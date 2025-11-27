Audi A6 și Q5 primesc un motor V6 diesel nou: poate fi alimentat cu biocombustibil

13:10

Marca Mini este tot mai populară în România. În primele 10 luni ale anului, britanicii au înregistrat o creștere de 11%, cu un total de 295 de înmatriculări, una dintre cele mai bune performanțe din istoria mărcii în țara noastră.În București, Mini are două centre de vânzări și service. Acum, a fost inaugurat un al treilea centru, primul din afara capitalei, la Oradea, după o investiție de peste jumătate de milion de euro....