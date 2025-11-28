Modelul Skoda 100, reinterpretat într-un concept modern
Automarket.ro, 28 noiembrie 2025 10:20
Škoda își continuă proiectele de reînviere ale modelelor retro. Anul acesta am făcut cunoștință cu concepte precum Favorit, Felicia, 110 R și 1000 MBX. Iată că acum producătorul ceh au adus un nou concept modern, inspirat de popularul model 100 de acum jumătate de secol.Škoda 100, produsă între 1969 și 1977, a fost primul vehicul al constructorului ceh care a depășit un milion de unități fabricate. Cel mai recent concept modern...
• • •
Acum 30 minute
10:30
Peste doar o săptămână, Toyota ne va face cunoștință cu noul său supercar mult așteptat. Acesta va fi botezat GR GT și, așa cum reiese din numele său, este un model dezvoltat de către divizia de performanță Toyota Gazoo Racing. Până atunci, marca japoneză ne oferă mai multe detalii importante despre ceea ce se anunță a fi succesorul spiritual al lui Lexus LFA.În primul rând aflăm că noua Toyota GR GT va avea sub capotă un motor V8. Detaliile...
Acum o oră
10:20
Acum 2 ore
09:50
Acum 24 ore
17:10
Constructorul german a pregătit o motorizare nouă pentru două dintre modelele sale. Astfel, începând de azi, Audi A6 și Q5 sunt disponibile cu un motor V6 diesel nou. Unitatea de 3.0 litri dezvoltă 299 de cai putere și un cuplu de 580 Nm.Motorul diesel beneficiază pentru prima dată de noul sistem mild-hybrid MHEV Plus. Mai multe detalii despre cum funcționează acest sistem poți afla în acest articol dedicat. Sistemul MHEV Plus aduce un plus de 24 de cai putere...
15:40
Marca britanică de mașini de performanță a anunțat un nou plan de lansare de modele noi pe piața europeană. Gama Lotus va fi mărită cu viitoare modele care vor avea sub capotă motoare hibride cu încărcare la priză. Această abordare apare ca urmare a vânzărilor sub așteptări pentru modelele electrice ale mărcii.Printre noile modele hibride care vor fi lansate anul viitor se numără o versiune hibridă a lui Lotus Eletre. Conform primelor informații, această...
14:20
În august 2024, Abarth a scos din producție modelele 595 și 695, ultimele modele ale mărcii care primeau motoare termice pe piața europeană. De atunci, gama de modele a constructorului italian este alcătuită din Abarth 500e și 600e. Cele două modele sunt versiunile de performanță ale actualelor Fiat 500e și 600e.Strategia de a elimina modelele cu motoare termice din gama Abarth se pare că nu a funcționat. Acum, la mai bine de un an de când Abarth este o marcă pur...
11:50
Aston Martin a anunțat o schimbare majoră în conducerea echipei sale de Formula 1. Adrian Newey, directorul tehnic al echipei britanice și cel mai titrat designer de monoposturi din istoria Formulei 1, va fi noul șef de echipă la Aston Martin începând din sezonul 2026.Britanicul în vârstă de 66 de ani va prelua rolul pe care îl ocupă în prezent Andy Cowell. Acesta din urmă a preluat șefia echipei la începutul lui 2025 și va fi noul...
Ieri
08:00
Schimbările vor fi introduse pe modelele anului 2026, care vor putea fi comandate începând din decembrie, însă nu pot fi instalate retroactiv pe modelele deja existente.Diferențele principale în noile sisteme țin atât de hardware, cât și de software și se aplică nu doar interfețelor, ci și dinamicii de condus a mașinilor. Totuși, cele mai evidente schimbări vor fi vizibile pe ecrane, cu noi structuri de meniuri și grafici.Clienții cărora le...
07:20
În partea frontală se poate observa clasicul Opel „Visor”. Elementul de design a fost ajustat pe facelift pentru un aspect mai subțire și mai hotărât. Emblema Opel este iluminată, iar designul face trimitere stilistică la „busola Opel”, ca pe conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo.În alte zone ale designului există o nouă semnătură luminoasă LED. Alte imagini teaser arată o nouă opțiune de jante din aliaj cu inscripția Astra. Partea...
06:20
Modelul se numește Defender Dakar D7X-R, iar pentru a-i permite să participe în noua categorie „Stock” din Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC), mașina și-a început viața ca un Defender OCTA în specificație de producție.Asta înseamnă că primește un V8 de 4.4 litri care este mecanic neschimbat față de cel al modelului standard, deși există o răcire îmbunătățită cu ventilatoare de 12V și un singur radiator mare care...
26 noiembrie 2025
19:30
Uzina din Figueruelas, un oraș cu 1.300 de locuitori din regiunea Aragon, beneficiază de peste 300 de milioane de euro din fonduri europene și este așteptată să înceapă producția la sfârșitul lui 2026.Aproximativ 2.000 de muncitori chinezi vor participa la construcția uzinei, iar ulterior vor fi angajați și instruiți 3.000 de lucrători spanioli, au transmis sindicatele.Spania, al doilea cel mai mare producător auto din Europa, încearcă să se poziționeze...
16:40
În toamna acestui an, cu ocazia Salonului Auto de la Munchen, germanii de la Mercedes-Benz au prezentat noul GLC cu tehnologie EQ. Sau, cu alte cuvinte, noul GLC 100% electric.SUV-ul german propune un design nou, dimensiuni crescute, iar la interior poate fi echipat cu un display MBUX Hyperscreen de 39.1 inch. Noul GLC electric este construit pe o arhitectură de încărcare la 800V, iar gama va fi formată din 5 versiuni.Pentru început, clienții au la dispoziție o...
14:50
Pentru a evita tarifele impuse de Uniunea Europeană, constructorii auto din China caută să construiască tot mai multe uzine pe Bătrânul Continent. BYD a pus ochii pe Ungaria și Turcia, iar Xpeng a încheiat un parteneriat cu austriecii de la Magna Steyr.Potrivit celor mai recente informații și cei de la Great Wall Motor vor o uzină în Europa. Printre țările luate în considerare se numără Spania și Ungaria. Până în 2029, cei de la Great Wall...
13:20
Orașul Torino i-a urat "bun venit" noului Fiat 500 Hybrid. Modelul a intrat deja pe linia de asamblare a celebrei uzine Mirafiori, iar italienii intenționează ca, până la finalul anului, să fie produse mai bine de 6.000 de unități.Producția va fi crescută în martie 2026 și tot atunci vor fi angajați încă 400 de persoane. La capacitate maximă, se preconizează că uzina din Mirafiori își va mări producția anuală cu circa 100.000 de unități...
12:50
În 2005, germanii de la BMW inaugurau uzina din Leipzig. În prezent, este singura fabrică unde sunt asamblate atât modele BMW cât și Mini, pe aceeași linie de producție.În ultimii 20 de ani, BMW a investit la Leipzig peste 5.6 miliarde de euro și a produs aici aproape 4 milioane de vehicule. În prezent, aici lucrează peste 11.600 de persoane, iar producția se află la cote înalte.De exemplu, anul trecut, uzina din Leipzig a...
11:40
Pe vremuri o forță greu de bătut, mașinile diesel se află într-un declin continuu de câțiva ani încoace. Prima bătălie au pierdut-o în 2017, în fața mașinilor echipate cu motoare pe benzină.Apoi, patru ani mai târziu, a urmat o nouă înfrângere. De această dată împotriva mașinilor hibrid fără încărcare la priză.Acum, mașinile diesel au fost întrecute, pentru prima oară în Europa, de mașinile plug-in...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Constructorul german de automobile a lansat modelul Z4 în 2002, ca succesor pentru celebrul Z3. Actuala generație, a treia, a fost prezentată în 2018, iar în martie 2026 acest model va fi retras din producție. Desigur, nu înainte de o ultimă ediție specială.Numele său oficial este BMW Z4 Final Edition și, potrivit reprezentanților companiei, va fi disponibilă pentru o perioadă limitată începând cu luna ianuarie 2026. Pachetul Final Edition este...
25 noiembrie 2025
17:10
Acest lucru apare în contextul în care producătorul auto german urmărește să își valorifice expertiza tot mai mare în tehnologiile chineze pentru a concura cu rivalii chinezi în străinătate.Compania, care a început să exporte limuzine pe benzină produse în China către Orientul Mijlociu în urmă cu aproximativ 6 săptămâni, evaluează ce alte modele produse în China ar putea fi potrivite pentru alte piețe, a declarat...
17:00
Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026, potrivit unei noi declarații făcute de Diana Buzoianu, ministrul mediului. Oficialul guvernului spune că nu sunt suficienți bani pentru a continua acest proiect în condițiile actuale.„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte”, a declarat Buzoianu. „Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie...
16:10
Compania germană de tuning Brabus a dezvăluit oficial două modele noi, bazate pe Mercedes-AMG G63. Noile modele se numesc Brabus 800 Cabrio, respectiv XL 800 Cabrio. Diferența principală dintre cele două modele este aceea că modelul XL este pregătit pentru off-road, în timp ce primul model este mai potrivit pentru șosea.Noile modele primesc un plafon soft-top retractabil, care conține peste 500 de piese dezvoltate special pentru cele două mașini. Această modificare este...
14:20
Anul viitor, Dacia va lansa un nou model. Acesta va fi încadrat în segmentul compact, deasupra modelelor Logan și Sandero și care promite să fie un rival pentru modele ca Skoda Octavia, Opel Astra și Volkswagen Golf.După ce au apărut primele informații cu noua Dacia C-Neo în urmă cu o lună, iată că acum au apărut și primele fotografii spion cu viitorul model surprins în timpul testelor publice. În imagini putem vedea că noul model va fi un break...
13:10
Marca Mini este tot mai populară în România. În primele 10 luni ale anului, britanicii au înregistrat o creștere de 11%, cu un total de 295 de înmatriculări, una dintre cele mai bune performanțe din istoria mărcii în țara noastră.În București, Mini are două centre de vânzări și service. Acum, a fost inaugurat un al treilea centru, primul din afara capitalei, la Oradea, după o investiție de peste jumătate de milion de euro....
12:40
La o întâlnire recentă cu dealerii din Las Vegas, directorul executiv Mercedes-Benz USA, Adam Chamberlain, a prezentat modul în care compania intenționează să atingă acest obiectiv. O parte esențială a strategiei este lansarea agresivă de noi modele.Mercedes-Benz are în pregătire mai multe modele destinate pieței americane, atât cu motoare termice, cât și electrice. Acestea includ viitorul sedan CLA, un SUV electric GLC, un „baby”...
11:40
Constructorul sud-coreean a prezentat în cadrul Salonului Auto de la Guangzhou din China un concept bazat pe modelul de serie EV5. Noul concept este botezat EV5 Weekender și este, practic, versiunea pregătită de off-road a modelului de serie.Pentru noul concept, Kia a apelat la divizia China Style Team, care a adăugat numeroase elemente specifice unei mașini de teren. Schimbările la exterior față de un EV5 obișnuit sunt mai mult decât evidente. În primul...
10:40
În cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas s-a ținut o licitație pentru a vinde un exemplar al noului Gordon Murray S1 LM. Acest supercar este un model care seamănă foarte mult cu legendarul McLaren F1 GTR din anii '90, o mașină concepută tot de același Gordon Murray.Modelul de înaltă performanță primește un pachet aerodinamic agresiv și are sub capotă un motor V12 de 4.3 aspirat natural, dezvoltat de Cosworth și care dezvoltă peste 700 de cai putere....
24 noiembrie 2025
17:10
Stellantis va produce, începând de anul viitor, încă 40.000 de unități C3 anual la uzina din Kragujevac, Serbia, ridicând producția totală a modelelor C3 și C3 Aircross la 300.000 de unități, a declarat CEO-ul Citroen, Xavier Chardon.Până acum, vehiculele erau produse la scară mare doar în uzina grupului din Trnava, Slovacia.Uzina din Trnava produce și Opel Frontera și este „complet saturată”, ceea ce a limitat producția lui C3,...
16:40
În primele 10 luni ale lui 2025, Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa, potrivit noilor date furnizate de Data Force. De la începutul anului până în ultima zi din octombrie, Dacia Sandero a fost cumpărată de 207.043 de clienți din Europa. Totuși, chiar dacă modelul mărcii de la Mioveni a rămas preferata europenilor, vânzările lui Sandero au scăzut cu 8.3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe locul 2...
16:40
16:20
Juriul concursului Utilitara Internațională a Anului 2026 a anunțat câștigătorul celei mai noi ediții. Modelul care a câștigat acest premiu este Kia PV5, noua utilitară pur electrică a mărcii sud-coreene.Este pentru prima dată când un model utilitar Kia câștigă acest premiu. Totodată, este pentru a doua oară când o marcă din Asia câștigă acest titlu. Acest premiu este acordat la scurtă vreme după ce Kia PV5 a intrat în Cartea...
14:50
În cadrul Salonului Auto de la Guangzhou din China, noua marcă chineză AUDI a prezentat oficial conceptul E SUV. Acest concept anunță al doilea model al noii mărci, înființată în noiembrie 2024 ca urmare a unei înțelegeri între Audi cel german și chinezii de la SAIC.Așa cum sugerează numele său, noul concept este un SUV electric de dimensiuni mari și promite să fie un model de lux. Design-ul conceptului adoptă același limbaj de design văzut la...
13:40
Marele Premiu din Las Vegas a fost a 3-a și ultima vizită din acest an a Formulei 1 în Statele Unite. Cursa nocturnă desfășurată în Orașul Păcatelor s-a dovedit a fi un punct de cotitură în lupta pentru titlul mondial la piloți. Max Verstappen a bifat o nouă victorie, însă și mai important de atât, cei doi rivali la titlu ai olandezului, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost amândoi descalificați din motive tehnice. Astfel, cu doar două curse...
11:40
Range Rover Evoque, SUV-ul urban cu design sportiv al mărcii britanice Land Rover, va primi o generație nouă peste 2 ani. Fratele mai mic al lui Range Rover obișnuit va fi transformat într-un model pur electric odată cu lansarea noii generații, potrivit unor noi informații apărute în presa auto britanică.Din primele informații aflăm că viitorul Range Rover Evoque electric ar urma să fie bazat pe arhitectura Electrified Modular Architecture (EMA), dezvoltată de către...
10:40
Mai devreme în vara acestui an, Fiat a dezvăluit oficial noua versiune cu motoare termice a lui 500. Noul model se numește Fiat 500 Hybrid și are sub capotă un motor mild-hybrid, în ciuda numelui care sugerează că ar fi vorba de un propulsor hibrid simplu.Noul Fiat 500 Hybrid se bazează pe arhitectura versiunii electrice 500e și primește aceeași caroserie. Motorul pe benzină de 1.0 litri în 3 cilindri al noului 500 Hybrid dezvoltă 65 de cai putere și...
09:20
Cum s-a descurcat noul Ebro S400 la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul SUV Ebro S400 pentru a vedea cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au spus că SUV-ul reacționează sigur la testul de manevrabilitate, dar pentru a vedea cum s-a descurcat Ebro S400 la toate probele, urmăriți acest video.
23 noiembrie 2025
13:30
Grupul chinez Guangzhou Automobile Group va fabrica modelul electric AION V într-o uzină Magna din Austria. Această strategie ar trebui să ajute GAC să evite tarifele impuse de UE vehiculelor electrice produse în China.Modelul celor de la GAC va fi produs în fabrica Magna din Graz, Austria, unde pot fi asamblate pe aceleași linii atât mașini pe benzină, cât și hibride sau electrice. Anul trecut, Uniunea Europeană a introdus tarife provizorii de...
12:20
Manthey Racing a lansat un nou kit pentru Porsche 911 GT3. Acesta include îmbunătățiri ale șasiului, frânelor și aerodinamicii, care permit mașinii să parcurgă circuitul Nürburgring cu 2.8 secunde mai rapid decât predecesoarea sa.Potrivit Manthey Racing, kitul oferă semnificativ mai multă forță de apăsare și viteze crescute în viraje. Drept rezultat, un 911 GT3 echipat cu noul kit Manthey a parcurs „Iadul Verde” în 6 minute și 52...
22 noiembrie 2025
14:20
Pentru a treia oară în două luni, un incendiu a izbucnit la uzina de aluminiu Novelis din Scriba, New York.Uzina, un furnizor esențial de aluminiu pentru mai mulți producători auto importanți, inclusiv Ford, a fost afectată grav de un incendiu major pe 16 septembrie, declanșând o serie de probleme de producție care nu s-au diminuat nici până acum.Cel mai recent incendiu a izbucnit joi dimineață în aceeași zonă a fabricii în care avusese loc și...
14:10
Noua generație Volkswagen T-Roc își propune să se adreseze unui număr cât mai mare de clienți. Tocmai de aceea, germanii pregătesc o serie de motorizări care vor fi disponibile de anul viitor. Este vorba despre o unitate de 2.0 litri, pe benzină, cu tracțiune integrală, disponibilă în două variante de putere, dar și o motorizare pur hibridă. De asemenea, Volkswagen lucrează și la versiunea de performanță T-Roc R. Până la debutul motorizărilor menționate mai sus, noua generație T-Roc poate fi com...
12:30
Britanicii de la carwow au realizat o liniuță între noul Nissan 400Z, Porsche Cayman GT4 RS, Toyota Supra și Lotus Emira. Aflați în video care model a câștigat cursa.
21 noiembrie 2025
17:20
Acesta a mai declarat că se așteaptă ca piața aglomerată de vehicule electrice din China să treacă în curând printr-un proces de consolidare și că firma poartă discuții cu guvernul japonez privind potențiale investiții în inteligență artificială și vehicule electrice.„Deocamdată, AI va reprezenta cea mai mare parte a investițiilor”, a declarat Liu. Comentariile lui Liu au fost păstrate sub embargo până astăzi, pentru a coincide cu Hon...
17:00
În urmă cu câteva zile, chinezii de la Leapmotor au publicat primele imagini oficiale cu noul crossover electric subcompact A10. Acesta este numele cu care noul model se va vinde pe piața chineză, însă în Europa, acesta va avea o altă identitate. Astfel, pe Bătrânul Continent, noul model va fi vândut sub numele Leapmotor B03X.Așa cum spuneam la momentul în care au fost prezentate primele imagini, noul Leapmotor B03X va fi plasat în...
16:30
Un grup de ingineri de la BMW a decis să facă un test de autonomie cu noua generație BMW iX3. Primul model din noua familie de modele electrice Neue Klasse a avut parte de următoarea provocare: să meargă de la Debrecen, Ungaria, locul unde este construit noul model, până în Germania la Munchen, acolo unde este sediul BMW.Pentru testul oficial, BMW a ales versiunea iX3 50 xDrive, singura versiune disponibilă în prezent. Conform fișei tehnice oficiale, BMW iX3 50...
15:00
De anul viitor, Dacia ar putea să producă mai puține mașini la uzina de la Mioveni pe fondul cererii în scădere pentru mașinile noi în Europa. Conform primelor informații, Dacia ar urma să reducă producția cu până la 165 de mașini pe zi începând din 2026. Sindicatul Autoturisme Dacia nu este de acord cu o asemenea abordare și a transmis o scrisoare către conducerea Dacia prin care își exprimă „profunda îngrijorare” față de...
14:20
Constructorul sud-coreean de mașini de lux a dezvăluit oficial un concept care anunță primul model exotic Genesis. Noul concept este botezat Magma GT și este un concept care are toate șansele să devină nu doar un viitor model de serie, ci și o viitoare mașină de concurs.Conceptul Genesis Magma GT primește un design fluid și relativ simplu, însă păstrează identitatea vizuală a mărcii prin cele două faruri lungi și subțiri așezate una sub cealaltă și care se...
13:20
Multe dintre mașinile second-hand vândute în România au kilometrajul dat înapoi. Potrivit unui nou studiu realizat de cei de la CarVertical, mașinile vechi de 5 ani au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 de kilometri. Ba mai mult, mașinile second-hand vechi de peste 20 de ani au kilometrajul dat înapoi chiar și cu peste 100.000 de kilometri în medie.Studiul a analizat mai multe date cu privire la fraudarea kilometrajelor...
12:20
Cei de la canalul de YouTube CarExpert au realizat o liniuță între McLaren 750S și Porsche 911 GT3 RS. Aflați în video care model a câștigat, cel cu un motor V8 sau cel cu un motor cu 6 cilindri.
11:30
La un an după ce a fost prezentat oficial, noul Hyundai Ioniq 9 este acum disponibil și pe piața din România. În țara noastră, noul model electric este disponibil doar într-o singură versiune și într-o singură echipare.Pe piața noastră, Hyundai Ioniq 9 poate fi comandat, pentru moment, doar în echiparea de top Performance Calligraphy. Această versiune primește un propulsor electric de 428 de cai putere și tracțiune integrală. Cu acest motor,...
10:50
Cu ocazia Salonului Auto de la Los Angeles, constructorul sud-coreean a dezvăluit oficial un nou concept al unei viitoare mașini de teren. Acesta se numește Crater și este un SUV electric pregătit special pentru aventuri off-road.Noul concept Hyundai Crater adoptă un design dominat de muchii ascuțite și de suprafețe netede. În partea din față sunt prezente faruri subțiri desenate sub forma unor pixeli mari, care seamănă puțin cu farurile văzute la Hyudai Ioniq 5. Aici...
20 noiembrie 2025
16:20
Constructorul suedez de mașini electrice merge pe urmele celor de la Volvo în a adopta tehnologia Google Gemini pentru toate modelele sale. Noul sistem de asistență vocală cu inteligență artificială generativă va fi prezent la toate modelele Polestar începând de anul viitor. Modelele Polestar beneficiază de sisteme multimedia cu un sistem de operare dezvoltat chiar de către Google. Asistentul Gemini va înlocui actualul sistem Google Assistant prin intermediul...
