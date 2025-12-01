Antonelli, hărţuit şi ameninţat! Red Bull, un nou mesaj după ce l-a acuzat pe italian că s-a dat la o parte

21:20

Unul dintre cele mai frumoase goluri ale finalului de an vine din Elveţia şi a fost marcat de un fost adversar al eelor de la FCSB. Jaouen Hadjam este numele lui şi vine de la Young Boys. La începutul lui octombrie, Young Boys o bătea pe FCSB pe Arena Naţională, cu 2-0. Jaouen Hadjam a […]