Un nou tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Traseul care va avea o lungime de 1.400 de kilometri va fi inaugurat în 2026. Distanța va fi parcursă în aproximativ 16 ore.
19:50
Primarul din Alba Iulia, după huiduielile de 1 Decembrie: Organizatorii nu vor mai primi de Ziua Naţională aprobare să facă manifestări # Jurnalul.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a declarat, luni, după incidentele provocate de susţinători ai lui Călin Georgescu de Ziua Naţională, că organizatorii manifestării convocate pentru fostul candidat la Preşedinţie nu vor mai primi în viitor aprobare pentru astfel de adunări.
19:40
Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama asrată astăzi mai bine decât oricând. Ae 61 de ani și și-a schimbat total imaginea.
19:20
Românii salvează vieți prin solidaritate, scrie, de Ziua Națională, Agenția Naționala de Transplant (ANT), care anunță că în primele 11 luni din 2025 au fost înregistrați în țară 84 de donatori și au fost făcute aproape 300 de transplanturi.
19:10
Trump promite publicarea investigaţiei sale RMN şi susţine că nu ştie motivul examinării # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va publica rezultatul investigaţiei RMN pe care a efectuat-o în octombrie şi a susţinut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată, relatează luni agenţia EFE.
19:00
Două tramvaie s-au ciocnit luni după-amiaza la intersecția dintre bulevardul Doinea Cornea și Splaiul Independenței din Capitală. Un copil a fost rănit ușor și a fost dus la spital.
18:40
Nicușor Dan, despre românii din diaspora: Mi-aș dori ca mulți să găsească drumul înapoi către țară # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit online cu români aflați în străinătate și spune că și-ar dori ca mulți dintre ei „să găsească drumul înapoi către țară”.
18:30
Nicușor Dan: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj, la recepția organizată cu ocazia Zilei Naționale în care a a vorbit despre starea actuală a țării punctând atât provocările cu care se confruntă România, dar și progresele realizate.
18:20
Primarul Sectorului 4 din București, Daniel Băluță, a anunțat când și unde se aprind luminițele festive. În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului.
18:10
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Acum 6 ore
17:50
Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, s-a urcat din nou pe o macara, de această dată în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3.
17:40
Boala vărsăturilor de iarnă, cunoscută și sub numele de infecție cu norovirus, este una dintre cele mai frecvente afecțiuni digestive din sezonul rece.
17:20
NATO: Alianța ia în considerare o abordare „mai agresivă” împotriva războiului hibrid al Rusiei # Jurnalul.ro
NATO ia în considerare o abordare mai fermă față de acțiunile hibride comise de Rusia, a declarat pentru Financial Times un înalt oficial militar al alianței.
17:10
Câteva muzee importante din București și din țară oferă gratuitate cu ocazia Zilei Naționale a României, iar expozițiile, cu adevărat remarcabile, merită vizitate.
16:50
Ce este „Vortexul Polar” despre care vorbește toată lumea. Cum influențează vortexul vremea # Jurnalul.ro
De câțiva ani, aproape în fiecare iarnă, titlurile sună apocaliptic: „Vortexul polar lovește România!”, „Vine gerul siberian!”, „Europa, înghețată de vortexul polar!”. Paradoxal când vortexul polar este puternic atunci în zona noastră iarna este în medie mai blândă.
16:40
Prima țară din lume unde copiii sub 16 ani NU mai au voie pe rețelele sociale. Amenzi uriașe pentru platformele care nu respectă legea # Jurnalul.ro
O țară va interzice accesul minorilor sub 16 ani pe rețelele sociale din 10 decembrie 2025.uriașe.
16:20
Un cunoscut jurnalist a murit pe 1 Decembrie: „A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine” # Jurnalul.ro
Jurnalistul Mihai Stegerean a murit pe 1 Decembrie la vârsta de 50 de ani. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe, au scris apropiații pe Facebook. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, mai scrie pe rețeaua de socializare.
Acum 8 ore
15:50
Un living modern poate fi transformat radical prin adăugarea unui singur element decorativ bine ales.
15:50
Noul serial turcesc Cealaltă soție, povestea unei iubiri răvășitoare, marcate de săvârșirea unei crime și vrajba dintr-o puternică familie, de azi, la Happy Channel # Jurnalul.ro
Când dragostea neașteptată, dar profundă, înfiripată între Ceylan și Karan se ridică precum o forță nevăzută împotriva planurilor familiilor lor, lucrurile încep să ia o turnură periculoasă.
15:40
Simion susține că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. Explicația liderului AUR # Jurnalul.ro
Președintele AUR, George Simion, a susținut că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. Nu ne-au lăsat să fim toți laolaltă, a spus Simion. El și Călin Georgescu au organizat manifestații separate la Alba Iulia, de Ziua Națională.
15:20
Criza apei afectează și luni județele Prahova și Dâmbovița, unde pompierii continuă acțiunile de distribuție.
15:10
Nicușor Dan a făcut fotografii cu participanții la Ziua Națională. El a dezvăluit ce i-au spus oamenii # Jurnalul.ro
Nicușor Dan a făcut fotografii cu participanții la ceremoniile din București de Ziua Națională. Ședința foto a ținut două ore la finalul ceremoniilor. Nicușor Dan a dezvăluit ce i-au spus oamenii cu care s-a fotografiat.
14:50
Spectacol în ediția Chefi la cuțite de 1 decembrie: audițiile aduc al patrulea cuțit de aur al sezonului. Chef Sautner: ”N-am avut așa emoții de când sunt jurat aici!” # Jurnalul.ro
Victorie pentru Chef Richard Abou Zaki aseară la Chefi la cuțite – juratul și-a adjudecat amuleta care îi oferă puterea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă.
14:40
Oamenii care se simt epuizați de zgomotele cotidiene, cum ar fi mestecatul, ticăitul ceasului sau respirația celor din jur, ar putea suferi de misofonie. Aceasta este tulburare încă nerecunoscută oficial în manualele de diagnostic internaționale.
14:30
Premierul Ilie Bolojan a fost fluierat la Alba Iulia, când a primit onorul la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Mulțimea a strigat „Demisia”, însă strigătele au fost acoperite de fanfara militară care a intonat Imnul Național.
14:10
Unele zile din luna decembrie sunt considerate norocoase pentru decorarea bradului de Crăciun. Acestea pot aduce bani, fericire și energie pozitivă în casă.
Acum 12 ore
13:50
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile, temperaturile maxime ajung la 10 - 14 grade # Jurnalul.ro
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 - 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
13:40
Avertisment pentru turiști: Risc de avalanșe însemnat în Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu # Jurnalul.ro
Riscul de avalanșe însemnat amenință masivele Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu până luni seara, din cauza vortexului polar.
13:20
Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit # Jurnalul.ro
Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit pentru că a îndrăznit să-și exprime opinia în mod civilizat. Georgescu manipulează oameni, a acuzat protestatarul.
13:10
Ultima lună din an vine cu vibrații puternice pentru trei semne ale zodiacului, care intră într-o perioadă ideală pentru creștere financiară.
12:50
OPEC+ a convenit în ultima zi din noiembrie să își mențină nivelurile de producție de petrol pentru primul trimestru al anului 2026, optând pentru stabilitate, deoarece grupul cântărește riscurile pieței și îngrijorările legate de un potențial exces de ofertă globală.
12:40
Patru județe din România se află sub cod galben de inundații de luni la prânz până marți la amiază.
12:20
Poliția din New South Wales a anunțat că a destructurat o rețea cu activitate în Sydney, suspectată că distribuia online materiale de abuz sexual asupra copiilor cu elemente ritualice sau satanice, patru bărbați australieni fiind puși sub acuzare, notează The Guardian.
12:10
Peste 600 de morți în zona de sud a Asiei după furtuni tropicale; milioane de oameni afectați # Jurnalul.ro
Bilanțul victimelor din Indonezia, Thailanda și Malaysia a urcat la peste 600 de morți, în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploi torențiale generate de o furtună tropicală rară formată în Strâmtoarea Malacca.
11:50
România întâlnește luni seară, de la ora 21:30, reprezentativa Danemarcei, într-un meci decisiv pentru primul loc în grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin. Partida se dispută în Rotterdam Ahoy.
11:40
Un bărbat extrem de periculos din Georgia, aflat în atenția SRI, a evadat din Centrul pentru Străini # Jurnalul.ro
Un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad.
11:40
Ultimele date statistici ale Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea Infecției HIV/SIDA în România din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” arată că, între 1985 și 2025, în România au fost înregistrate 29.052 de persoane cu HIV/SIDA, cumulativ.
11:40
Sondaj cu rezultate surprinzătoare: cât de patrioți sunt simpatizanții partidelor politice # Jurnalul.ro
O cercetare sociologică are rezultate surprinzătoare în ceea ce privește patriotismul simpatizanților partidelor politice din România. La nivel declarativ, cei mai patrioți sunt membrii electoratului PSD. Pe locurile următoare sunt simpatizanții PNL, AUR și USR.
