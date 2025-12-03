Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu”

05:10

Anchetatorii care au realizat percheziția informatică a unuia dintre telefoanele mobile folosite de Emil Gânj ar fi descoperit că cel mai căutat ucigaș din țară și-ar fi abuzat sexual victima, în mai multe rânduri, cu toate că, în perioada respectivă, pe numele său era emis un ordin de protecție. Bărbatul obișnuia să filmeze actele sexuale […]