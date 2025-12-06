Bulgaria acuză că Turcia a scos din apele sale teritoriale o navă din flota fantomă a Rusiei: "Nu e normal"

10:30

A fost seara în care emoţia, nerăbdarea şi bucuria copiilor s-au simţit în fiecare colţ al ţării. Moş Nicolae a venit, ca în fiecare an, pe furiş şi a lăsat în ghetuţele lustruite daruri, dulciuri şi multă magie. Exact aşa cum trebuie, pentru un început al sărbătorilor de iarnă ca la carte. Cei mici au trăit emoţia la cote maxime. Au dat buzna la uşă să vadă dacă Moşul le-a adus ce şi-au dorit şi s-au bucurat de fiecare cadou în parte.