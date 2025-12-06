"O să trebuiască să refacem totul". Furtuna Byron lovește Grecia și Franța
ObservatorNews, 6 decembrie 2025 19:50
Dezastru în Grecia, după ce furtuna Byron a inundat partea de sud a ţării. Zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Situaţia este devastatoare şi în Franţa, unde două departamente sunt sub cod portocaliu de vreme rea. Aici, a plouat într-o zi cât pentru cel puţin două săptămâni.
• • •
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică ''substanţială şi constructivă'' cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare la încheierea războiului din Ucraina.
Reintroducerea stagiului militar voluntar în Germania aduce proteste masive în toată ţara # ObservatorNews
Parlamentul german a reintrodus serviciul militar voluntar. Armata vrea ca, până în 2035, să ajungă la un număr de 260.000 de soldaţi activi şi 200.000 de rezervişti. Recrutarea însă s-ar putea să fie foarte dificilă.
Crăciun la curtea regală. Kate Middleton şi Prinţul William au participat la slujba de colinde # ObservatorNews
Crăciun la curtea regală în Marea Britanie.
Toate trecerile de pietoni ar putea fi semaforizate în curând. Ce prevede proiectul autorităţilor # ObservatorNews
Toate trecerile de pietoni vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. În felul acesta, speră autoritățile, numărul tragediilor petrecute pe treceri va fi frânat.
Cum încearcă antreprenorii să atragă clienţi în perioada Crăciunului: a început competiţia decoraţiunilor # ObservatorNews
Moş Crăciun are acum cale liberă, deci. Oraşele sunt tot mai frumos împodobite. Peste tot apar autobuzele lui Moş Crăciun, iar plimbările sunt acum o sărbătoare în sine. Cafenele, restaurante, florării, toate şi-au decorat vitrinele în stil magic.
Tragedie în Peru: Zece studenți au murit arși de vii într-un restaurant cuprins de flăcări # ObservatorNews
Tragedie în Peru. 10 studenţi au murit într-un restaurant cuprins de flăcări. Pompierii au ajuns abia după o oră, timp în care localnicii au încercat să stingă singuri focul şi să scoată din local supravieţuitorii.
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi # ObservatorNews
Nervii la stat ne-ar putea costa foarte scump. Românii care ridică tonul, jignesc şi chiar devin agresivi cu poliţiştii, medicii şi alţi angajaţi din serviciile publice s-ar putea alege cu amenzi de până la 20.000 lei.
Dimineaţă plină de magie pentru mii de copii. Micuţii au învăţat poezii pe care să le spună Moşului # ObservatorNews
A fost o dimineaţă plină de magie. Simpaticul Moş Nicolae a lăsat daruri în ghetuţele copiilor cuminţi. Iar dacă nu a făcut-o, sigur va avea explicaţii serioase de dat. Cei mici l-au aşteptat cu ghetuţele lustruite cu multă dibăcie, iar munca le-a fost răsplătită. Pe lângă dulciuri şi jucării, au fost prichindei care au primit şi nuieluşe. Semn că moşul nu a trecut cu vederea chiar toate poznele din acest an.
Târgurile de Crăciun din România atrag turişti din toată lumea: europeni şi asiatici ne vizitează de sărbători # ObservatorNews
Chiar dacă nu avem încă zăpadă, târgurile de Crăciun ne aduc atmosfera de sărbătoare şi turişti din toată lumea. Vestea despre minunăţiile de la Craiova şi Braşov s-a răspândit rapid pe reţelele sociale, iar vesticii şi asiaticii au venit să admire pieţele de Crăciun cu ochii lor.
Mai sunt câteva ore până la deschiderea secţiilor de votare. Ce trebuie să ştie românii înainte de vot # ObservatorNews
Peste mai puţin de 12 ore se deschid secţiile de votare pentru alegerile locale parţiale. Bucureştenii îşi aleg mâine noul primar general, dar alegeri sunt organizate şi în alte 12 localităţi din provincie. De asemenea, va fi votat şi preşedintele consiliului judeţean Buzău.
Român condamnat pentru omor, arestat în UK. A distrus, cu intenţie, o familie: "8 luni am ţipat nonstop" # ObservatorNews
Un bărbat de 31 de ani, dat în urmărire internaţională după ce a intrat intenţionat cu maşina într-un alt automobil şi a distrus o întreagă familie, a fost arestat în Marea Britanie. Într-o decizie rară, judecătorii l-au condamnat pentru omor, dar individul a fugit din ţară. Poliţiştii britanici au reuşit să îl localizeze şi va fi adus în țară, unde va sta 20 de ani la închisoare.
Criza apei din Prahova începe să se rezolve. După o săptămână grea, peste 170.000 de oameni au din nou apă la robinet. Autorităţile avertizeză, însă, că nu este încă bună de băut sau pentru gătit. Analizele Direcției de Sănătate Publică ar putea verifica luni calitatea apei. Până atunci, localnicii continuă să stea la cozi pentru apă potabilă.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă pe pagina contul său de Instagram.
Bulgaria acuză că Turcia a scos din apele sale teritoriale o navă din flota fantomă a Rusiei: "Nu e normal" # ObservatorNews
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP, citată de news.ro.
"UE ar trebui eradicată". Elon Musk, reacţie după amenda de 120 mil. € primită de platforma X pe care o deține # ObservatorNews
Elon Musk, miliardar american și proprietar al platformei X, a criticat vehement Uniunea Europeană sâmbătă, după ce Comisia Europeană a impus rețelei sociale o amendă de 120 de milioane de euro, informează DPA, conform Agerpres.
Şapte morţi şi 11 răniţi într-un accident din Turcia, după ce un autobuz a fost lovit de un camion # ObservatorNews
Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă dimineaţă devreme, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP, citată de Agerpres.
Un şofer din Bucureşti a intrat cu maşina în ambulanţele SMURD care veniseră să-l ajute după un alt accident # ObservatorNews
Scene bizare petrecute în sâmbătă după-amiază în Sectorul 5 din Bucureşti. Un şofer a provocat un accident, apoi un altul lovind cu maşina ambulanţele SMURD venite la intervenţie.
Momentul în care vitrina Coroanei Regale a Angliei este vandalizată cu cremă de vanilie de protestatari # ObservatorNews
O parte a Turnului Londrei a fost închisă după ce a fost raportat un act de vandalism asupra unei vitrine ce adăpostea Coroana Imperială.
Noua Strategie Naţională de Securitate a Statelor Unite prevede o revenire la Doctrina Monroe # ObservatorNews
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida puterea militară în Indo-Pacific şi, posibil, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic cuprinzător care urmăreşte să redefiniească rolul ţării în lume.
Pelerin de iarnă: călătorie prin târgurile de Crăciun din România. Primul popas, Craiova # ObservatorNews
Observatornews.ro te poartă într-o călătorie prin cele mai spectaculoase târguri de Crăciun organizate în această iarnă. Vei afla cum poți să te distrezi, prețurile cazărilor și ponturi pentru a nu arunca banii pe fereastră. Prima oprire o facem la mult discutatul târg de la Craiova. Un început de drum deloc întâmplător. Într-un sondaj făcut de European Best Destinations, târgul din Bănie a câștigat titlul de cel mai frumos de pe continent, cu 140.000 de voturi.
Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa # ObservatorNews
Prima Doamnă Melania Trump a continuat tradiția anuală a vizitelor primelor doamne la Spitalul Național de Copii în timpul sezonului de Crăciun.
În timp ce se negociază pacea în Florida, Rusia lovește puternic infrastructura energetică a Ucrainei # ObservatorNews
Noi atacuri masive lansate de Rusia asupra infrastructurii din Ucraina, în special asupra rețelelor energetice, au lăsat mii de locuințe fără apă și căldură, au anunțat sâmbătă autoritățile de la Kiev, conform News.ro.
Ambasadorul SUA la NATO: Pacea dintre Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând" # ObservatorNews
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părţi, informează EFE, citată de Agerpres.
Moldova cere ajutor de urgenţă României: "Am fost deconectaţi de la un grup energetic după atacul din Ucraina" # ObservatorNews
Republica Moldova cere ajutor de avarie României, în sectorul energetic. Ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei a lovit un grup energetic ce alimenta şi Republica Moldova.
Nicolas Sarkozy, despre detenţia de 20 de zile: "Griul devora totul. Am căzut în genunchi să mă rog" # ObservatorNews
Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, "Le journal d'un prisonnier" (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez (2007-2012) Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit sâmbătă detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie.
Vremea de mâine 7 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei, între 4 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea se mai răceşte în cea mai mare parte a ţării. Cerul va avea înnorãri temporare şi doar izolat vor fi ploi slabe. În zona montanã înaltã vor fi precipitaţii mixte. Iată prognoza meteo de mâine 7 decembrie.
Tânăr din Târgoviște, anchetat după ce poliția i-a descoperit 200 kg de articole pirotehnice în locuință # ObservatorNews
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice descoperite în urma unei percheziții efectuate la locuința unui tânăr de 25 de ani din Târgoviște, a anunțat sâmbătă IPJ Dâmbovița, conform Agerpres.
Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare. Ce au descoperit pompierii # ObservatorNews
Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare, informează Mediafax.
Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de intrare sau ieșire.
Un şofer beat de 20 de ani a omorât un biciclist și a fugit, ascunzând mașina sub o prelată, în Botoşani # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat de polițiști după ce a provocat un accident mortal în noaptea de vineri spre sâmbătă și a încercat ulterior să ascundă autoturismul implicat, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, informează Agerpres.
Escrocherie ca-n filme: S-a dat contabil și a încasat 17.000 lei de la mai mulţi angajaţi ai unor firme # ObservatorNews
Un bărbat de 30 de ani din județul Brașov a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Alba Iulia, fiind acuzat că a convins angajați ai unor firme din oraș să vireze sume de bani în conturi specificate de el, pretinzând că este contabilul companiilor respective, informează Agerpres.
Cât mai au de aşteptat prahovenii până pot consuma apă de la robinet. Distribuţia de apă îmbuteliată continuă # ObservatorNews
De vineri, alimentarea cu apă în localităţile afectate de problemele de la Barajul Paltinu s-a reluat treptat. Însă autorităţile avertizează: apa de la robinet NU este bună şi pentru băut! Cel puţin, nu momentan. Locuitorii trebuie să aştepte ca analizele de laborator să fie gata. Între timp, vor tot primi mesaje Ro-Alert care să le reamintească despre interdicţia de consum.
Cel mai scump apartament din Germania, scos la vânzare pentru 19 mil. €. Priveliște cu Alpi direct de la geam # ObservatorNews
Cel mai scump apartament din Germania a fost scos la vânzare.
Șefa diplomației UE, reacție după noua strategie de securitate a SUA: "Rămân cel mai mare aliat al nostru" # ObservatorNews
Statele Unite continuă să fie "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în contextul noii strategii de securitate a SUA, caracterizată de un puternic accent naționalist și care prevede un posibil "dispariţie civilizaţională" al Europei, conform AFP, informează News.ro.
Administrația Trump intenționează să extindă interdicția de călătorie pentru cetățenii din peste 30 de țări, a anunțat secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem. Măsura vine ca reacție la un incident în care un cetățean afgan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale, potrivit agenției Associated Press, conform News.ro.
Român condamnat la 20 de ani, prins în Marea Britanie. A omorât cu intenţie o copilă şi pe tatăl ei cu maşina # ObservatorNews
A fugit 4 ani de justiţie, până astăzi, când a fost prins în Marea Britanie! Este vorba despre românul condamant în 2021 la închisoare pentru omor calificat, o încadrare juridică aproape fără precedent în România. Atunci bărbatul şi-a transformat maşina în armă letală şi a omorât cu intenţie o copilă şi pe tatăl ei.
Marina suedeză întâlnește aproape săptămânal submarine rusești. Oficial militar: Prezența Moscovei crește # ObservatorNews
Marina suedeză întâlnește submarine rusești în Marea Baltică aproape în fiecare săptămână, a spus șeful operațiunilor. Forțele se pregătesc pentru și mai multe astfel de incidente dacă războiul din Ucraina ajunge la un armistițiu sau la o încetare a focului, potrivit The Guardian.
Scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat după un atac cu drone, anunţă AIEA # ObservatorNews
Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl din Ucraina, construit pentru a ţine sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu îşi mai poate îndeplini funcţia principală de siguranţă din cauza daunelor provocate de drone după un atac rusesc, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.
9 judeţe şi Capitala, sub cod galben de intensificări de vânt până la ora 20. Prelungit în Tulcea şi Constanţa # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a actualizat, sâmbătă, atenţionarea meteo de Cod galben de vânt puternic ce vizează nouă judeţe din sud-estul ţării, valabilă pe parcursul zilei.
A fost seara în care emoţia, nerăbdarea şi bucuria copiilor s-au simţit în fiecare colţ al ţării. Moş Nicolae a venit, ca în fiecare an, pe furiş şi a lăsat în ghetuţele lustruite daruri, dulciuri şi multă magie. Exact aşa cum trebuie, pentru un început al sărbătorilor de iarnă ca la carte. Cei mici au trăit emoţia la cote maxime. Au dat buzna la uşă să vadă dacă Moşul le-a adus ce şi-au dorit şi s-au bucurat de fiecare cadou în parte.
Laserul britanic care doboară drone cu doar 10 lire pe lovitură, într-o fracțiune de secundă # ObservatorNews
Acum câţiva ani obişnuiam să le numim jucării zburătoare. Însă, odată cu trecerea timpului şi cu începutul războiului din Ucraina, le cunoaştem ca arme. Vorbim despre dronele care pot schimba soarta conflictelor.
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Constanţa intră în magia sărbătorilor, iar vitrinele oraşului se transformă în adevărate poveşti de Crăciun. Restaurantele şi cafenelele se întrec în decoruri spectaculoase: de la brazi în nuanțe pastel şi macarons uriași, până la personaje de poveste şi instalaţii luminoase care atrag zeci de clienţi. Interesul pentru concursul "Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun" este atât de mare, încât unii proprietari au apelat la designeri de interior. Astfel că organizatorii au decis să prelungească perioada de înscrieri.
Marea Neagră "fierbe". Fenomenul neobişnuit a dat peste cap habitatul marin. Explicaţia specialiştilor # ObservatorNews
Marea Neagră pare că fierbe la propriu. Temperaturile neobişnuit de ridicate pentru începutul lunii decembrie au dat complet peste cap viaţa din adâncuri. Pe litoralul românesc, marea a ajuns la 12 grade Celsius, aproape dublu faţă de media obişnuită din alţi ani. Iar efectele se văd încă din plasele pescarilor.
Mulţi români renunţă la tradiţionalul porc pentru o altă delicatesă de Crăciun. Kilogramul costă 150 de lei # ObservatorNews
Carnea de struţ îşi face loc pe mesele de Crăciun. Este mai sănătoasă, mult mai dietetică decât cea de porc sau de vită şi, în ciuda preţului ceva mai piperat, pentru mulţi români, o variantă perfectă pentru a surprinde invitaţii la masa de sărbători. Bineînţeles, nu e singura variantă diferită care atrage clienţii în această perioadă.
Comuna unde tot mai mulți părinți din oraș își trimit copiii la școală. Mulţi aleg să se mute aici definitiv # ObservatorNews
O comună din Bihor demonstrează că poate readuce oamenii din oraşe înapoi la sat. Mulţi părinţi din Oradea îşi înscriu copiii la şcoală acolo, deşi aceştia locuiesc şi muncesc în oraş. Ei spun că au văzut standarde pe care nu le găsesc în multe locuri din țară sau chiar străinătate.
Apa de la robinet, mai scumpă de la 1 ianuarie. Moldovenii, cei mai afectaţi: "Şi aşa suntem săraci" # ObservatorNews
În valul scumpirilor, şi apa de la robinet va costa mai mult. La Iași, compania care furnizează și administrează serviciile de apă şi canalizare a anunțat o creștere de preț cu 15 procente - cea mai mare din țară, din prima zi a lui 2026. Scumpiri se înregistrată și la Bacău, unde este, de altfel, cel mai mare preț pe metru cub de apă din toată țara.
Încă o ţară europeană plăteşte oameni dornici să se mute pe insulele sale. Cei 84.000 € vin cu câteva condiţii # ObservatorNews
Irlanda oferă până la 84.000 de euro celor care se mută în insulele sale depopulate, dar programul vine cu reguli clare și cu un stil de viață care nu este pentru oricine.
Cum i-a fost schimbată viaţa unui veteran american, care la 88 de ani a fost nevoit să se întoarcă să lucreze # ObservatorNews
La 88 de ani, nu s-a putut bucura de bătrâneţe, linişte şi relaxare. Un veteran din Statele Unite a trebuit să se întoarcă la muncă pentru că şi-a pierdut pensia. Bărbatului, care a rămas şi văduv, I s-a schimbat viaţa radical, după ce a primit ajutor de unde nu se aştepta. Iar acum a devenit peste noapte milionar.
