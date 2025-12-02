Imagini teaser cu Kia EV2, viitor rival pentru Renault 4. Data lansării, confirmată
Automarket.ro, 2 decembrie 2025 15:50
Constructorul sud-coreean se pregătește să dezvăluie un nou model electric de oraș. Cel mai mic model din familia Kia EV va fi botezat EV2 și va fi un viitor rival pentru modele ca Renault 4 E-Tech.Caroseria noului model va adopta un design apropiat de cel văzut la Kia EV3, EV5 și EV9. Noul model va primi semnături luminoase unice atât pentru faruri cât și pentru stopuri. Noua Kia EV2 va avea la bază arhitectura E-GMP, la fel ca toate celelalte modele electrice ale...
• • •
Acum 30 minute
15:50
Acum 2 ore
14:30
În noiembrie, românii au cumpărat 13.882 de mașini noi, potrivit noilor date furnizate de ACAROM. Concret, asta înseamnă o creștere a vânzărilor de 35.61% față de aceeași perioadă din 2024.Totodată, au fost înmatriculate în România 135.491 de mașini noi în ultimele 11 luni. Astfel, vânzările au scăzut cu 1.3% comparativ cu intervalul identic de anul trecut. Dintre acestea, cele mai multe mașini vândute în această...
Acum 4 ore
13:20
Formula 1: Max Verstappen câștigă în Qatar. Lupta pentru titlu se va da în Abu Dhabi # Automarket.ro
A 23-a și penultima cursă din sezonul 2025 de Formula 1 a adus echipele și piloții în Qatar. Această etapă, cu o miză uriașă în ceea ce privește lupta pentru titlul mondial la piloți, a inclus și o cursă de sprint, câștigată fără probleme de către Oscar Piastri. Australianul de la McLaren și-a recăpătat forma pe care a avut-o în cursele din vara acestui an, însă mai avea de bifat și cursa principală de duminică.POLE POSITION PENTRU...
Acum 6 ore
11:30
Constructorul spaniol de mașini de performanță a dezvăluit mai multe imagini noi cu viitorul Raval. Modelul electric de clasă compactă urmează să-și facă apariția în 2026, însă până atunci ne putem face o idee despre cum arată noul model și aflăm, totodată, câteva dintre detaliile tehnice importante.Din punct de vedere estetic, noua Cupra Raval va adopta același limbaj de design prezent la celelalte modele din gama producătorului iberic. Partea din...
10:50
Noile Alfa Romeo Giulia și Stelvio Quadrifoglio Collezione: ediție specială produsă în 63 ... # Automarket.ro
Atunci când spui Quadrifoglio, care înseamnă trifoi cu 4 foi în italiană și îl pui după Alfa Romeo, te gândești automat la o versiune de performanță a unui model produs de marca italiană. Acest nume este folosit pe modelele de serie Alfa Romeo încă din 1963, iar pe mașinile de curse ale mărcii, acest simbol devenit celebru a apărut pentru prima dată în 1923.Alfa Romeo a decis să aducă un omagiu numelui Quadrifoglio prin lansarea unei...
Acum 24 ore
17:10
Audi se pregătește să intre în premieră în Formula 1, în sezonul 2026. Recent, marca germană a prezentat prototipul primului său monopost de Formula 1, botezat R26, cu care va încerca să pună bazele unui nou capitol de succes în sporturile cu...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Mahindra BE6 Formula E Edition: ediția specială care sărbătorește 10 ani în Formula E # Automarket.ro
Mahindra a prezentat o nouă interpretare a SUV-ului electric BE6, la un an după debutul modelului în India. Noul BE6 Formula E Edition celebrează prezența mărcii în campionatul FIA Formula E și introduce o serie de modificări de design.Mahindra concurează în Formula E încă de la lansarea seriei în 2014, acumulând 5 victorii și 29 de podiumuri până în prezent.BE6 Formula E Edition primește un spoiler față distinct, încadrat...
29 noiembrie 2025
11:20
O nouă rechemare pentru BYD: aproximativ 90.000 de vehicule afectate de probleme la baterie # Automarket.ro
BYD va rechema 88.981 de modele hibrid plug-in din cauza unui potențial risc de siguranță legat de baterie, a anunțat vineri autoritatea de reglementare a pieței din China într-un comunicat, la câteva săptămâni după cea mai mare rechemare a producătorului chinez de până acum.Modelele Qin PLUS DM-i afectate au fost produse între ianuarie 2021 și septembrie 2023 și pot avea o putere de ieșire limitată din cauza unor probleme privind consistența...
09:00
5 piloți începători vs un pilot oficial MotoGP! Cine este mai rapid? Pe canalul oficial de YouTube Red Bull Motorsports, compania de băuturi energizante a vrut să afle cum se descurcă 5 piloți începători împotriva unui pilot oficial MotoGP la diferite probe. Aflați în video cum s-au descurcat piloții împotriva lui Pedro Ac red bull, motogp, motogp red bull, red bull motorsport, red bull motorsport motogp, motociclism, pedro acosta, pedro acosta red bull...
28 noiembrie 2025
16:20
Grupul sud-coreean a semnat recent un nou memorandum de înțelegere cu francezii de la Michelin. Acesta este al treilea astfel de memorandum semnat între Hyundai și Michelin, după ce primele două au fost semnate în 2017, respectiv în 2022.Cel mai nou acord continuă parteneriatul stabilit în cele două memorandumuri precedente și va pune bazele dezvoltării unei noi generații de anvelope. Potrivit informațiilor oficiale, cele două companii promit să ofere...
16:00
Organismul european de siguranță rutieră Euro NCAP va schimba de anul viitor modul în care va testa mașinile noi la testele de siguranță. Testele de impact vor fi aceleași ca până acum, însă modul de acordare a punctajului va fi diferit.Concret, noile teste Euro NCAP din 2026 vor fi împărțite în 4 etape de siguranță. Prima etapă constă în conducerea în siguranță. Aici se va pune mai mult accent pe testarea sistemelor avansate de...
14:30
Constructorul francez de mașini exotice a anunțat că a livrat ultimul exemplar Bolide unui client norocos. Modelul de înaltă performanță creat special pentru circuit a fost prezentat pentru prima dată în 2020, sub formă de concept. Producția versiunii de serie a început 4 ani mai târziu, iar aceasta a fost limitată la doar 40 de exemplare.Iată că acum Bugatti a produs ultimul exemplar al acestui model, la doar un an după debutul producției. Față de...
12:50
Constructorul ceh a atins borna de 100.000 de exemplare Elroq produse la uzina sa din Mlada Boleslav, Cehia. Exemplarul care poartă acest număr este versiunea de performanță Elroq RS, iar acesta este vopsit în culoarea specifică verde Mamba.Skoda Elroq a intrat în producție la începutul acestui an. Modelul electric este disponibil în 5 versiuni. Cea mai accesibilă, botezată Elroq 50, primește un propulsor electric de 170 de cai putere și oferă o...
10:30
Peste doar o săptămână, Toyota ne va face cunoștință cu noul său supercar mult așteptat. Acesta va fi botezat GR GT și, așa cum reiese din numele său, este un model dezvoltat de către divizia de performanță Toyota Gazoo Racing. Până atunci, marca japoneză ne oferă mai multe detalii importante despre ceea ce se anunță a fi succesorul spiritual al lui Lexus LFA.În primul rând aflăm că noua Toyota GR GT va avea sub capotă un motor V8. Detaliile...
10:20
Škoda își continuă proiectele de reînviere ale modelelor retro. Anul acesta am făcut cunoștință cu concepte precum Favorit, Felicia, 110 R și 1000 MBX. Iată că acum producătorul ceh au adus un nou concept modern, inspirat de popularul model 100 de acum jumătate de secol.Škoda 100, produsă între 1969 și 1977, a fost primul vehicul al constructorului ceh care a depășit un milion de unități fabricate. Cel mai recent concept modern...
09:50
VIDEO: Italia vs Germania! Liniuță între Lamborghini Aventador Ultimae și Mercedes-AMG GT ... # Automarket.ro
Italia vs Germania! Liniuță între Lamborghini Aventador Ultimae și Mercedes-AMG GT Black Series Cei de la CarExpert au realizat o liniuță între un Lamborghini Aventador Ultimae cu un motor V12 aspirat și un Mercedes-AMG GT Black Series cu un motor V8 turbo. Aflați în video care supercar a câștigat. drag race, liniuta, lamborghini, aventador, lamborghini aventador ultimae, mercedes-amg, amg, mercedes-amg gt...
27 noiembrie 2025
17:10
Constructorul german a pregătit o motorizare nouă pentru două dintre modelele sale. Astfel, începând de azi, Audi A6 și Q5 sunt disponibile cu un motor V6 diesel nou. Unitatea de 3.0 litri dezvoltă 299 de cai putere și un cuplu de 580 Nm.Motorul diesel beneficiază pentru prima dată de noul sistem mild-hybrid MHEV Plus. Mai multe detalii despre cum funcționează acest sistem poți afla în acest articol dedicat. Sistemul MHEV Plus aduce un plus de 24 de cai putere...
15:40
Marca britanică de mașini de performanță a anunțat un nou plan de lansare de modele noi pe piața europeană. Gama Lotus va fi mărită cu viitoare modele care vor avea sub capotă motoare hibride cu încărcare la priză. Această abordare apare ca urmare a vânzărilor sub așteptări pentru modelele electrice ale mărcii.Printre noile modele hibride care vor fi lansate anul viitor se numără o versiune hibridă a lui Lotus Eletre. Conform primelor informații, această...
14:20
În august 2024, Abarth a scos din producție modelele 595 și 695, ultimele modele ale mărcii care primeau motoare termice pe piața europeană. De atunci, gama de modele a constructorului italian este alcătuită din Abarth 500e și 600e. Cele două modele sunt versiunile de performanță ale actualelor Fiat 500e și 600e.Strategia de a elimina modelele cu motoare termice din gama Abarth se pare că nu a funcționat. Acum, la mai bine de un an de când Abarth este o marcă pur...
11:50
Aston Martin a anunțat o schimbare majoră în conducerea echipei sale de Formula 1. Adrian Newey, directorul tehnic al echipei britanice și cel mai titrat designer de monoposturi din istoria Formulei 1, va fi noul șef de echipă la Aston Martin începând din sezonul 2026.Britanicul în vârstă de 66 de ani va prelua rolul pe care îl ocupă în prezent Andy Cowell. Acesta din urmă a preluat șefia echipei la începutul lui 2025 și va fi noul...
08:00
Schimbările vor fi introduse pe modelele anului 2026, care vor putea fi comandate începând din decembrie, însă nu pot fi instalate retroactiv pe modelele deja existente.Diferențele principale în noile sisteme țin atât de hardware, cât și de software și se aplică nu doar interfețelor, ci și dinamicii de condus a mașinilor. Totuși, cele mai evidente schimbări vor fi vizibile pe ecrane, cu noi structuri de meniuri și grafici.Clienții cărora le...
07:20
În partea frontală se poate observa clasicul Opel „Visor”. Elementul de design a fost ajustat pe facelift pentru un aspect mai subțire și mai hotărât. Emblema Opel este iluminată, iar designul face trimitere stilistică la „busola Opel”, ca pe conceptul Corsa GSE Vision Gran Turismo.În alte zone ale designului există o nouă semnătură luminoasă LED. Alte imagini teaser arată o nouă opțiune de jante din aliaj cu inscripția Astra. Partea...
06:20
Modelul se numește Defender Dakar D7X-R, iar pentru a-i permite să participe în noua categorie „Stock” din Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC), mașina și-a început viața ca un Defender OCTA în specificație de producție.Asta înseamnă că primește un V8 de 4.4 litri care este mecanic neschimbat față de cel al modelului standard, deși există o răcire îmbunătățită cu ventilatoare de 12V și un singur radiator mare care...
26 noiembrie 2025
19:30
Uzina din Figueruelas, un oraș cu 1.300 de locuitori din regiunea Aragon, beneficiază de peste 300 de milioane de euro din fonduri europene și este așteptată să înceapă producția la sfârșitul lui 2026.Aproximativ 2.000 de muncitori chinezi vor participa la construcția uzinei, iar ulterior vor fi angajați și instruiți 3.000 de lucrători spanioli, au transmis sindicatele.Spania, al doilea cel mai mare producător auto din Europa, încearcă să se poziționeze...
16:40
În toamna acestui an, cu ocazia Salonului Auto de la Munchen, germanii de la Mercedes-Benz au prezentat noul GLC cu tehnologie EQ. Sau, cu alte cuvinte, noul GLC 100% electric.SUV-ul german propune un design nou, dimensiuni crescute, iar la interior poate fi echipat cu un display MBUX Hyperscreen de 39.1 inch. Noul GLC electric este construit pe o arhitectură de încărcare la 800V, iar gama va fi formată din 5 versiuni.Pentru început, clienții au la dispoziție o...
14:50
Chinezii de la Great Wall Motor vor uzină în Europa. Spania și Ungaria luate în calcul # Automarket.ro
Pentru a evita tarifele impuse de Uniunea Europeană, constructorii auto din China caută să construiască tot mai multe uzine pe Bătrânul Continent. BYD a pus ochii pe Ungaria și Turcia, iar Xpeng a încheiat un parteneriat cu austriecii de la Magna Steyr.Potrivit celor mai recente informații și cei de la Great Wall Motor vor o uzină în Europa. Printre țările luate în considerare se numără Spania și Ungaria. Până în 2029, cei de la Great Wall...
13:20
Orașul Torino i-a urat "bun venit" noului Fiat 500 Hybrid. Modelul a intrat deja pe linia de asamblare a celebrei uzine Mirafiori, iar italienii intenționează ca, până la finalul anului, să fie produse mai bine de 6.000 de unități.Producția va fi crescută în martie 2026 și tot atunci vor fi angajați încă 400 de persoane. La capacitate maximă, se preconizează că uzina din Mirafiori își va mări producția anuală cu circa 100.000 de unități...
12:50
În 2005, germanii de la BMW inaugurau uzina din Leipzig. În prezent, este singura fabrică unde sunt asamblate atât modele BMW cât și Mini, pe aceeași linie de producție.În ultimii 20 de ani, BMW a investit la Leipzig peste 5.6 miliarde de euro și a produs aici aproape 4 milioane de vehicule. În prezent, aici lucrează peste 11.600 de persoane, iar producția se află la cote înalte.De exemplu, anul trecut, uzina din Leipzig a...
11:40
În premieră, vânzările de mașini plug-in hybrid le-au depăsit pe cele diesel în Europa # Automarket.ro
Pe vremuri o forță greu de bătut, mașinile diesel se află într-un declin continuu de câțiva ani încoace. Prima bătălie au pierdut-o în 2017, în fața mașinilor echipate cu motoare pe benzină.Apoi, patru ani mai târziu, a urmat o nouă înfrângere. De această dată împotriva mașinilor hibrid fără încărcare la priză.Acum, mașinile diesel au fost întrecute, pentru prima oară în Europa, de mașinile plug-in...
10:30
Constructorul german de automobile a lansat modelul Z4 în 2002, ca succesor pentru celebrul Z3. Actuala generație, a treia, a fost prezentată în 2018, iar în martie 2026 acest model va fi retras din producție. Desigur, nu înainte de o ultimă ediție specială.Numele său oficial este BMW Z4 Final Edition și, potrivit reprezentanților companiei, va fi disponibilă pentru o perioadă limitată începând cu luna ianuarie 2026. Pachetul Final Edition este...
25 noiembrie 2025
17:10
Volkswagen plănuiește să exporte mașini produse în China către și mai multe piețe ... # Automarket.ro
Acest lucru apare în contextul în care producătorul auto german urmărește să își valorifice expertiza tot mai mare în tehnologiile chineze pentru a concura cu rivalii chinezi în străinătate.Compania, care a început să exporte limuzine pe benzină produse în China către Orientul Mijlociu în urmă cu aproximativ 6 săptămâni, evaluează ce alte modele produse în China ar putea fi potrivite pentru alte piețe, a declarat...
17:00
Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026, potrivit unei noi declarații făcute de Diana Buzoianu, ministrul mediului. Oficialul guvernului spune că nu sunt suficienți bani pentru a continua acest proiect în condițiile actuale.„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte”, a declarat Buzoianu. „Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie...
16:10
Compania germană de tuning Brabus a dezvăluit oficial două modele noi, bazate pe Mercedes-AMG G63. Noile modele se numesc Brabus 800 Cabrio, respectiv XL 800 Cabrio. Diferența principală dintre cele două modele este aceea că modelul XL este pregătit pentru off-road, în timp ce primul model este mai potrivit pentru șosea.Noile modele primesc un plafon soft-top retractabil, care conține peste 500 de piese dezvoltate special pentru cele două mașini. Această modificare este...
14:20
FOTOSPION: Primele imagini cu viitoarea Dacia C-Neo, un viitor rival pentru Skoda Octavia # Automarket.ro
Anul viitor, Dacia va lansa un nou model. Acesta va fi încadrat în segmentul compact, deasupra modelelor Logan și Sandero și care promite să fie un rival pentru modele ca Skoda Octavia, Opel Astra și Volkswagen Golf.După ce au apărut primele informații cu noua Dacia C-Neo în urmă cu o lună, iată că acum au apărut și primele fotografii spion cu viitorul model surprins în timpul testelor publice. În imagini putem vedea că noul model va fi un break...
14:00
13:10
Marca Mini este tot mai populară în România. În primele 10 luni ale anului, britanicii au înregistrat o creștere de 11%, cu un total de 295 de înmatriculări, una dintre cele mai bune performanțe din istoria mărcii în țara noastră.În București, Mini are două centre de vânzări și service. Acum, a fost inaugurat un al treilea centru, primul din afara capitalei, la Oradea, după o investiție de peste jumătate de milion de euro....
12:40
La o întâlnire recentă cu dealerii din Las Vegas, directorul executiv Mercedes-Benz USA, Adam Chamberlain, a prezentat modul în care compania intenționează să atingă acest obiectiv. O parte esențială a strategiei este lansarea agresivă de noi modele.Mercedes-Benz are în pregătire mai multe modele destinate pieței americane, atât cu motoare termice, cât și electrice. Acestea includ viitorul sedan CLA, un SUV electric GLC, un „baby”...
11:40
Constructorul sud-coreean a prezentat în cadrul Salonului Auto de la Guangzhou din China un concept bazat pe modelul de serie EV5. Noul concept este botezat EV5 Weekender și este, practic, versiunea pregătită de off-road a modelului de serie.Pentru noul concept, Kia a apelat la divizia China Style Team, care a adăugat numeroase elemente specifice unei mașini de teren. Schimbările la exterior față de un EV5 obișnuit sunt mai mult decât evidente. În primul...
10:40
Noul Gordon Murray S1 LM, record pentru cea mai scumpă mașină nouă vândută la licitație # Automarket.ro
În cadrul Marelui Premiu de Formula 1 din Las Vegas s-a ținut o licitație pentru a vinde un exemplar al noului Gordon Murray S1 LM. Acest supercar este un model care seamănă foarte mult cu legendarul McLaren F1 GTR din anii '90, o mașină concepută tot de același Gordon Murray.Modelul de înaltă performanță primește un pachet aerodinamic agresiv și are sub capotă un motor V12 de 4.3 aspirat natural, dezvoltat de Cosworth și care dezvoltă peste 700 de cai putere....
24 noiembrie 2025
17:10
Stellantis va produce, începând de anul viitor, încă 40.000 de unități C3 anual la uzina din Kragujevac, Serbia, ridicând producția totală a modelelor C3 și C3 Aircross la 300.000 de unități, a declarat CEO-ul Citroen, Xavier Chardon.Până acum, vehiculele erau produse la scară mare doar în uzina grupului din Trnava, Slovacia.Uzina din Trnava produce și Opel Frontera și este „complet saturată”, ceea ce a limitat producția lui C3,...
16:40
În primele 10 luni ale lui 2025, Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa, potrivit noilor date furnizate de Data Force. De la începutul anului până în ultima zi din octombrie, Dacia Sandero a fost cumpărată de 207.043 de clienți din Europa. Totuși, chiar dacă modelul mărcii de la Mioveni a rămas preferata europenilor, vânzările lui Sandero au scăzut cu 8.3% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe locul 2...
16:20
Juriul concursului Utilitara Internațională a Anului 2026 a anunțat câștigătorul celei mai noi ediții. Modelul care a câștigat acest premiu este Kia PV5, noua utilitară pur electrică a mărcii sud-coreene.Este pentru prima dată când un model utilitar Kia câștigă acest premiu. Totodată, este pentru a doua oară când o marcă din Asia câștigă acest titlu. Acest premiu este acordat la scurtă vreme după ce Kia PV5 a intrat în Cartea...
14:50
În cadrul Salonului Auto de la Guangzhou din China, noua marcă chineză AUDI a prezentat oficial conceptul E SUV. Acest concept anunță al doilea model al noii mărci, înființată în noiembrie 2024 ca urmare a unei înțelegeri între Audi cel german și chinezii de la SAIC.Așa cum sugerează numele său, noul concept este un SUV electric de dimensiuni mari și promite să fie un model de lux. Design-ul conceptului adoptă același limbaj de design văzut la...
13:40
Marele Premiu din Las Vegas a fost a 3-a și ultima vizită din acest an a Formulei 1 în Statele Unite. Cursa nocturnă desfășurată în Orașul Păcatelor s-a dovedit a fi un punct de cotitură în lupta pentru titlul mondial la piloți. Max Verstappen a bifat o nouă victorie, însă și mai important de atât, cei doi rivali la titlu ai olandezului, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost amândoi descalificați din motive tehnice. Astfel, cu doar două curse...
11:40
Range Rover Evoque, SUV-ul urban cu design sportiv al mărcii britanice Land Rover, va primi o generație nouă peste 2 ani. Fratele mai mic al lui Range Rover obișnuit va fi transformat într-un model pur electric odată cu lansarea noii generații, potrivit unor noi informații apărute în presa auto britanică.Din primele informații aflăm că viitorul Range Rover Evoque electric ar urma să fie bazat pe arhitectura Electrified Modular Architecture (EMA), dezvoltată de către...
10:40
Mai devreme în vara acestui an, Fiat a dezvăluit oficial noua versiune cu motoare termice a lui 500. Noul model se numește Fiat 500 Hybrid și are sub capotă un motor mild-hybrid, în ciuda numelui care sugerează că ar fi vorba de un propulsor hibrid simplu.Noul Fiat 500 Hybrid se bazează pe arhitectura versiunii electrice 500e și primește aceeași caroserie. Motorul pe benzină de 1.0 litri în 3 cilindri al noului 500 Hybrid dezvoltă 65 de cai putere și...
09:20
Cum s-a descurcat noul Ebro S400 la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul SUV Ebro S400 pentru a vedea cum se descurcă la testul elanului. Aceștia au spus că SUV-ul reacționează sigur la testul de manevrabilitate, dar pentru a vedea cum s-a descurcat Ebro S400 la toate probele, urmăriți acest v Km77, ebro, ebro s400, ebro km77, ebro s400 km77, s400 km77, ebro testul elanului...
