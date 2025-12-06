Execuția își asumă legea pensiilor speciale pentru magistrați în ședința extraordinară

17:10

Haine de lux și produse Chanel domină viața elitei din Coreea de Nord, în timp ce majoritatea populației se confruntă cu foamete extremă. Disparitățile economice cresc, iar sărăcia afectează grav cetățenii obișnuiți, în timp ce comercianții cu legături politice se îmbogățesc. Executiile sunt folosite ca avertisment împotriva acumulării de bogăție. Elite din Coreea de Nord … Articolul Luxul Chanel pentru elitele din Coreea de Nord, foamete și execuții pentru restul apare prima dată în Main News.