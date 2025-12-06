Încăierare sub ochii lui Dennis Man » Căpitanul gazdelor, în centrul altercației

20:30

FCSB nu îl va mai folosi în acest an pe Baba Alhassan, jucător care va pleca împreună cu naționala Ugandei în Maroc, acolo unde va avea loc Cupa Africii pe Națiuni.Decizia a fost luată și în contextul în care mijlocașul nu putea să joace în derby-ul cu Dinamo, din cauza suspendării pentru cartonașe galbene.Baba Alhassan a plecat la Cupa AfriciiEdiția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni, din Maroc, va avea loc între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. ...