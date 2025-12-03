Discuțiile Rusia-SUA s-au împotmolit. Oficial rus: Fără compromisuri. Kremlinul nu vrea sa audă de concesii teritoriale
Gândul, 3 decembrie 2025 12:00
Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff au discutat, marți seară, la Moscova timp de cinci ore, principalul subiect fiind planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina. După această întâlnire cu rușii la Moscova, Steve Witkoff și Jared Kushner s-ar putea întâlni, miercuri, în Europa, cu o delegație de la Kiev, potrivit unei […]
• • •
Acum 5 minute
12:20
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:40. Probleme cu ultimul transfer reușit de Gigi Becali. Analizăm cu Ciprian Paraschiv # Gândul
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:40. Probleme cu ultimul transfer reușit de Gigi Becali: nu va putea juca în acest an pentru campioana României. Analizăm cu Ciprian Paraschiv „EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:40, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina […]
12:20
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather # Gândul
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather. Temperaturile vor fi tot mai mici, de la o zi la alta. Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather Brașovul este orașul care se va transforma într-un paradis al zăpezii […]
Acum 15 minute
12:10
Sex și violență simulate de mascote la Târgul de Crăciun din Constanța, spre „deliciul” copiilor # Gândul
Târgul de Crăciun din Constanța a devenit subiect de revoltă publică, după ce mai multe mascote și personaje destinate copiilor au fost filmate imitând gesturi sexuale și acte de violență chiar în zona dedicată celor mici. Imaginile, distribuite masiv pe rețelele sociale, au stârnit furia părinților care au venit la târg în căutarea unei atmosfere de sărbătoare și s-au […]
12:10
Spitalele vechi, pericol public pentru bucureșteni. Ciprian Ciucu: Mă voi împrumuta pentru spitale, nu pentru panseluțe # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a vorbit pe larg despre planul său pentru București. Dacă va fi ales, candidatul liberal și-a făcut o prioritate din spitale. Politicianul PNL a informat că, dacă va fi ales de bucureșteni, și-a propus să împrumute sume considerabile de bani pentru a […]
Acum 30 minute
12:00
12:00
Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu” # Gândul
Criza apei din Prahova și Dâmbovița, care de aproape o săptămână afectează peste 100.000 de oameni, este subiectul ultimei pastile jurnalistice publicată de Ion Cristoiu. Reputatul om de presă critică dur modul în care autoritățile centrale au gestionat situația și oferă o explicație pentru absența oricărei poziții publice din partea președintelui Nicușor Dan. Cristoiu spune […]
Acum o oră
11:50
O badantă din România care a lăsat să moară cu zile un bătrân in Italia a fost condamnată la ani grei de pușcărie # Gândul
Un caz teribil judecat la Taranto s-a încheiat în aceste zile cu o condamnare severă: o îngrijitoare în vârstă de 64 de ani a primit o pedeapsă de patru ani și opt luni de închisoare pentru abandon de persoană, după moartea unui vârstnic pe care îl lăsase singur în casă timp de trei zile. Totul […]
11:40
Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a vorbit despre cariera sa la TV și a spus și ce face înainte de a intra în direct la jurnal. Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima […]
11:40
De ce este 1 decembrie „zi de doliu” pentru Ungaria. „Ceea ce pentru români înseamnă bucurie, pentru maghiari înseamnă doliu” # Gândul
Contextul istoric al zilei de 1 Decembrie 1918 a fost resimțit diferit în partea maghiară. Votul populației române, majoritare în Transilvania, de a se uni cu Regatul României era începutul simbolic al sfârșitului, iar Tratatul de la Trianon, care recunoștea Unirea, a devenit „o traumă” în mentalul colectiv maghiar. „Data de 1 decembrie este o […]
11:30
Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat o celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru gestionarea situației din spitalele afectate de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. Celula de urgență a fost convocată în contextul în care în spitale se află 378 de pacienți și 1.260 de angajați. Rogobete a declarat la Digi 24 că […]
11:30
Federica Mogherini, fosta șefă a diplomației UE, a fost eliberată din arest. Ea este vizată într-o anchetă de fraudă cu fonduri europene # Gândul
Fostul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Federica Mogherini, și fostul șef al serviciului de externe, Stefano Sannino, au fost eliberați din custodia poliției belgiene după ce au fost reținuți și interogați în legătură cu o anchetă de fraudă. Marți, la cererea Parchetului European (EPPO) din Bruxelles, au fost reținuți rectorul și un membru […]
11:30
Un bărbat în vârstă de 31 de ani a fost arestat pentru jefuirea mai multor cazinouri din Franța, potrivit cotidianului francez La Depeche. Suspectul a fost identificat datorită ADN-ului său și a fost condamnat la închisoare marți, 2 decembrie, de tribunalul din Auch, în departamentul Gers. Cazul implică patru cazinouri jefuite, probe ADN colectate, un […]
Acum 2 ore
11:20
11:20
Eugen Teodorovici a anunțat că se retrage și îl susține ”cu tot sufletul” pe Daniel Băluță la Primăria Capitalei # Gândul
Eugen Teodorovici, candidatul independent la Primăria Capitalei, și-a anunțat retragerea din cursă și a precizat că îl va susține ”cu tot sufletul” pe prietenul său Daniel Băluță. „Daniel, mult succes! Ai tot sprijinul meu și încă o dată împreună o să vezi că și românii vor vedea, bucureștii vor vedea că lucrurile se vor întâmpla exact cum își doresc. […]
11:10
Descinderi DIICOT în trei județe și două penitenciare. O avocată, implicată într-o rețea de trafic internațional de droguri # Gândul
O operațiune de proporții a polițiștilor și procurorilor DIICOT va avea loc miercuri dimineața în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, plus în alte două penitenciare. Au fost puse în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, inclusiv în două unități de penitenciar, înr-o cauză ce are ca obiect săvâșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri […]
11:10
Ioan Andone vine astăzi la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 17:30 în direct pe canalul de YouTube – ProSport # Gândul
A antrenat puțin în Giulești, dar a rămas în inimile rapidiștilor după 5-1 cu Steaua. Astăzi discutăm cu Ioan Andone doar despre Rapid. Vorbim despre Cupa României, următoarele meciuri ale echipei lui Costel Gâlcă (cu FC Botoșani, Otelul și Fcsb), Leo Bolgado, Kramer, Ciobotariu & Pașcanu sau despre „numărul 10” atât de dorit în Giulești. […]
11:10
Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență # Gândul
Oprirea centralei electrice OMV Petrol de la Brazi a determinat convocarea de urgență a unei ședințe pentru identificarea soluților de remediere a situației de criză. Compania OMV Petrol a anunțat că, din cauza lipsei de apă, centrala electrică a fost oprită și nu va fi repusă în funcțiune decât la reluarea alimentării cu apă din […]
11:10
Ce salarii câştigă românii din Diaspora. Leafa poate ajunge şi la câteva mii bune de euro pentru lucrătorii din aceste domenii # Gândul
Chiar dacă românii nu mai pleacă la muncă în străinătate într-un număr atât de mare pe cât se întâmpla în urmă cu 10-15 ani, totuși mai există domenii, peste hotare, în care se plătesc salarii de mii de euro şi care încă îi mai atrag pe conaţionalii noștri, conform Național. Mulți români merg la muncă sezonieră […]
11:00
Ajutor de urgență pentru locuitorii din Prahova și Dâmbovița. Un nou transport de apă potabilă din rezervele de stat # Gândul
Noi cantități de apă potabilă sunt scoase din rezervele de stat, ca ajutor umanitar gratuit. Măsura este destinată localităților din Prahova și Dâmbovița afectate de lipsa apei din cauza problemelor de la acumularea Paltinu. Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) vizează „asigurarea condițiilor minime de trai ale populației” din unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile […]
11:00
La mijlocul săptămânii, GÂNDUL.RO îți oferă un banc care să te înveselească. Weekend-ul e încă departe, dar asta nu înseamnă că ziua nu poate trece mai ușor dacă îi zâmbim. O soție merge la ghicitoare să afle ce-i rezervă viitorul. O femeie la ghicitoare. – În curând soțul tău o să moară, are și o […]
10:50
Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a opri „odată pentru totdeauna“ importurile de gaze rusești. Când va intra în vigoare # Gândul
Consiliul European a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord cu Parlamentul European privind eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești până în 2027, ca parte a unui efort de a pune capăt dependenței de energia rusească. „Astăzi, președinția Consiliului și reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord provizoriu privind regulamentul de eliminare […]
10:50
Frații Micula au apelat la o firmă de lobby de la Washington, în procesul cu statul român. Afaceriștii ar vrea să contacteze Congresul SUA # Gândul
Compania românească European Food SA, controlată de frații Viorel și Ioan Micula, a contractat o firmă americană de lobby pentru a-i pleda cauza pe lângă autoritățile federale de la Washington în procesul deschis împotriva statului român, se arată într-un document oficial, transmite Profit.ro. Recent, European Food SA, a fraților Micula, a contractat firma Saunders Global […]
10:50
Aria ploilor se restrânge, vreme „în oglindă” în România. ANM, pentru Gândul: „Avem un tablou meteorologic diferit, de o parte și de alta a Carpaților” # Gândul
În această dimineață, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) nu au emis avertizări nowcasting. Vremea se menține în parametri normali pentru această perioadă, iar precipitațiile – în noaptea de marți spre miercuri – au lipsit în toate regiunile țării. Doar burnița și-a făcut simțită prezența, însă doar la Drobeta-Turnu Severin. La solicitarea Gândul, Mihai Huștiu, […]
10:30
Angajaţii de la Guvern îi cer lui Bolojan să înceteze „practica toxică”. În caz contrar, ameninţă chiar cu boicotarea şedinţelor de Guvern # Gândul
În ultima perioadă, pe unde trece, premierul Ilie Bolojan stârneşte o serie de proteste în rândul românilor, în special cei aflaţi în aparatul delucru al Guvernului. Din cauza pachetelor fiscale pe care acesta le impune, 4.800 de angajaţi din administraţia publică au semnat o scrisoare deschisă pe care i-au transmis-o şefului Executivului. Angajaţii îi cer […]
10:30
Cât trebuie să contribui lunar la Pilonul III ca să obții o pensie cu 500, 1.000 sau 2.000 lei mai mare. Simulări reale pe 20–30 de ani # Gândul
Pilonul III reprezintă sistemul de pensii private facultative din România, bazat pe contribuții voluntare administrate de fonduri private. Spre deosebire de Pilonul II, unde contribuția este obligatorie, Pilonul III permite oricărui angajat să depună lunar sau ocazional sume alese liber, beneficiind de acumulare pe termen lung și de randamente ale investițiilor, publică Playtech. Cum poți […]
Acum 4 ore
10:10
10:10
Ilie Năstase merge la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian. De-a lungul carierei, „Nasty” spune că atât el, cât și Ion Țiriac au primit ajutor din partea marelui jucător din peninsulă. Cel mai mare tenismen român din istorie a oferit o reacție pentru PROSPORT după dispariția lui Pietrangeli, la vârsta de 92 de […]
10:00
09:40
Declinul Bitcoin lovește direct în familia Trump. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard de dolari # Gândul
Donald Trump a promis că va transforma Statele Unite ale Americii în „Capitala Criptomonedelor a lumii”. Însă, vânzarea Bitcoinului la scară largă îi încetinește câștigurile familiei sale în domeniul criptomonedelor. Președintele s-a lăudată că el și familia sa au investit în criptomonede. Ba chiar soții Trump și-au creat criptomonede proprii pe o piață cam volatilă: […]
09:40
Războiul apei continuă. ESZ Prahova denunță „deciziile eronate” luate de Apele Române și Ministerul Mediului # Gândul
Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova a transmis, într-un comnicat, că deciziile „hazardate și greșite” ale Ministerului Mediului și ale companiei Apele Române au generat lipsa apei în județele Prahova și Dâmbovița. Reprezentanții ESZ au argumentat că societatea, ca autoritate locală, a fost exclusă din discuțiile despre amenajarea Barajului Paltinu. De asemenea, ESZ Prahova subliniază că […]
09:40
Un raton rupt de beat a vandalizat un magazin cu băuturi alcoolice şi apoi a adormit în baie # Gândul
Un incident inedit a avut loc în SUA, acolo unde raton a reuşit să intre într-un magazin cu băuturi alcoolice, pe care l-a vandalizat, apoi a adormit beat, în baie. Potrivit oficialilor magazinului, animalul a fost reținut pentru câteva ore, pentru că a fost lăsat să doarmă, apoi a fost eliberat în sălbăticie. Incidentul s-a […]
09:30
New York Times îl atacă pe Donald Trump. Președintele SUA, acuzat că stă noaptea pe Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, este somnoros # Gândul
Donald Trump este „monitorizat” atent de presa mainstream din State, iar ultimul atac lansat de New York Times este legat de un obicei pe care l-ar avea președintele. Concret, liderul de la Casa Albă ar petrece ore întregi noaptea pe rețeaua Truth Social, iar ziua, la evenimente importante, se prezintă într-o stare cel puțin nepotrivită, […]
09:00
Producătorii auto vor renunța la ecranele digitale din mașini în favoarea butoanelor. Care este motivul din spatele acestei decizii neașteptate # Gândul
Noi reguli privind siguranța pentru mașini îi obligă pe producătorii auto să renunțe la ecranele digitale și să revină la butoane, în cazul funcțiilor esențiale din habitaclu. De anul viitor, cine respectă întocmai recomandările va primi cele mai mari scoruri la capitolul siguranță. Nu este obligatoriu, dar… Așadar, la nivel comunitar se schimbă normele de siguranţă […]
08:40
Bolojan se întâlneşte cu oficialii Austriei şi Ungariei, Christian Stocker şi Viktor Orban. La discuţii vor fi prezenţi şi oameni de afaceri români # Gândul
Miercuri şi joi, Ilie Bolojan se va afla în Austria, la Viena, la invitaţia cancelarului federal Christian Stocker. Discuţiile de lucru se vor axa pe îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiune. De asemenea, se va întâlni cu mai mulţi miniştri şi va participa la o recepţie de Ziua Naţională a României. […]
Acum 6 ore
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 788. Netanyahu vrea „o zonă tampon demilitarizată în Siria” # Gândul
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că se așteaptă ca Siria să instituie „o zonă tampon demilitarizată” care să se întindă de la Damasc până la Înălțimile Golan, fost anexate de Israel. Netanyahu a făcut aceste declarații într-un mesaj video în timp vizita la spital soldați răniți recent în cursul unei operațiuni în Siria. După […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.378. Negocieri la Moscova: Vladimir Putin nu cedează, pacea este tot mai departe # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 3 decembrie 2025, în a 1.378-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Nu s-a ajuns la niciun „compromis” în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, după întâlnirea de la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff. Unele puncte […]
07:50
Cum erau împărțiți studenții în Iașul universitar de acum un secol: „Creștini, mozaici, alte confesiuni” # Gândul
Sfârșitul lunii noiembrie 1925. Universitatea din Iași își redeschidea cursurile „complectă și normală”, odată cu reluarea Facultății de Drept. Un articol al vremii din ziarul Viitorul evocă începutul de an universitar la Iași, scrie Ziarul de Iași. Jurnaliștii considerau necesar „a însemna aci câteva date despre activitatea desfăşurată la Universitate, în cursul anului 1924—1925”, adăugând […]
07:40
Un panou de semnalizare amplasat fix pe mijlocul drumului, în localitatea Podu Iloaiei, județul Iași, fără nicio reflectorizare sau lumină, îi pune în pericol pe șoferi, mai ales noaptea. Nicu Roșu, un om de afaceri din Iași, a încercat să determine autoritățile să ia măsuri pentru a preveni o eventuală tragedie, scrie Ziarul de Iași. […]
07:40
Rapid pierde în Cupa României, 1-2 cu FC Argeș și riscă eliminarea din competiție. Gâlcă: „Atitudinea m-a deranjat” # Gândul
FC Argeș a învins Rapidul, scor 2-1, la Pitești, în etapa a doua a Cupei, rezultat în urma căruia giuleștenii își văd compromise șansele de calificare în faza următoare. De partea cealaltă, piteștenii au 6 puncte după două meciuri și sunt foarte aproape de sferturile Cupei. Calcule pentru calificare Ca să ajungă și ei acolo, […]
07:20
3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Julianne Moore, născută pe 3 decembrie 1960 în Carolina de Nord, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, remarcată pentru sensibilitatea, eleganța și versatilitatea cu care abordează roluri […]
07:10
Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci # Gândul
Donald Trump a anunțat pe platforma de socializare Truth Social anularea tuturor actelor semnate de fostul președinte Joe Biden cu AUTOPEN Președintele american își acuză predecesorul că a folosit mașinăria de semnat automat acte în mod neautorizat. Trump a adăugat că toate documentele, proclamațiile, ordinele executive, memorandumurile și contractele semnate cu AUTOPEN în timpul administrației […]
Acum 8 ore
06:10
1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății” # Gândul
De 1 Decembrie, legenda istorică spune că românii se unesc în cuget și-n simțiri. Că solidaritatea și unitatea se simt mai mult ca oricând. Și așa a și fost. Doar că fiecare în România lui. 1 Decembrie 2025 a fost – dincolo de parade, dovezi reale sau clamate de patriotism, dar și huiduieli la scenă […]
06:10
3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT # Gândul
Curtea Constituțională a României (CCR) a validat rezultatele înregistrate în turul întâi al alegerilor prezidențiale, desfășurat în data de 24 noiembrie 2024. Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt finaliști, iar România se pregătește pentru turul al doilea – programat pentru data de 8 decembrie 2024. Părea că se (re)intră într-o normalitate politică, dar – după […]
05:10
Trump bate toate recordurile la postat: a scris 160 de mesaje în 4 ore pe Truth Social. Care este secretul președintelui SUA # Gândul
Donald Trump bate toate recordurile la postat. Președintele american a petrecut cinci ore pe Truth Social luni seară, postând de peste 160 de ori între orele 19:09 și 23:57. Presa din SUA dezbate acum asupra sănătății și energiei președintelui în vârstă de 79 de ani. Majoritatea postărilor de pe Truth Social și X (fosta platformă […]
05:10
Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică # Gândul
Anchetatorii care au realizat percheziția informatică a unuia dintre telefoanele mobile folosite de Emil Gânj ar fi descoperit că cel mai căutat ucigaș din țară și-ar fi abuzat sexual victima, în mai multe rânduri, cu toate că, în perioada respectivă, pe numele său era emis un ordin de protecție. Bărbatul obișnuia să filmeze actele sexuale […]
Acum 12 ore
00:30
După 5 ore de negocieri SUA – Putin la Kremlin, nicio concluzie clară pe Ucraina. Rusia admite: s-a discutat “problema teritorială” # Gândul
Emisarul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Donald Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de […]
2 decembrie 2025
23:50
23:50
Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu # Gândul
Un clip video de mare încărcătură electorală, filmat în sediul Administrației Prezidențiale, îl prezintă pe președintele Nicușor Dan alături de europarlamentarul Vlad Voiculescu și de liderul USR, Cătălin Drulă, candidatul formațiunii pentru Primăria Capitalei. Președintele, conform atribuțiilor consituționale, are rol de mediator apolitic. În schimb, Nicușor Dan joacă un rol de afiș electoral pentru candidatul […]
23:40
