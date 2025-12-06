Marea diferență dintre Rafael Nadal și Carlos Alcaraz: „Adversarii lui sunt mai slabi, mai puțin dedicați”
Gazeta Sporturilor, 6 decembrie 2025
Toni Nadal (64 de ani), unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a făcut o comparație între nepotul său și Carlos Alcaraz, mai ales prin prisma adversarilor pe care i-au avut. Antrenorul de 64 de ani e de părere că Nadal a avut adversari mai buni decât liderul mondial din prezent.După retragerea lui Rafael Nadal, Spania are un nou jucător în topul tenisului mondial. ...
• • •
Acum 5 minute
21:20
Antrenată de Martin Ambros, Spania a fost eliminată de la Campionatul Mondial, după 2 mari surprize # Gazeta Sporturilor
În fața a peste 10.000 de spectatori, Germania a trecut de Spania cu 29-25 și a eliminat-o pe naționala antrenată de Ambros Martin de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Echipa gazdă s-a calificat în „sferturi” alături de Muntenegru, care a reușit o victorie la o diferență uriașă contra Serbiei. ...
Acum 30 minute
21:00
„Nu se mai poate continua în halul ăsta!” » Robert Ilyes, nervos după înfrângerea cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a învins-o sâmbătă pe Csikszereda cu scorul de 2-0. Ciucanii au ajuns la trei înfrângeri consecutive în toate competițiile, lucru care a stârnit îngrijorarea lui Robert Ilyes, antrenorul echipei.Acesta e de părere că trebuie să „pună piciorul în prag”, pentru ca echipa să nu mai continue seria negativă. ...
21:00
Le-au aflat scenografia! Planul dinamoviștilor, dejucat la derby: „Un mesaj de Sărbători...” # Gazeta Sporturilor
Scenografia pregătită de galeria lui Dinamo pentru derby-ul cu FCSB a fost dejucată de suporterii adverși.În această seară s-a consumat un nou episod al celei mai aprinse rivalități din fotbalul românesc. Față în față au fost FCSB și Dinamo, cu gazdele încercând să-și ia revanșa după înfrângerea din tur, 3-4.Așa cum era de așteptat, un duel a fost purtat și la nivelul peluzelor. ...
Acum o oră
20:50
Încăierare sub ochii lui Dennis Man » Căpitanul gazdelor, în centrul altercației # Gazeta Sporturilor
PSV, echipa lui Dennis Man, s-a impus cu 2-0 în meciul cu Heerenveen . Gazdele s-au văzut conduse rapid cu 2-0, dar totuși căpitanul Luuk Brouwers a vrut să aprindă spiritele după un presupus fault al lui Jerdy Schouten.PSV a preluat conducerea grație golurilor marcate de Joey Veerman și Ricardo Pepi, după care a gestionat ușor partida. ...
20:50
Toni Nadal (64 de ani), unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a făcut o comparație între nepotul său și Carlos Alcaraz, mai ales prin prisma adversarilor pe care i-au avut. Antrenorul de 64 de ani e de părere că Nadal a avut adversari mai buni decât liderul mondial din prezent.După retragerea lui Rafael Nadal, Spania are un nou jucător în topul tenisului mondial. ...
20:30
FCSB nu îl va mai folosi în acest an pe Baba Alhassan, jucător care va pleca împreună cu naționala Ugandei în Maroc, acolo unde va avea loc Cupa Africii pe Națiuni.Decizia a fost luată și în contextul în care mijlocașul nu putea să joace în derby-ul cu Dinamo, din cauza suspendării pentru cartonașe galbene.Baba Alhassan a plecat la Cupa AfriciiEdiția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni, din Maroc, va avea loc între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. ...
20:30
Fostul internațional Basarab Panduru, 55 de ani, nu înțelege formula de start a lui Dinamo pentru derby-ul cu FCSB, întrebându-se de ce nu folosește Zeljko Kopic un vârf clasic. Cu Karamoko accidentat, Zeljko Kopic a decis să înceapă meciul cu FCSB fără un atacant clasic, lăsându-l pe bancă pe celălalt astfel de fotbalist din lot, Stipe Perica. Și Alexandru Pop, obișnuit la rândul lui cu careul advers, începe meciul ca rezervă. ...
Acum 2 ore
20:20
Mihai Stoica s-a RĂZBOIT cu toată lumea: „Steliștii s-au transformat în FCSBiști! Doamna de la CNA este dinamovistă” # Gazeta Sporturilor
Cu 45 de minute înainte de FCSB - Dinamo, în etapa 19 a Superligii, Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație la clubul gazdă, a fost autorul unor observații vehemente despre ce înseamnă în prezent acest derby, respectiv scandalul CNA - Emil Grădinescu.De la ora 20:30, FCSB - Dinamo se vor înfrunta într-un noi episod al acestui înflăcărat derby bucureștean. ...
20:00
Fostul tehnician al naționalei de juniori, după succesul cu Steaua: „Cea mai bună repriză din cariera mea de antrenor!” # Gazeta Sporturilor
Promovată în vară în Liga a 2-a de fotbal, FC Bacău a reușit surpriza etapei a 16-a, după ce a câștigat astăzi cu 3-2 (3-0) în fața grupării bucureștene Steaua. După meci, Gazeta Sporturilor a dialogat cu antrenorul băcăuanilor, Costel Enache, pentru a afla care a fost cheia partidei.- Felicitări, Costel, ați bătut astăzi o echipă mult mai bine cotată. Care a fost secretul?- Evoluția senzațională din prima repriză. ...
19:50
Bayern Munchen a zdrobit-o pe Stuttgart, câștigând cu 5-0 deplasarea din etapa 13 a Bundesliga. Bavarezii au, provizoriu, 11 puncte în plus față de RB Leipzig!Bayern Munchen zdrobește (mai) tot ce-i iese în cale în Germania. Astăzi, echipa lui Vincent Kompany a obținut a 12-a victorie din acest sezon de campionat. O singură adversară a scăpat neînvinsă, Union Berlin în etapa 10 (2-2).Victima de astăzi este Stuttgart. ...
19:40
FIFA anunță chiar în aceste momente programul complet de la Campionatul Mondial 2026 » La ce ore am juca la turneul final # Gazeta Sporturilor
Vineri, 5 decembrie, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de SUA, Mexic și Canada. ACUM are loc a doua ceremonie, prin care se va prezenta programul complet al turneului final de vara viitoare, cu orele de începere ale meciurilor și stadioane. Evenimentul este liveTEXT pe GSP.ro și live pe Antena PLAY. ...
19:30
Max Verstappen va fi premiat la Marele Premiu de la Abu Dhabi » Le-a luat fața rivalilor de la McLaren # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen, pilotul Red Bull, va fi premiat duminică la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. Olandezul are cele mai multe pole position-uri în acest sezon.Cursa de la Abu Dhabi are loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...
Acum 4 ore
19:20
Inter Milano și Como, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Cesc Fabregas, se întâlnesc ACUM, pe Stadio Giuseppe Meazza, într-o dispută a rundei cu numărul #14 din Serie A. Duelul dintre cele două echipe din Lombardia a început la ora 19:00, poate fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 2, respectiv PrimaSport 3.Programul complet al etapei #14 din Serie ALIVE » Inter - Como 1-0Click AICI pentru statistici;A marcat: L. ...
19:20
Manchester City profită de eșecul lui Arsenal și relansează lupta la titlu » Cum arată situația la vârf în Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața nou-promovatei Sunderland, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #15 din Premier League. Astfel, trupa lui Pep Guardiola s-a apropiat la doar două lungimi de liderul Arsenal!Programul complet al etapei #15 din Premier LeagueArsenal a cedat pe final cu Villa, scor 1-2, iar City nu a ratat ocazia de a strânge clasamentul. ...
19:10
Un italian medaliat cu bronz olimpic este acuzat de viol în grup și riscă zece ani de închisoare # Gazeta Sporturilor
Antonino Pizzolato (29 de ani), medaliat cu bronz olimpic la Tokyo și Paris la haltere, este judecat în Trapani (Sicilia) pentru agresiune sexuală. Victima este o femeie finlandeză în vârstă de 29 de ani, care se afla în Sicilia cu doi prieteni în vacanță în 2022. ...
19:10
Sextuplul campion olimpic, noutăți despre dignosticul crunt primit în urmă cu doi ani: „Înveți să trăiești în prezent” # Gazeta Sporturilor
Chris Hoy (49 de ani), sextuplu campion olimpic în probe cicliste de velodrom, gestionează demn un diagnostic dur, el declarând că este dezamăgit de hotărârea de a nu se face screeningul pentru cancerul de prostată accesibil pentru bărbații din Marea Britanie.Sir Chris Hoy a împărtășit noutăți despre diagnosticul său de cancer în stadiu terminal și despre lupta continuă a soției sale, Sarra, cu scleroza multiplă. ...
19:10
Cum văd italienii relația lui Chivu cu căpitanul Lautaro Martinez: „De aceea el îmi spune Cristian în privat!” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu a ajuns subiect de glumă în presa italiană, după ultimele declarații despre Lautaro Martinez. Astfel, în Sport Week, suplimentul scos sâmbătă împreună cu La Gazzetta dello Sport, celebrul umorist Gene Gnocchi, un fost fotbalist în Serie A, publică o pastilă satirică avându-l ca subiect pe antrenorul lui Inter. ...
19:00
Într-o arenă sold-out, U-BT Cluj-Napoca va primi vizita lui Partizan Belgrad în meciul anului » Declarații și toate informațiile de la ultimul antrenament # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca se află în fața celui mai așteptat meci al sezonului. Duminică, 7 decembrie, la ora 20:30, într-o BTarena sold-out, campioana României va primi vizita lui Partizan Belgrad, grupare ce evoluează în Euroligă, competiție pe care a câștigat-o în 1992. ...
19:00
Ediția specială GSP Live revine duminică, 6 decembrie, cu ocazia meciului dintre FCSB și Dinamo, derby în etapa a 19-a din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Invitații lui Mihai Mironică la GSP Live Special sunt doi oameni cu istoric în componențele celor două echipe. ...
18:50
Arsenal a suferit cea de a doua înfrângere din acest sezon din Premier League, 1-2 pe terenul lui Aston Villa. Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, nu și-a putut ascunde dezamăgirea, după ce cursa lui Arsenal pentru titlul din Premier League a suferit o lovitură pe Villa Park. ...
18:50
Handbalistele Zalăului, prestații perfecte în surpriza zilei de la Campionatul Mondial: „Azi petrecem!” # Gazeta Sporturilor
Pivotul Mouna Jlezi (34 de ani) și extrema dreaptă Aya Ben Abdallah (28 de ani), ambele legitimate la HC Zalău, au avut prestații excelente în victoria obținută de Tunisia în fața Austriei, scor 27-25, în grupa principală III a Campionatului Mondial de handbal feminin. ...
18:40
După egalul neașteptat cu Insulele Feroe, Serbia a fost demolată de Muntenegru și a ratat „sferturile” Campionatului Mondial # Gazeta Sporturilor
Serbia a fost eliminată de la Campionatul Mondial de handbal feminin, după o înfrângere la o diferență uriașă, 33-17, în fața Muntenegrului. Vecinele noastre nu au putut trece peste egalul cu Insulele Feroe și au făcut un meci foarte slab într-un meci decisiv pentru calificarea în „sferturi”.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
18:40
I-a dat 24-0! Situație incredibilă: cum se compară colegii din Formula 1 în calificări # Gazeta Sporturilor
Calificările din Abu Dhabi (Max Verstappen în pole-position) au fost ultimele din acest sezon de Formula 1. Cum se compară piloții în ceea ce este considerat a fi testul suprem al vitezei și priceperii la volan?Puși față în față cu colegii lor de echipă, doi dintre piloți au un mare ZERO în dreptul lor. Este vorba despre Lance Stroll (Aston Martin) și Yuki Tsunoda (Red Cull Racing). ...
18:30
Repetă Max Verstappen istoria? Ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în MP din Abu Dhabi # Gazeta Sporturilor
Olandezul Max Verstappen va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, ultimul al sezonului. În precedentele ocazii, pilotul de la Red Bull a câștigat de fiecare dată.Cursa de la Abu Dhabi are loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...
18:30
Jucătoare din generația Simonei Halep va reveni în circuit în postura de antrenoare # Gazeta Sporturilor
Agnieszka Radwanska (36 de ani), retrasă în 2018, a acceptat să devină antrenoarea compatrioatei sale Magda Linette (34 de ani, 55 WTA).Agnieszka Radwanska, finalistă la Wimbledon în 2012 și fost număr 2 mondial, își începe cariera de antrenoare în circuitul WTA alături de compatrioata sa Magda Linette.„Nu m-am gândit niciodată că voi reveni în circuit, a antrena nu este la fel cu a juca. ...
18:30
Filipe Coelho nu se lasă păcălit de forma slabă a celor de la CFR și lansează avertismentul: „Va fi dificil” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul Universității Craiova, a prefațat partida din runda a 19-a a Superligii, pe care echipa lui o joacă duminică seara, pe teren propriu, contra celor de la CFR Cluj. Universitatea Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
18:30
Stadionul din Superliga va fi scos la licitație pentru o sumă infimă, în plin campionat # Gazeta Sporturilor
Stadionul Oțelul, pe care formația pregătită de Laszlo Balint își dispută meciurile de pe teren propriu, urmează să fie scos la licitație. Arena din Galați este deținută de compania Liberty, entitate ce controlează combinatul siderurgic, actualmente în colaps.Din informațiile Gazetei Sporturilor, administratorul concordatar al gigantului cu datorii de peste un miliard de euro a decis includerea stadionului în în procesul de valorificare a activelor. ...
18:20
Inter - Como, în etapa 14 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu Cesc Fabregas. Echipele de start # Gazeta Sporturilor
Inter Milano și Como, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Cesc Fabregas, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Giuseppe Meazza, într-o dispută a rundei cu numărul #14 din Serie A. Duelul dintre cele două echipe din Lombardia va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 2, respectiv PrimaSport 3. ...
18:20
Pentru a treia oară la rând, Lewis Hamilton (40 de ani) a fost eliminat în prima secvență a calificărilor, devenind astfel primul pilot din istoria Ferrari cu o astfel de serie!Coșmarul lui Lewis Hamilton parcă n-are sfârșit. ...
18:20
Xabi Alonso l-a abordat personal pe starul lui Juventus pentru a-l convinge să vină la Real Madrid! # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (44 de ani), tehnicianul celor de la Real Madrid, l-ar fi contactat personal pe Kenan Yildiz (20) de la Juventus, pentru a-l convinge pe acesta să semneze cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu”, anunță presa din Italia. ...
17:50
CNSAS, înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Am primit o fișă din care rezultă faptul că Nețoiu a fost cadru al Securității” # Gazeta Sporturilor
Informații noi apărute despre Gheorghe Nețoiu, fostul investitor de la Dinamo, Craiova, Rocar și Voluntari, chiar cu o zi înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei.Bucureștenii își vor alege noul primar duminică, 7 decembrie, iar Nețoiu se va afla pe buletinele de vot din postura de candidat independent. ...
17:50
Ecou până la Rotterdam! Și Mondialul de handbal a reacționat la pole-ul lui Max Verstappen + Cuvintele pilotului Red Bull # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen, 28 de ani, a fost cel mai rapid în ultima sesiune de calificări din acest sezon de Formula 1. Reușita pilotului Red Bull Racing a avut ecou până la Rotterdam, unde și astăzi se joacă meciuri de la Campionatul Mondial de handbal feminin.În această după-amiază, circuitul Yas Marina din Abu Dhabi a găzduit ultima sesiune de calificări din acest an.Pe primele 3 poziții s-au clasat chiar cei 3 piloți care păstrează șanse la titlu. ...
17:40
Heerenveen - PSV, șansa desprinderii pentru echipa lui Dennis Man » Românul este titular # Gazeta Sporturilor
Heerenveen - PSV, în etapa a 15-a din campionatul Olandei, se joacă acum. Duelul a început la ora 17:34. Meciul în care internaționalul român Dennis Man (27 de ani) este titular este transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 5.PSV este lider în Eredivisie înaintea acestui meci, cu 37 de puncte, la șase distanță de Feyenoord. Echipa lui Dennis Man vine după un succes convingător runda precedentă, scor 3-0 cu Volendam. ...
17:40
Cu Max Verstappen în pole-position, Lando Norris a anunțat cum va aborda cursa DECISIVĂ pentru titlul în F1 # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a reușit un tur foarte bun pe circuitul Yas Marina, dar va pleca al doilea în Marele Premiu din Abu Dhabi, cu Max Verstappen, principalul lui adversar la titlul mondial, mai rapid cu două zecimi de secundă. Cum va aborda britanicul marele eveniment de duminică?Trei piloți au intrat în ultimul weekend de Formula 1 al anului păstrând șanse la titlul mondial. Aceștia sunt Lando Norris (408 puncte), Max Verstappen (396) și Oscar Piastri (392). ...
Acum 6 ore
17:20
Max Verstappen, cel mai rapid în calificările din Abu Dhabi! Cum arată grila de start în cursa care va decide titlul mondial # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a fost cel mai rapid în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi și va pleca din pole position. Va fi urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Cei trei sunt cei care duminică, în ultima cursă a anului, vor lupta pentru titlul mondial la piloți. Cursa de la Abu Dhabi a fost programată duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...
17:20
Thomas Tuchel a criticat tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026: „Nu avem nevoie de așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Miercuri seara a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, turneul final care se va desfășura vara viitoare în SUA, Mexic și Canada. Imediat după terminarea evenimentului, Thomas Tuchel (52 de ani) a vorbit despre adversarele Angliei, țară a cărei echipe naționale îi este selecționer, dar și despre momentul din debutului ceremoniei de la Washington, al căror protagoniști au fost Gianni Infantino (55), președintele FIFA și Donald Trump (79), ...
17:00
Gheorghe Nețoiu, cadru al Securității? » Comunicat oficial apărut cu o zi înainte de alegerile pentru Primăria București # Gazeta Sporturilor
Informații apărute despre Gheorghe Nețoiu, fostul investitor de la Dinamo, Craiova, Rocar și Voluntari, chiar cu o zi înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii își vor alege noul primar duminică, 7 decembrie, iar Nețoiu se va afla pe buletinele de vot din postura de candidat independent. ...
16:40
16:40
16:20
Max Verstappen, înaintea ultimei curse din sezon: „Nu o să mint. Sigur, au existat discuții” # Gazeta Sporturilor
Trei piloți, Lando Norris și Oscar Piastri de la Mc Laren și Max Verstappen de la Red Bull au șanse să se încoroneze campion în sezonul actual al Formulei 1 în Marele Premiu de la Abu Dhabi, cel care închide sezonul. Ce spune campionul en-titre despre situație, dar și despre alte subiecte interesante.Cursa de la Abu Dhabi va avea loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Întrecerea va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1. ...
16:20
Csikszereda a ajuns să fie amendată aproape etapă de etapă pentru afișarea steagului Ținutului Secuiesc și a altor simboluri maghiare, iar situația nu este deloc pe placul conducerii ciucane. Din informațiile Gazetei Sporturilor, oficialii clubului din Harghita au apelat la Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, pentru a ridica direct problema în fața lui Răzvan Burleanu, într-o discuție recentă purtată la București. ...
16:10
Patronul fostului club al lui Mogoș și Papp a vrut să se sinucidă! » „Delictul perfect” evocă falimentul echipei # Gazeta Sporturilor
Luca Campedelli (57 de ani), fost președintele lui Chievo Verona în perioada 1992-2021, a publicat o carte scrisă de doi ziariști italieni, în care parcurge traseul clubului gialloblu din paradisul Seriei A până în infernul amatorilor, unde joacă acum după ce a dat faliment. În tricoul echipei gialloblu, au evoluat românii Paul Papp, Vasile Mogoș, Raul Opruț plus Adrian Stoian. ...
16:10
Zi de handbal în Rotterdam Ahoy » Imagini deosebite: mii de olandezi au venit la sală cu 6 ore înaintea marelui meci # Gazeta Sporturilor
Astăzi, Rotterdam Ahoy găzduiește trei meciuri din grupa principală III a Campionatului Mondial de handbal feminin. Reporterii GSP vă țin la curent cu rezultatele, cu socotelile calificării și vă prezintă cum arată o zi la turneul final.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
15:40
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a anunțat că l-a scos din lot pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) pentru meciul de luni cu FC Botoșani. Antrenorul giuleștenilor a spus că Antoine Baroan a comis acte de indisciplină și a luat decizia de a-l exclude pe acesta din lot. ...
15:30
Are 47 de ani, dar ținuta ei transparentă a provocat controverse la tragerea la sorți: „Prea îndrăzneaţă pentru un eveniment fotbalistic” # Gazeta Sporturilor
Vineri a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial 2026. Nicole Scherzinger a urcat pe scenă la ceremonie, unde a interpretat un moment muzical, alături de Robbie Williams. În vârstă de 47 de ani, cântăreața americană și-a uimit fanii cu rochia transparentă pe care a ales să o poarte.FOTO. ...
Acum 8 ore
15:20
Incredibil: a văzut „roșu” înainte de startul meciului! » Arbitrul l-a eliminat în virtutea unei reguli neverosimile # Gazeta Sporturilor
Un episod nemaipomenit s-a petrecut în fotbalul indian. Iker Guarrotxena, jucătorul lui Goa, a fost eliminat de arbitru, ce nu i-a acceptat ținuta pentru a intra în teren la meciul cu Mumbay din semifinalele Supercupei. Din cauza boxerilor albaștri, o culoare interzisă de regulament!, a primit cartonaș roșu. Totuși, la protestele gazdelor, a putut fi înlocuit, iar Goa a avut efectiv complet. ...
