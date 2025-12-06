Antrenată de Martin Ambros, Spania a fost eliminată de la Campionatul Mondial, după 2 mari surprize

16:20

Trei piloți, Lando Norris și Oscar Piastri de la Mc Laren și Max Verstappen de la Red Bull au șanse să se încoroneze campion în sezonul actual al Formulei 1 în Marele Premiu de la Abu Dhabi, cel care închide sezonul. Ce spune campionul en-titre despre situație, dar și despre alte subiecte interesante.Cursa de la Abu Dhabi va avea loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Întrecerea va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1. ...