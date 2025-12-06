Xabi Alonso l-a abordat personal pe starul lui Juventus pentru a-l convinge să vină la Real Madrid!

12:40

Giani Kiriță (48 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, le-a transmis jucătorilor lui Kopic un mesaj războinic înainte de derby-ul cu FCSB, care se va juca de la 20:30, în runda 19 din Superliga.Giani Kiriță, fostul lider din vestiar care a jucat pentru Dinamo între 1997 și 2003, și consideră că este un moment oportun pentru o victorie a „câinilor”, ținând cont de forma deplorabilă în acest sezon a lui FCSB. ...