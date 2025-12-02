VIDEO: Cum s-a descurcat noul MG ZS Hybrid+ la testul elanului?

14:10

Noua generație Volkswagen T-Roc își propune să se adreseze unui număr cât mai mare de clienți. Tocmai de aceea, germanii pregătesc o serie de motorizări care vor fi disponibile de anul viitor. Este vorba despre o unitate de 2.0 litri, pe benzină, cu tracțiune integrală, disponibilă în două variante de putere, dar și o motorizare pur hibridă. De asemenea, Volkswagen lucrează și la versiunea de performanță T-Roc R. Până la debutul motorizărilor menționate mai sus, noua generație T-Roc poate fi com...