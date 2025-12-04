Șeful de design Jaguar a fost dat afară

16:10

Compania germană de tuning Brabus a dezvăluit oficial două modele noi, bazate pe Mercedes-AMG G63. Noile modele se numesc Brabus 800 Cabrio, respectiv XL 800 Cabrio. Diferența principală dintre cele două modele este aceea că modelul XL este pregătit pentru off-road, în timp ce primul model este mai potrivit pentru șosea.Noile modele primesc un plafon soft-top retractabil, care conține peste 500 de piese dezvoltate special pentru cele două mașini. Această modificare este...