Tragedie în Peru: Zece studenți au murit arși de vii într-un restaurant cuprins de flăcări

În valul scumpirilor, şi apa de la robinet va costa mai mult. La Iași, compania care furnizează și administrează serviciile de apă şi canalizare a anunțat o creștere de preț cu 15 procente - cea mai mare din țară, din prima zi a lui 2026. Scumpiri se înregistrată și la Bacău, unde este, de altfel, cel mai mare preț pe metru cub de apă din toată țara.