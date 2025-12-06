Inter - Como, în etapa 14 din Serie A » Deschidere de scor pe Meazza!

14:00

La meciul câștigat de FC Bacău în fața Stelei cu scorul de 3-2, câteva sute de suporteri din Peluza Sud au mers să le fie alături roș-albaștrilor.Pe rețelele de socializare a început să circule un clip filmat din tribuna băcăuană, în care fanii gazdelor bat din palme ritmic și îi scandează numele lui Gigi Becali, un personaj extrem de antipatic în rândul fanilor din Ghencea.VIDEO. ...