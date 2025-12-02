3 zodii încep o perioadă extraordinară după 2 decembrie 2025

16:20

Jurnalistul Mihai Stegerean a murit pe 1 Decembrie la vârsta de 50 de ani. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe, au scris apropiații pe Facebook. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, mai scrie pe rețeaua de socializare.