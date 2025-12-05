Premierul Bolojan: Reluarea alimentării cu apă în județele afectate, posibil diseară

12:10

Jakarta devine cel mai populat oraș din lume, depășind Tokyo, conform unui studiu ONU. Cu 42 de milioane de locuitori, Jakarta este urmată de Dhaka și Tokyo. Urbanizarea globală continuă să crească, iar megorașele ating un număr record. Află mai multe despre schimbările demografice și impactul urbanizării. Jakarta a devenit cel mai populat oraș din … Articolul Orașele gigant se reinventează: cine conduce acum lumea urbană? apare prima dată în Main News.