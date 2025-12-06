Inter - Como, în etapa 14 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu Cesc Fabregas. Echipele de start
Gazeta Sporturilor, 6 decembrie 2025 18:20
Inter Milano și Como, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Cesc Fabregas, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Giuseppe Meazza, într-o dispută a rundei cu numărul #14 din Serie A. Duelul dintre cele două echipe din Lombardia va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 2, respectiv PrimaSport 3. ...
• • •
Acum 5 minute
18:50
Arsenal a suferit cea de a doua înfrângere din acest sezon din Premier League, 1-2 pe terenul lui Aston Villa. Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, nu și-a putut ascunde dezamăgirea, după ce cursa lui Arsenal pentru titlul din Premier League a suferit o lovitură pe Villa Park. ...
18:50
Handbalistele Zalăului, prestații perfecte în surpriza zilei de la Campionatul Mondial: „Azi petrecem!” # Gazeta Sporturilor
Pivotul Mouna Jlezi (34 de ani) și extrema dreaptă Aya Ben Abdallah (28 de ani), ambele legitimate la HC Zalău, au avut prestații excelente în victoria obținută de Tunisia în fața Austriei, scor 27-25, în grupa principală III a Campionatului Mondial de handbal feminin. ...
Acum 15 minute
18:40
După egalul neașteptat cu Insulele Feroe, Serbia a fost demolată de Muntenegru și a ratat „sferturile” Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
Serbia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de handbal feminin, după o înfrângere la o diferență uriașă, 33-17, în fața Muntenegrului. Vecinele noastre nu au putut trece peste egalul cu Insulele Feroe și au făcut un meci foarte slab într-un meci decisiv pentru calificarea în „sferturi”.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
18:40
I-a dat 24-0! Situație incredibilă: cum se compară colegii din Formula 1 în calificări # Gazeta Sporturilor
Calificările din Abu Dhabi (Max Verstappen în pole-position) au fost ultimele din acest sezon de Formula 1. Cum se compară piloții în ceea ce este considerat a fi testul suprem al vitezei și priceperii la volan?Puși față în față cu colegii lor de echipă, doi dintre piloți au un mare ZERO în dreptul lor. Este vorba despre Lance Stroll (Aston Martin) și Yuki Tsunoda (Red Cull Racing). ...
Acum 30 minute
18:30
Repetă Max Verstappen istoria? Ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în MP din Abu Dhabi # Gazeta Sporturilor
Olandezul Max Verstappen va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultimul al sezonului. În precedentele ocazii, pilotul de la Red Bull a câștigat de fiecare dată.Cursa de la Abu Dhabi are loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...
18:30
Jucătoare din generația Simonei Halep va reveni în circuit în postura de antrenoare # Gazeta Sporturilor
Agnieszka Radwanska (36 de ani), retrasă în 2018, a acceptat să devină antrenoarea compatrioatei sale Magda Linette (34 de ani, 55 WTA).Agnieszka Radwanska, finalistă la Wimbledon în 2012 și fost număr 2 mondial, își începe cariera de antrenoare în circuitul WTA alături de compatrioata sa Magda Linette.„Nu m-am gândit niciodată că voi reveni în circuit, a antrena nu este la fel cu a juca. ...
18:30
Filipe Coelho nu se lasă păcălit de forma slabă a celor de la CFR și lansează avertismentul: „Va fi dificil” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul Universității Craiova, a prefațat partida din runda a 19-a a Superligii, pe care echipa lui o joacă duminică seara, pe teren propriu, contra celor de la CFR Cluj. Universitatea Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
18:30
Stadionul din Superliga va fi scos la licitație pentru o sumă infimă, în plin campionat # Gazeta Sporturilor
Stadionul Oțelul, pe care formația pregătită de Laszlo Balint își dispută meciurile de pe teren propriu, urmează să fie scos la licitație. Arena din Galați este deținută de compania Liberty, entitate ce controlează combinatul siderurgic, actualmente în colaps.Din informațiile Gazetei Sporturilor, administratorul concordatar al gigantului cu datorii de peste un miliard de euro a decis includerea stadionului în în procesul de valorificare a activelor. ...
Acum o oră
18:20
Inter - Como, în etapa 14 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu Cesc Fabregas. Echipele de start # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Como, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Cesc Fabregas, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Giuseppe Meazza, într-o dispută a rundei cu numărul #14 din Serie A. Duelul dintre cele două echipe din Lombardia va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 2, respectiv PrimaSport 3. ...
18:20
Pentru a treia oară la rând, Lewis Hamilton (40 de ani) a fost eliminat în prima secvență a calificărilor, devenind astfel primul pilot din istoria Ferrari cu o astfel de serie!Coșmarul lui Lewis Hamilton parcă n-are sfârșit. ...
18:20
Xabi Alonso l-a abordat personal pe starul lui Juventus pentru a-l convinge să vină la Real Madrid! # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (44 de ani), tehnicianul celor de la Real Madrid, l-ar fi contactat personal pe Kenan Yildiz (20) de la Juventus, pentru a-l convinge pe acesta să semneze cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu”, anunță presa din Italia. ...
Acum 2 ore
17:50
CNSAS, înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Am primit o fișă din care rezultă faptul că Nețoiu a fost cadru al Securității” # Gazeta Sporturilor
Informații noi apărute despre Gheorghe Nețoiu, fostul investitor de la Dinamo, Craiova, Rocar și Voluntari, chiar cu o zi înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei.Bucureștenii își vor alege noul primar duminică, 7 decembrie, iar Nețoiu se va afla pe buletinele de vot din postura de candidat independent. ...
17:50
Ecou până la Rotterdam! Și Mondialul de handbal a reacționat la pole-ul lui Max Verstappen + Cuvintele pilotului Red Bull # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen, 28 de ani, a fost cel mai rapid în ultima sesiune de calificări din acest sezon de Formula 1. Reușita pilotului Red Bull Racing a avut ecou până la Rotterdam, unde și astăzi se joacă meciuri de la Campionatul Mondial de handbal feminin.În această după-amiază, circuitul Yas Marina din Abu Dhabi a găzduit ultima sesiune de calificări din acest an.Pe primele 3 poziții s-au clasat chiar cei 3 piloți care păstrează șanse la titlu. ...
17:40
Heerenveen - PSV, șansa desprinderii pentru echipa lui Dennis Man » Românul este titular # Gazeta Sporturilor
Heerenveen - PSV, în etapa a 15-a din campionatul Olandei, se joacă acum. Duelul a început la ora 17:34. Meciul în care internaționalul român Dennis Man (27 de ani) este titular este transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 5.PSV este lider în Eredivisie înaintea acestui meci, cu 37 de puncte, la șase distanță de Feyenoord. Echipa lui Dennis Man vine după un succes convingător runda precedentă, scor 3-0 cu Volendam. ...
17:40
Cu Max Verstappen în pole-position, Lando Norris a anunțat cum va aborda cursa DECISIVĂ pentru titlul în F1 # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a reușit un tur foarte bun pe circuitul Yas Marina, dar va pleca al doilea în Marele Premiu din Abu Dhabi, cu Max Verstappen, principalul lui adversar la titlul mondial, mai rapid cu două zecimi de secundă. Cum va aborda britanicul marele eveniment de duminică?Trei piloți au intrat în ultimul weekend de Formula 1 al anului păstrând șanse la titlul mondial. Aceștia sunt Lando Norris (408 puncte), Max Verstappen (396) și Oscar Piastri (392). ...
17:20
Max Verstappen, cel mai rapid în calificările din Abu Dhabi! Cum arată grila de start în cursa care va decide titlul mondial # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi și va pleca din pole position. Va fi urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Cei trei sunt cei care duminică, în ultima cursă a anului, vor lupta pentru titlul mondial la piloți. Cursa de la Abu Dhabi a fost programată duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...
17:20
Thomas Tuchel a criticat tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026: „Nu avem nevoie de așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Miercuri seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, turneul final care se va desfășura vara viitoare în SUA, Mexic și Canada. Imediat după terminarea evenimentului, Thomas Tuchel (52 de ani) a vorbit despre adversarele Angliei, țară a cărei echipe naționale îi este selecționer, dar și despre momentul din debutului ceremoniei de la Washington, al căror protagoniști au fost Gianni Infantino (55), președintele FIFA și Donald Trump (79), ...
17:00
Gheorghe Nețoiu, cadru al Securității? » Comunicat oficial apărut cu o zi înainte de alegerile pentru Primăria București # Gazeta Sporturilor
Informații apărute despre Gheorghe Nețoiu, fostul investitor de la Dinamo, Craiova, Rocar și Voluntari, chiar cu o zi înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii își vor alege noul primar duminică, 7 decembrie, iar Nețoiu se va afla pe buletinele de vot din postura de candidat independent. ...
Acum 4 ore
16:40
16:40
16:20
Max Verstappen, înaintea ultimei curse din sezon: „Nu o să mint. Sigur, au existat discuții” # Gazeta Sporturilor
Trei piloți, Lando Norris și Oscar Piastri de la Mc Laren și Max Verstappen de la Red Bull au șanse să se încoroneze campion în sezonul actual al Formulei 1 în Marele Premiu de la Abu Dhabi, cel care închide sezonul. Ce spune campionul en-titre despre situație, dar și despre alte subiecte interesante.Cursa de la Abu Dhabi va avea loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Întrecerea va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1. ...
16:20
Csikszereda a ajuns să fie amendată aproape etapă de etapă pentru afișarea steagului Ținutului Secuiesc și a altor simboluri maghiare, iar situația nu este deloc pe placul conducerii ciucane. Din informațiile Gazetei Sporturilor, oficialii clubului din Harghita au apelat la Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, pentru a ridica direct problema în fața lui Răzvan Burleanu, într-o discuție recentă purtată la București. ...
16:10
Patronul fostului club al lui Mogoș și Papp a vrut să se sinucidă! » „Delictul perfect” evocă falimentul echipei # Gazeta Sporturilor
Luca Campedelli (57 de ani), fost președintele lui Chievo Verona în perioada 1992-2021, a publicat o carte scrisă de doi ziariști italieni, în care parcurge traseul clubului gialloblu din paradisul Seriei A până în infernul amatorilor, unde joacă acum după ce a dat faliment. În tricoul echipei gialloblu, au evoluat românii Paul Papp, Vasile Mogoș, Raul Opruț plus Adrian Stoian. ...
16:10
Zi de handbal în Rotterdam Ahoy » Imagini deosebite: mii de olandezi au venit la sală cu 6 ore înaintea marelui meci # Gazeta Sporturilor
Astăzi, Rotterdam Ahoy găzduiește trei meciuri din grupa principală III a Campionatului Mondial de handbal feminin. Reporterii GSP vă țin la curent cu rezultatele, cu socotelile calificării și vă prezintă cum arată o zi la turneul final.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
15:40
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a anunțat că l-a scos din lot pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) pentru meciul de luni cu FC Botoșani. Antrenorul giuleștenilor a spus că Antoine Baroan a comis acte de indisciplină și a luat decizia de a-l exclude pe acesta din lot. ...
15:30
Are 47 de ani, dar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic” # Gazeta Sporturilor
Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026. Nicole Scherzinger a urcat pe scenă la ceremonie, unde a interpretat un moment muzical, alături de Robbie Williams. În vârstă de 47 de ani, cântăreața americană și-a uimit fanii cu rochia transparentă pe care a ales să o poarte.FOTO. ...
15:20
Incredibil: a văzut „roșu” înainte de startul meciului! » Arbitrul l-a eliminat în virtutea unei reguli neverosimile # Gazeta Sporturilor
Un episod nemaipomenit s-a petrecut în fotbalul indian. Iker Guarrotxena, jucătorul lui Goa, a fost eliminat de arbitru, ce nu i-a acceptat ținuta pentru a intra în teren la meciul cu Mumbay din semifinalele Supercupei. Din cauza boxerilor albaștri, o culoare interzisă de regulament!, a primit cartonaș roșu. Totuși, la protestele gazdelor, a putut fi înlocuit, iar Goa a avut efectiv complet. ...
15:00
Ștafeta torței pentru Jocurile Olimpice de iarnă 2026 a început: vor fi 10.001 purtători pe teritoriul Italiei # Gazeta Sporturilor
Cu două luni rămase până la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026 (6-22 februarie), s-a dat startul ștafetei torței. Aceasta va fi purtată pe un traseu de 12.000 de kilometri, prin toate cele 110 provincii italiene. ...
15:00
„Se poate bate sus” » Adrian Șut nu este surprins de poziția lui Dinamo, înaintea derby-ului: „Au un antrenor foarte bun” # Gazeta Sporturilor
După meciul spectaculos din tur câștigat de Dinamo în fața lui FCSB cu scorul de 4-3, jucătorii campioanei en-titre din Superliga se pregătesc de un nou derby cu marea rivală, pe Arena Națională.FCSB are nevoie disperată de puncte pentru a se apropia de zona play-off-ului, în timp ce Dinamo a fost o prezență constantă în preajma podiumului pe întreg parcursul sezonului.VIDEO. ...
Acum 6 ore
14:50
„Te mai recunoaște lumea?” » Fostul campion al Diviziei A s-a făcut profesor de sport! Numește fotbalistul român preferat și își dezvăluie temerile: „Să nu se întâmple la Dinamo ca la Steaua!” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Tâlvan, acum în vârstă de 53 de ani, este profesor de educație fizică la Școala Gimnazială Nr.1 din Sibiu și a oferit un interviu pentru cititorii Gazetei în care sportul, educația și opiniile despre fotbalul de acum s-au întrepătrunsDinamoviștii care au prins perioada cu trofee pe bandă rulantă de la începutul anilor 2000 își aduc aminte cu plăcere de Ovidiu Tâlvan. ...
14:20
Luis Enrique a trecut la următorul nivel » Exercițiile lui PSG și schemele de joc, proiectate pe o tabelă gigant! # Gazeta Sporturilor
Luis Enrique (55 de ani) a revoluționat antrenamentele la PSG în acest sezon. Tehnicianul spaniol, care a decis să vadă chiar și meciurile din tribună, nu doar ședințele de pregătire, pe care le filmează de sus, interacționează cu jucătorii spi de la campioana Europei prin imagini, inclusive așezarea în teren și alte detalii, afișate pe ecranul unei tabele imense.Luis Enrique a făcut upgrade la antrenamentele pe care le conduce la PSG. ...
14:10
Secretul tricourilor speciale purtate de Ungaria la meciul cu România, de la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Ungariei folosește un echipament special la actuala ediție a Campionatului Mondial, un omagiu adus generației care aducea singura medalie de aur din istoria țării, în 1965. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.Ungaria revine în sferturile de finală ale Campionatului Mondial după o pauză de 12 ani. ...
14:00
Ce scandau băcăuanii în timp ce Peluza Sud afișa un mesaj imens » I-au scos din sărite pe steliști # Gazeta Sporturilor
La meciul câștigat de FC Bacău în fața Stelei cu scorul de 3-2, câteva sute de suporteri din Peluza Sud au mers să le fie alături roș-albaștrilor.Pe rețelele de socializare a început să circule un clip filmat din tribuna băcăuană, în care fanii gazdelor bat din palme ritmic și îi scandează numele lui Gigi Becali, un personaj extrem de antipatic în rândul fanilor din Ghencea.VIDEO. ...
14:00
Daniel Pancu, prăpăstios înaintea derby-ului cu Craiova: „Nu am pronunțat niciodată play-off! La noi se prăbușește totul” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, nu se gândește la play-off în acest moment, având în vedere poziția din clasament a echipei sale. Vicecampioana României se află pe locul 12 în Superliga, cu 19 puncte obținute în primele 18 etape, la 8 puncte în spatele ultimului loc care duce în play-off, ocupat de Oțelul Galați, care a jucat deja în această etapă. ...
13:40
13:40
Patrick Mouratoglou, fascinat de lovitura specială a unei jucătoare române: „Este extrem de neobișnuit” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul francez Patrick Mouratoglou (55 de ani) a analizat slice-ul de forehand al Monicăi Niculescu (38 de ani, numărul 97 WTA la dublu), explicând ce îl face să fie eficient și deranjant pentru adversare.Într-una dintre analizele periodice pe care Patrick Mouratoglou le postează pe conturile sale de pe rețelele sociale, el a ales lovitura tăiată pe forehand a Monicăi Niculescu. ...
13:20
Izgonit de Gigi Becali de la FCSB, fotbalistul se opune: „Viitorul meu e încă aici!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central de la FCSB, a vorbit despre procesul de recuperare, derby-ul cu Dinamo și despre planurile sale de viitor la echipă.La două luni după accidentare, fotbalistul spune că se simte bine atât fizic, cât și mental, chiar dacă traversează o perioadă deloc ușoară.Popescu își încheie contractul cu FCSB în vara lui 2026, însă fundașul își dorește să rămână la echipa roș-albastră și după această dată.VIDEO. ...
13:10
Specialistă în stil de viaţă sănătos: „Am mâncat din frigider cu rușine ani la rând. Azi îi învăț pe oameni să iubească din nou mâncarea” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 58. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Lorena Săroiu, tehniciană nutriționistă și consilieră în stil de viață sănătos. Ea vorbește despre diferența dintre foamea fizică și cea emoțională și despre cum putem face alegeri corecte în privința alimentației.- Lorena, întâi de toate, spune-ne cum te-ai gândit să devii nutriționistă, cum ai ales această cale și dacă mai ții minte momentul în care ai zis „gata, asta vreau să fac”. ...
13:10
Pep Guardiola a surprins pe toată lumea când a dezvăluit cu cine ține la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a surprins pe toată lumea când a dezvăluit că își dorește ca Anglia să câștige Campionatul Mondial din 2026. În conferința de presă premergătoare meciului cu Sunderland din etapa 15 din Premier League, Pep Guardiola a fost întrebat și de tragerea la sorți a turneului final de anul viitor. Anglia a fost cap de serie în grupa L, din care mai fac parte Croația, Ghana și Panama. ...
13:00
Acum 8 ore
12:40
Pe fondul scăderii vânzării în Europa, Tesla lansează Modelul 3 Standard, cea mai accesibilă versiune al modelului sedan electric de până acum.Tesla a creat această versiune obținând un echilibru între performanțe, eficiență și confort, potrivit El Econimista. ...
12:40
„Atenție mare!” » „Câinii” se mobilizează pentru o victorie crucială: „Mai rău decât e acum nu o mai prindem pe FCSB!” # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, le-a transmis jucătorilor lui Kopic un mesaj războinic înainte de derby-ul cu FCSB, care se va juca de la 20:30, în runda 19 din Superliga.Giani Kiriță, fostul lider din vestiar care a jucat pentru Dinamo între 1997 și 2003, și consideră că este un moment oportun pentru o victorie a „câinilor”, ținând cont de forma deplorabilă în acest sezon a lui FCSB. ...
12:40
Am pătruns în fortăreața în care Cristi Chivu pregătește succesele lui Inter » Ce am găsit în impresionanta bază din Appiano Gentile: „Echipa nu sunt eu, nu ești tu” # Gazeta Sporturilor
Reporterii Gazetei Sporturilor l-au vizitat pe Cristi Chivu în complexul de la Appiano Gentile, aflat la 40 km de Milano, și au văzut unde lucrează antrenorul român și cum își construiește cariera la Inter. Într-un început de decembrie complicat, după ce a trecut peste dureroasele eșecuri cu AC Milan și Atletico, Interul lui Chivu se pregătește pentru sfârșitul de an, cu dueluri tari în Serie A, Champions League și Supercupa Italiei. GSP. ...
12:20
Aproape că a început să plângă în direct când a vorbit despre Cornel Dinu: „Mi se rupe sufletul când îmi răspunde așa. Fii puternic, Mister!” # Gazeta Sporturilor
Constantin Dănilescu, fostul conducător de la Steaua și Dinamo, a vorbit despre derby-ul din această seară, care se va juca de la 20:30, în runda 19 din Superliga. A transmis un mesaj și pentru Cornel Dinu, care se confruntă cu probleme de sănătate.Cel mai titrat conducător din fotbalul românesc, Constantin Dănilescu vede un derby foarte echilibrat în acestă seară pe Arena Națională și crede că oricare formație se poate impune. ...
12:20
Din China, Astrit Selmani vede Dinamo într-o situație extraordinară: „Eu chiar cred!” # Gazeta Sporturilor
Astrit Selmani, 28 de ani, acum în China la SX Union, a avut o intervenție pentru GSP.ro și este de părere că Dinamo poate bate FCSB diseară în Derby de România. Mai mult, consideră că „haita” se poate lupta pentru a câștiga titlul.Astrit Selmani, 28 de ani, a contribuit din plin în ediția precedentă la calificarea lui Dinamo în play-off. A fost prima oară după opt ani. ...
